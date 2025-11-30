ラッシュフォードがマンチェスター・Uで「苦しんだ」理由とは…バルセロナSDデコが語る

バルセロナでのラッシュフォードの復活について問われたデコ氏はこう語った。

「彼は我々と共に幸せだ。マーカスは素晴らしい選手だ。マンチェスター・ユナイテッドで重要な選手になる責任を背負った。ユナイテッドも我々同様、世界有数のビッグクラブだが、彼は若すぎた。ユナイテッドでの世代交代にも少し苦しんだ。 過去5年間のユナイテッドを見ればわかるが、チーム再建と再強化に苦戦していた。彼はその渦中にいた。だから、周囲から多大な期待を背負う選手にとって容易なことではない。重要な選手となれば、責任も大きいのだ」

「我々は市場で彼のような選手を探していた。前線の3ポジションをこなせる選手だ。バルセロナでプレーしたいという彼の意思により、今マーカスをレンタルで獲得できた。彼は長く待った。我々が財政規則に縛られていることも理解していた。だが彼は忍耐強く待ち、我々は彼を迎えられて嬉しい」