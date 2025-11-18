ボリビア代表の有名選手・注目プレーヤーは？11月18日に日本代表と対戦

ポジション：監督

生年月日：1970年4月15日(55歳)

代表通算：15試合

ボリビア代表を指揮するのはビジェガス。2019年の日本戦でチームを指揮したエドゥアルド・ビジェガスは、同指揮官の実兄だ。母国のオールウェイズ・レディなどを指揮して評価を高めたビジェガスは、2024年からチームを指揮して、ブラジルに勝利したりとチームを大陸間プレーオフ進出に導いて8大会ぶりのワールドカップ本戦出場に前進する。

ビジェガスの下、ボリビアは伝統的な守備の堅さに加えて、より攻撃的なプレースタイルを取り入れる。強豪相手には力の差を見せつけられる試合があったものの、ウルグアイから勝ち点奪取に成功し、チリやコロンビアに勝利したりと、得点を奪える力があることを示してきた。3月の大陸間プレーオフ前最後のテストマッチとなる日本戦で、ワールドカップ本戦出場権獲得に向けたポジティブな結果を得られるか。