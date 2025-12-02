Getty Images Sport
アンチェロッティがネイマールとヴィニシウスに警告。W杯メンバー入りには「100%」の状態が必要
2023年にパリ・サンジェルマンからアル・ヒラルに移籍した後、ネイマールはブラジル代表でのプレー中に前十字靭帯を断裂し、ピッチに戻るために約18ヶ月間の時間がかかった。サウジ・プロリーグへの移籍は、多くの人が期待したようなサクセスストーリーにはならず、2025年1月までに彼はクラブの再建と国際キャリアの救済の両方を野心としてサントスへの帰郷を選択した。
現実ははるかに厳しいものだった。ネイマールはサントスで25試合でわずか7ゴールしか挙げておらず、クラブでの2度目の在籍期間は復活ではなくリハビリに支配されている。FWの度重なる軽傷と挫折は、彼がリズムを掴むことを妨げ、代表チームへの招集を得る望みを停滞させている。ブラジルのW杯が始まる前に残されたインターナショナルマッチウィークはわずか1回で、彼の将来に時計が大きく時を刻んでいる。
サントスのフアン・パブロ・ボイボダ監督は月曜日、ネイマールが最近のインテルナシオナルとの1-1の引き分けの前と試合中に膝に激しい不快感を感じた後、再び戦線を離れたことを確認した。しかし33歳の彼は、痛みをこらえてプレーし、最新の試合でスポルト相手に3-0の勝利をもたらし、その結果クラブは得失点差で降格圏から脱出することができた。
アンチェロッティ監督は、どの選手にも特別扱いをしないよう慎重に対応してきた。ネイマールの状況について直接質問されたとき、このイタリアのレジェンドは『エスポルテ・レコード』で、ネイマールに加えて今シーズンこれまでベストフォームを発揮するのに苦労しているレアル・マドリーのヴィニシウスにも警告を発した。
「彼は100パーセントの状態でなければならない。非常に優れた選手がたくさんいる。私は100パーセントの選手を選ぶ必要がある。ネイマールだけではなく、（レアル・マドリーのフォワード）ヴィニシウスもそうだ。もしヴィニシウスが90パーセントなら、私は100パーセントの別の選手を招集する。なぜなら、これは非常に高いレベルの競争力を持つチームだからだ、特に前線ではね。前線には、本当に多くの優れた選手がいる」
アンチェロッティ監督はネイマールの並外れた天性の能力を認めたが、彼のキャリアが不運な負傷によって繰り返し脱線してきたことを認めた。
「彼は素晴らしい才能だと思う。彼は負傷という不運に見舞われてきた。彼が負った負傷のために、良好な身体状態を保つことができなかった」
ネイマールは、最新の負傷にもかかわらず、前進し続ける決意を持っていると主張している。サントスでの最近の出場後に語った際、彼は負傷が与えた精神的な負担を認めたが、シーズンの最後の数週間でまだ貢献できると希望を持ち続けている。
「だんだん良くなっている。この負傷は悲しいし、イライラする。でも、私が何かをするのを止めるようなものではない。だから私はプレーし続けている。今はサントスのことを考え、サントスをあるべき場所、つまりトップリーグに置くことを考える時だ。それから何をするかを考える」
ネイマールがまだワールドカップメンバーに食い込むことができるかどうかは、ますます不確実になっている。サントスの2025年シーズンの残りについて大きな疑問符があるだけでなく、ブラジルのサッカーカレンダーは3月までに競技出場の機会が限られることを意味する。定期的な出場機会がなければ、アンチェロッティ監督が過去の代表チームへの貢献にかかわらず、ネイマールのために例外を設ける可能性は極めて低い。
検討されている選択肢の一つは、ヨーロッパへの一時的な移籍で、2026年初頭にはクラブがまだシーズン中盤にある。ヨーロッパ大陸でプレーすることで、ネイマールがスポーツ最大の舞台でまだパフォーマンスを発揮できることをアンチェロッティ監督に納得させるために必要な継続性を得られる可能性がある。
