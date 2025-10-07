|プレイヤー
|クラブ
|年齢
|ポジション
|CR
|PR
|ラミン・ヤマル
|バルセロナ
|18
|RM
|89
|95
|デジレ・ドゥエ
|PSG
|20
|RW
|85
|91
|ジョアン・ネヴェス
|PSG
|20
|CM
|85
|90
|エステヴァン
|チェルシー
|18
|RM
|78
|89
|ジョシー・モキオ
|アヤックス
|17
|CDM
|70
|89
|ケナン・ユルディズ
|ユヴェントス
|20
|CAM
|79
|89
|アルダ・ギュレル
|レアル・マドリー
|20
|RM
|81
|89
|ロドリゴ・モラ
|ポルト
|18
|CAM
|76
|89
|リオ・エングモア
|リヴァプール
|17
|LM
|68
|88
|フランコ・マスタントゥオーノ
|レアル・マドリー
|18
|CAM
|77
|88
|ジョバンニ・クエンダ
|スポルティング
|18
|RM
|76
|88
|アントニオ・ヌサ
|RBライプツィヒ
|20
|LM
|76
|88
|パブロ・ガルシア
|レアル・ベティス
|19
|RB
|68
|87
|アサネ・ディアオ・ディアウネ
|コモ
|20
|LM
|76
|87
|ルーカス・ベリヴァル
|トッテナム
|19
|CM
|77
|87
|イーサン・ヌワネリ
|アーセナル
|18
|RW
|76
|87
|ウォーレン・ザイール＝エメリ
|PSG
|19
|CM
|80
|87
|アルトゥール・フェルメーレン
|マルセイユ
|20
|CM
|77
|87
|ジュリアン・デュランヴィル
|ボルシア・ドルトムント
|19
|RB
|72
|87
|キース・スミット
|AZ
|19
|CAM
|72
|87
|レナート・カール
|バイエルン・ミュンヘン
|17
|CAM
|63
|86
|アユーブ・ブアディ
|LOSCリール
|17
|CM
|75
|86
|コンスタンティノス・カレツァス
|ゲンク
|17
|CAM
|70
|86
|マヘル・カリッツォ
|ベレス
|19
|RM
|72
|86
|ジョアン・コスタ
|アル・ティファーク
|20
|RM
|71
|86
ラミン・ヤマルがEA Sports FC 26 で最高の若手ミッドフィールダーであることは、驚くことではない。彼はまだ18歳なので、今後数年間はそうあり続けるだろう。バルセロナの天才少年は、すでにゲーム内で最高の選手の一人であり、潜在能力は95と高く、リオネル・メッシやクリスティアーノ・ロナウドなどの才能に匹敵する能力があることを意味している。
パリ・サンジェルマンのデュオ、デジレ・ドゥエ とジョアン・ネヴェスがそれぞれ91と90の潜在能力評価でヤマルに続いている。一方、エステヴァン（PR：89）やアヤックスの守備的ミッドフィールダー、ジョシー・モキオ（PR：89）などは、特に大きなクラブを指揮しているなら、求められている才能となるだろう。 リヴァプールのエキサイティングなウイング、リオ・エングモアが、17 歳の才能ある選手たちの中でトップの潜在能力評価88 を獲得している。
この17歳世代の注目すべき才能には、バイエルン・ミュンヘンの若手レナート・カール（PRL 86）、リールのセントラルミッドフィルダー、アユブ・ブアディ（PR: 86）、そしてゲンクのギリシャ人攻撃的ミッドフィルダー、コンスタンティノス・カレツァス（PR: 86）などが含まれる。