EA Sports FC 26 best young players wonderkids Lamine Yamal EndrickEA Sports/GOAL composite
Ryan Kelly

EA Sports FC 26 最高の若手選手：キャリアモードにおける潜在能力最高の若き天才ストライカー、ミッドフィールダー、ディフェンダー＆ゴールキーパー

EA Sports FC 26で王朝を築いているなら、若手選手への投資が不可欠だ——GOALがその手助けをする。

EA Sports FC 26のキャリアモードで新規セーブを始めるなら、将来を見据えることが肝心だ。つまり、入手可能な最高の若手選手を獲得しなければならない。次世代のリオネル・メッシ級の才能を確保しようとするビッグクラブであれ、ステップアップの場として利益を得ようとする小規模クラブであれ、高い潜在能力を持つ若手選手を獲得することはゲームの重要な要素だ。

ここではGOALが、キャリアモードで飛躍的なスタートを切るために、ストライカーやミッドフィールダーからディフェンダー、ゴールキーパーに至るまで、各ポジションで獲得すべき最高の若手選手を紹介していく。

POS = ポジション | CR = 現在のレーティング | PR = 潜在能力レーティング

  • endrickGetty Images

    EA Sports FC 26で最高の若手ストライカー＆フォワード

    プレイヤークラブ年齢ポジションCRPR
    エンドリックレアル・マドリー19ST7791
    フランチェスコ・カマルダレッチェ17ST6587
    マティス・テルトッテナム20ST7786
    エリ・ジュニア・クロウピボーンマス19ST7485
    コンラッド・ハーダーRBライプツィヒ20ST7485
    ハラランボス・コストウラスブライトン18ST7285
    チド・オビマンチェスター・ユナイテッド17ST6584
    クリスチャン・コファネレヴァークーゼン19ST6884
    マルク・ギウチェルシー19ST7184
    フランチェスコ・ピオ・エスポジートインテル20ST7284
    ヘロニモ・ドミナユニオン・サンタフェ19ST7084
    ネルソン・ワイパーマインツ20ST7084
    サンティアゴ・カストロボローニャ20ST7684
    ケイ・フーロクルブ・ブルッヘ18ST6383
    カウア・エリアスシャフタール・ドネツク19ST7183

    レアル・マドリードのブラジル人ストライカー、エンドリックは、EAスポーツFC 26においても最高の若手ストライカーであり、FC 25では最も潜在能力の高いフォワードと評価されていた。ゲーム開始時の評価は77だが、91という非常に高い上限値を持つ。この評価に達すれば、キリアン・エンバペやウスマン・デンベレといった選手と同等の地位に立つことになる。

    ACミランの若手フランチェスコ・カマルダ（ゲーム内ではレッチェにレンタル移籍中）は潜在能力ランキングでエンドリックに次ぐ87の可能性を秘め、トッテナムのマティス・テル（潜在能力86）をわずかに上回る。マンチェスター・ユナイテッドのファンはチド・オビの成長に注目するだろう。このティーンエイジャーはゲーム内で84の潜在能力評価を誇る。

  • Lamine Yamal Barcelona 2025-26Getty

    EA Sports FC 26で最高の若手ミッドフィールダー

    プレイヤークラブ年齢ポジションCRPR
    ラミン・ヤマルバルセロナ18RM8995
    デジレ・ドゥエPSG20RW8591
    ジョアン・ネヴェスPSG20CM8590
    エステヴァンチェルシー18RM7889
    ジョシー・モキオアヤックス17CDM7089
    ケナン・ユルディズユヴェントス20CAM7989
    アルダ・ギュレルレアル・マドリー20RM8189
    ロドリゴ・モラポルト18CAM7689
    リオ・エングモアリヴァプール17LM6888
    フランコ・マスタントゥオーノレアル・マドリー18CAM7788
    ジョバンニ・クエンダスポルティング18RM7688
    アントニオ・ヌサRBライプツィヒ20LM7688
    パブロ・ガルシアレアル・ベティス19RB6887
    アサネ・ディアオ・ディアウネコモ20LM7687
    ルーカス・ベリヴァルトッテナム19CM7787
    イーサン・ヌワネリアーセナル18RW7687
    ウォーレン・ザイール＝エメリPSG19CM8087
    アルトゥール・フェルメーレンマルセイユ20CM7787
    ジュリアン・デュランヴィルボルシア・ドルトムント19RB7287
    キース・スミットAZ19CAM7287
    レナート・カールバイエルン・ミュンヘン17CAM6386
    アユーブ・ブアディLOSCリール17CM7586
    コンスタンティノス・カレツァスゲンク17CAM7086
    マヘル・カリッツォベレス19RM7286
    ジョアン・コスタアル・ティファーク20RM7186

