アーセナルOBがライスとスビメンディを差し置いて先発できると主張

アルテタ監督の現在の中盤の主力となっているライスとスビメンディは、広くプレミアリーグ最高の一つと考えられている。アーセナルは14試合を終えてリーグ戦でわずか1敗で首位に座り、マンチェスター・シティに5ポイントのリードを保っている。アーセナルはアルテタ監督の下、シーズン後半のタイトルレースで2度つまずいたが、今年の初期の兆候は彼らがそれらの失望から学んだことを示唆している。レアル・ソシエダから夏に加入したスビメンディは、イングランドサッカーにシームレスに適応した。彼の試合の読みと知的な配球により、アーセナルは権威を持って試合をコントロールできるようになった。

そんなスビメンディは、『スカイスポーツ』でライスの成長を称賛した。

「ここに来たとき、私を最も動機づけたことの一つは、デクランのような選手とプレーすることだった。彼は今年まで良い選手だったと思うが、今年は、私が見ているものと彼が幸せそうに見えることから、彼は飛躍的に前進していると思う。その点で彼を助けることができて非常に嬉しい。そして彼も私を助けてくれる。デクランがどんな選手かは皆知っている。身体的にも技術的にもセットプレーでも、非常に完璧な選手だ。そして彼の性格は私を驚かせた。彼はロッカールームで主役になりたいと思っている。そしてピッチ上で、ミッドフィールドの私のようなチームメイトにとって、主役になりたい、ボールを欲しがる、あなたを助ける人がいることは非常に重要だと思う。それは完璧な補完だ」

アルテタ監督もライスのチームへの影響について語った。

「彼はもっと求めている。チームは彼をよりよく知っており、チーム内での彼の役割は成長している。チームへの彼の影響は非常に大きい。（契約前に）長い間彼を知っていたし、彼がどのように進化し、チームを変えることができるかを知っていた。彼は確かにそれを行い、おそらくそれらの期待を上回った」