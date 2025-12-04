Getty Images/Goal
アーセナルOBがライスとスビメンディを差し置いて先発できると主張
ソングは2005年、バスティアからトライアルで訪れた後、わずか100万ポンドでアーセナルに加入した。アーセン・ヴェンゲル監督は当初、彼をボックス・トゥ・ボックスのミッドフィールダーとして起用したが、徐々に深い位置の6番に移行させ、そこで鋭いパスを通すことで知られるようになった。彼は7シーズンで204試合に出場し、セスク・ファブレガスやアブ・ディアビといった選手とパートナーを組み、ヴェンゲル監督のシステムで複数の役割を担える多才な選手に成長した。2012年にはバルセロナへ移籍。カンプ・ノウでの最初のシーズンでラ・リーガのタイトルをもたらしたが、すぐにローテーション選手として使われるようになった。ウェストハムへのレンタル期間を経て、ルビン・カザン、シオンでの短い在籍期間を経て、最終的にジブチのASアルタでキャリアを終えた。
- AFP
『ESPN Africa』のインタビューで、ソング氏はエリートクラブの選抜チームで先発すると信じているかと尋ねられた。
「アレックス・ソングはこれらのクラブで先発するだろう」と語り、その後リヴァプール、チェルシー、マンチェスター・シティ、ニューカッスル、バイエルン、レアル・マドリー、そしてアーセナルまで含むいくつかのヨーロッパの巨人をリストアップした。
しかし、トッテナムは最も素早い拒否を受けた。「いや。私は決してトッテナムでプレーしない。決して！それは決して起こらない！」
アルテタ監督の現在の中盤の主力となっているライスとスビメンディは、広くプレミアリーグ最高の一つと考えられている。アーセナルは14試合を終えてリーグ戦でわずか1敗で首位に座り、マンチェスター・シティに5ポイントのリードを保っている。アーセナルはアルテタ監督の下、シーズン後半のタイトルレースで2度つまずいたが、今年の初期の兆候は彼らがそれらの失望から学んだことを示唆している。レアル・ソシエダから夏に加入したスビメンディは、イングランドサッカーにシームレスに適応した。彼の試合の読みと知的な配球により、アーセナルは権威を持って試合をコントロールできるようになった。
そんなスビメンディは、『スカイスポーツ』でライスの成長を称賛した。
「ここに来たとき、私を最も動機づけたことの一つは、デクランのような選手とプレーすることだった。彼は今年まで良い選手だったと思うが、今年は、私が見ているものと彼が幸せそうに見えることから、彼は飛躍的に前進していると思う。その点で彼を助けることができて非常に嬉しい。そして彼も私を助けてくれる。デクランがどんな選手かは皆知っている。身体的にも技術的にもセットプレーでも、非常に完璧な選手だ。そして彼の性格は私を驚かせた。彼はロッカールームで主役になりたいと思っている。そしてピッチ上で、ミッドフィールドの私のようなチームメイトにとって、主役になりたい、ボールを欲しがる、あなたを助ける人がいることは非常に重要だと思う。それは完璧な補完だ」
アルテタ監督もライスのチームへの影響について語った。
「彼はもっと求めている。チームは彼をよりよく知っており、チーム内での彼の役割は成長している。チームへの彼の影響は非常に大きい。（契約前に）長い間彼を知っていたし、彼がどのように進化し、チームを変えることができるかを知っていた。彼は確かにそれを行い、おそらくそれらの期待を上回った」
- Getty Images Sport
アーセナルはブレントフォードに対して2-0で勝利した。ミケル・メリーノが先制点を挙げ、サカが結果を確定し、首位のアドバンテージを5ポイントに回復させた。夏に追加された深さとバランスがアーセナルにより堅固な基盤を与え、クラブの攻撃的な才能も開花しているため、これがついに長いプレミアリーグタイトルへの待機を終わらせるシーズンになるかもしれないという予想が高まっている。彼らの次の挑戦は、土曜日のアストン・ヴィラ戦、アウェイでのトリッキーな試合だ。
広告