    ラミン・ヤマルがEA Sports FC 26 で最高の若手ミッドフィールダーであることは、驚くことではない。彼はまだ18歳なので、今後数年間はそうあり続けるだろう。バルセロナの天才少年は、すでにゲーム内で最高の選手の一人であり、潜在能力は95と高く、リオネル・メッシやクリスティアーノ・ロナウドなどの才能に匹敵する能力があることを意味している。

    パリ・サンジェルマンのデュオ、デジレ・ドゥエジョアン・ネヴェスがそれぞれ91と90の潜在能力評価でヤマルに続いている。一方、エステヴァン（PR：89）やアヤックスの守備的ミッドフィールダー、ジョシー・モキオ（PR：89）などは、特に大きなクラブを指揮しているなら、求められている才能となるだろう。 リヴァプールのエキサイティングなウイング、リオ・エングモアが、17 歳の才能ある選手たちの中でトップの潜在能力評価88 を獲得している。

    この17歳世代の注目すべき才能には、バイエルン・ミュンヘンの若手レナート・カール（PRL 86）、リールのセントラルミッドフィルダー、アユブ・ブアディ（PR: 86）、そしてゲンクのギリシャ人攻撃的ミッドフィルダー、コンスタンティノス・カレツァス（PR: 86）などが含まれる。

  • Real Madrid C.F. v Olympique de Marseille - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    EA Sports FC 26で最高の若手ディフェンダー

    プレイヤークラブ年齢ポジションCRPR
    ディーン・ハウセンレアル・マドリー20CB8289
    ジョレル・ハトチェルシー19LB7889
    パウ・クバルシバルセロナ18CB8288
    ギヴァイロ・リードフェイエノールト19RB7588
    フィン・イェルチシュトゥットガルト19CB7287
    マイルズ・ルイス＝スケリーアーセナル18LB7887
    ルカ・ヴスコヴィッチハンブルク18CB7287
    エル・シャダイユ・ビチアブRBライプツィヒ20CB7587
    ピエトロ・コムッツォフィオレンティーナ20CB7486
    レニー・ヨロマンチェスター・ユナイテッド19CB7886
    ホアキン・セイスクルブ・ブルッヘ20RB7386
    ジョアン・ガドゥRBザルツブルク18CB6685
    ヤレクPSV20CB7385
    パウ・ナヴァロビジャレアル20CB7085
    ヤン＝カルロ・シミックアル・イテハド20CB7085
    ディエゴ・レオンマンチェスター・ユナイテッド18LB6485
    マルティン・フェルナンデスポルト19RB7585
    ジョシュ・アチェンポンチェルシー19RB7085
    トビアス・パラシオアルヘンティノス・ジュニアーズ18CB6985
    エイデン・ヘブンマンチェスター・ユナイテッド18CB6984

    EA Sports FC 26で最高の若手センターバック2人はスペイン代表でプレーするが、クラシコを挟んで対立する両クラブに所属している。レアル・マドリーDFディーン・ハウセン（PR:89）とバルセロナのパウ・クバルシ（PR:88）は、今後数年にわたりラ・ロハの守備の基盤を形成する見込みだ。 ドイツの若手フィン・イェルチとクロアチアのセンターハーフ、ユスコ・ヴスコヴィッチも潜在能力87と僅差で続く。

    チェルシーのヨレル・ハトはゲーム内最高の若手左サイドバックであり、最優秀若手右サイドバックはフェイエノールトのギヴァイロ・リードだ。レニー・ヨロディエゴ・レオンエイデン・ヘヴンら、ゲーム内で最も有望な若手守備的才能を擁するマンチェスター・ユナイテッドは将来に向けて万全の体制を整えている。

  • EA Sports FC 25で最高の若手ゴールキーパー

    プレイヤークラブ年齢ポジションCRPR
    ギヨーム・レストトゥールーズ20GK7886
    マチュー・エポロスタンダール・リエージュ20GK7385
    デニス・ザイメンパーダーボルン19GK6684
    マイク・ペンダースストラスブール20GK7384
    ルッカ・ブルグマンスヘンク17GK5982
    ティアゴ・ペレイラ・カルドーゾボルシアMG19GK6782
    ロビン・リッサーレンズ20GK7282
    エウェン・ジャウエンランス19GK6882
    マティス・ニフロールダンケルク18GK6381
    ヨエリ・ヘールケンスアヤックス19GK6480

    若き天才ゴールキーパーの世代としては年齢層の上限に近づいているものの、ギヨーム・レストは依然として世界最高の若手GKである。しかしEA Sports FC 26では、トゥールーズの守護神の潜在能力が88から86に低下した。マティユー・エポロも同様の天井値（PR:85）を持ち、ドイツ人GKデニス・ザイメンは依然として世界トップクラスの若手守護神の一人だ。

    フランスはゴールキーパーの才能が育つ肥沃な土壌のようで、ロビン・リッサーエウェン・ジャウエンマティス・ニフロールらが同国で活躍している。