プレイヤー クラブ 年齢 ポジション CR PR ラミン・ヤマル バルセロナ 18 RM 89 95 デジレ・ドゥエ PSG 20 RW 85 91 ジョアン・ネヴェス PSG 20 CM 85 90 エステヴァン チェルシー 18 RM 78 89 ジョシー・モキオ アヤックス 17 CDM 70 89 ケナン・ユルディズ ユヴェントス 20 CAM 79 89 アルダ・ギュレル レアル・マドリー 20 RM 81 89 ロドリゴ・モラ ポルト 18 CAM 76 89 リオ・エングモア リヴァプール 17 LM 68 88 フランコ・マスタントゥオーノ レアル・マドリー 18 CAM 77 88 ジョバンニ・クエンダ スポルティング 18 RM 76 88 アントニオ・ヌサ RBライプツィヒ 20 LM 76 88 パブロ・ガルシア レアル・ベティス 19 RB 68 87 アサネ・ディアオ・ディアウネ コモ 20 LM 76 87 ルーカス・ベリヴァル トッテナム 19 CM 77 87 イーサン・ヌワネリ アーセナル 18 RW 76 87 ウォーレン・ザイール＝エメリ PSG 19 CM 80 87 アルトゥール・フェルメーレン マルセイユ 20 CM 77 87 ジュリアン・デュランヴィル ボルシア・ドルトムント 19 RB 72 87 キース・スミット AZ 19 CAM 72 87 レナート・カール バイエルン・ミュンヘン 17 CAM 63 86 アユーブ・ブアディ LOSCリール 17 CM 75 86 コンスタンティノス・カレツァス ゲンク 17 CAM 70 86 マヘル・カリッツォ ベレス 19 RM 72 86 ジョアン・コスタ アル・ティファーク 20 RM 71 86

ラミン・ヤマルがEA Sports FC 26 で最高の若手ミッドフィールダーであることは、驚くことではない。彼はまだ18歳なので、今後数年間はそうあり続けるだろう。バルセロナの天才少年は、すでにゲーム内で最高の選手の一人であり、潜在能力は95と高く、リオネル・メッシやクリスティアーノ・ロナウドなどの才能に匹敵する能力があることを意味している。

パリ・サンジェルマンのデュオ、デジレ・ドゥエ とジョアン・ネヴェスがそれぞれ91と90の潜在能力評価でヤマルに続いている。一方、エステヴァン（PR：89）やアヤックスの守備的ミッドフィールダー、ジョシー・モキオ（PR：89）などは、特に大きなクラブを指揮しているなら、求められている才能となるだろう。 リヴァプールのエキサイティングなウイング、リオ・エングモアが、17 歳の才能ある選手たちの中でトップの潜在能力評価88 を獲得している。

この17歳世代の注目すべき才能には、バイエルン・ミュンヘンの若手レナート・カール（PRL 86）、リールのセントラルミッドフィルダー、アユブ・ブアディ（PR: 86）、そしてゲンクのギリシャ人攻撃的ミッドフィルダー、コンスタンティノス・カレツァス（PR: 86）などが含まれる。