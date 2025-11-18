第1回ワールドカップにも出場し、コパ・アメリカ優勝の経験もある南米の古豪ボリビア。1994年大会を最後に8大会にわたってワールドカップ本戦出場権を手にできていないが、今予選では世界で最も標高の高いスタジアムの1つ、標高3600m以上にあるエスタディオ・エルナンド・シレス でブラジルを撃破して大陸間プレーオフ進出を決めた。

南米にはブラジルやアルゼンチン、コロンビアといった攻撃力のあるチームが多く、強豪と競り合うためにボリビアは伝統的に高い守備力を身に着けてきた。実際に、特に敵地では完敗することもあるが、指揮官ビジェガスの下、引き分け以上で終わった直近4試合ではクリーンシートを達成したりと、守備陣が安定。低い守備を敷いて、カウンターやセットプレーから相手ゴールを目指すプレースタイルだ。

2024年から指揮するビジェガスの下でボリビアは、南米予選で主に4バックを主体に戦ってきた。1-0で勝利したブラジル戦など勝利した試合の多くで4-3-3のシステムを採用。10月の代表戦では3バックを導入するも、先の0-2で敗れた韓国戦で再び4-3-3に戻した。DFのリーダーで主将のハキムが不在の中でも、韓国相手に献身的な戦いを見せた守備陣は日本代表攻撃陣にとって厄介な存在になる可能性がある。