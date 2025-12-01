トッテナムDFポロ、ヴィカーリオ批判のサポーターに不快感 「絶対に許せない」

11月29日にホームで行われたプレミアリーグ第13節でフラムに1-2で敗れ、トーマス・フランク監督に対する風当たりが強まるトッテナム。キックオフからわずか6分で2点先行を許し、後半にモハメド・クドゥスの一発で1点を返したが、反撃は及ばず。アーセナル、そしてパリ・サンジェルマンを相手に計8失点でいずれも敗北したのに続いて、フラムとの試合でも残念な1日となってしまった。

ホームスタジアムに駆けつけた一部サポーターからは怒りを込めた声が上がり、ミスから失点を招いたグリエルモ・ヴィカーリオが標的に。痛すぎるミスをしてからというもの、ヴィカーリオにボールが入るたびにブーイングが飛び、チームを取り巻いた不穏な空気がさらに悪化した。

試合後のフランク監督はイギリス『スカイ・スポーツ』で一部サポーターを非難。「彼がボールを持つたびに、ファンがブーイングしたのは気に入らなかったよ。彼らは真のトッテナムファンではない。ピッチにいるときは誰もが手を取り合うもの。我々は全力でプレーしている。試合が終わってからブーイングするのは構わない。だが、試合中は許されない。到底受け入れられるものではない」と述べた。