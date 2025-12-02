アンチェロッティがネイマールとヴィニシウスに警告。W杯メンバー入りには「100%」の状態が必要

2023年にパリ・サンジェルマンからアル・ヒラルに移籍した後、ネイマールはブラジル代表でのプレー中に前十字靭帯を断裂し、ピッチに戻るために約18ヶ月間の時間がかかった。サウジ・プロリーグへの移籍は、多くの人が期待したようなサクセスストーリーにはならず、2025年1月までに彼はクラブの再建と国際キャリアの救済の両方を野心としてサントスへの帰郷を選択した。

現実ははるかに厳しいものだった。ネイマールはサントスで25試合でわずか7ゴールしか挙げておらず、クラブでの2度目の在籍期間は復活ではなくリハビリに支配されている。FWの度重なる軽傷と挫折は、彼がリズムを掴むことを妨げ、代表チームへの招集を得る望みを停滞させている。ブラジルのW杯が始まる前に残されたインターナショナルマッチウィークはわずか1回で、彼の将来に時計が大きく時を刻んでいる。

サントスのフアン・パブロ・ボイボダ監督は月曜日、ネイマールが最近のインテルナシオナルとの1-1の引き分けの前と試合中に膝に激しい不快感を感じた後、再び戦線を離れたことを確認した。しかし33歳の彼は、痛みをこらえてプレーし、最新の試合でスポルト相手に3-0の勝利をもたらし、その結果クラブは得失点差で降格圏から脱出することができた。