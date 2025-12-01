Getty Images Sport
トッテナムDFポロ、ヴィカーリオ批判のサポーターに不快感 「絶対に許せない」
11月29日にホームで行われたプレミアリーグ第13節でフラムに1-2で敗れ、トーマス・フランク監督に対する風当たりが強まるトッテナム。キックオフからわずか6分で2点先行を許し、後半にモハメド・クドゥスの一発で1点を返したが、反撃は及ばず。アーセナル、そしてパリ・サンジェルマンを相手に計8失点でいずれも敗北したのに続いて、フラムとの試合でも残念な1日となってしまった。
ホームスタジアムに駆けつけた一部サポーターからは怒りを込めた声が上がり、ミスから失点を招いたグリエルモ・ヴィカーリオが標的に。痛すぎるミスをしてからというもの、ヴィカーリオにボールが入るたびにブーイングが飛び、チームを取り巻いた不穏な空気がさらに悪化した。
試合後のフランク監督はイギリス『スカイ・スポーツ』で一部サポーターを非難。「彼がボールを持つたびに、ファンがブーイングしたのは気に入らなかったよ。彼らは真のトッテナムファンではない。ピッチにいるときは誰もが手を取り合うもの。我々は全力でプレーしている。試合が終わってからブーイングするのは構わない。だが、試合中は許されない。到底受け入れられるものではない」と述べた。
ポロは指揮官の意見に呼応するかのように自身のインスタグラムのストーリーズでヴィカーリオにブーイングしたファンに憤りを露わに。「サッカーは感情だ。サッカーも、人生もミスがつきもの。だが、サポーターがチームメイトに無礼な言葉を浴びせたのは絶対に許せない。試合後に僕の感情が爆発したのはそれが原因だ」とした。
さらに、「僕らは立ち上がる」とした上で、「6カ月前、すべてが最悪だったのを思い出してほしい。でも、大事なのはどう始めるかではなく、どう終わるかが大事。真のスパーズファンへ、愛しているよ」と続けた。
サポーターの怒りを逆撫でする恐れもあるような投稿でそう反発したポロだが、ファンが求めるのはチームとしてのパフォーマンスが上がってくること。それは当然ことで、今季のチームを見ると、チャンピオンズリーグで優勝しない限り、来季も欧州の舞台にたどり着けるのが難しい情勢だ。
現実として、直近3試合はいずれも敗北。サポーターが苛立つのも無理ない。さらに、同じロンドン勢のチームに2つも敗れたことで、サポーターはさらに不満が募ったのだろう。スパーズはここから順位を落とさぬよう多くの課題に向き合う必要がありそうだ。
フランク監督も現在の地位が危ぶまれる状況であり、今後もチームの指揮を執り続けるのであれば、次のニューカッスル戦で勝利がマスト。とはいえ、ニューカッスルは先のエヴァートン戦で白星を取り戻し、容易な相手ではない。今後も成績が改善されないようなら、より窮地に陥りそうなフランク監督だが、この困難を乗り越えられるか。
