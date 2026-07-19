2026年北中米ワールドカップ(W杯)終了後、次回大会は2030年に行われる。
本記事では、2030年ワールドカップの開催国や大会日程、出場チーム数を紹介する。
2030年ワールドカップの開催国は？
2030年ワールドカップは、100周年の記念大会として変則的な開催となる。
メインのホスト国はスペイン、ポルトガル、モロッコとなり、大部分の試合をホスト。さらに、ウルグアイ、アルゼンチン、パラグアイでも開幕3試合の記念試合が実施される。残りの試合はすべてスペイン、モロッコ、ポルトガルで開催予定だ。
つまり、全体としてはスペイン・ポルトガル・モロッコ・ウルグアイ・アルゼンチン・パラグアイの6カ国共催となる。
2030年ワールドカップの日程は？
2030年ワールドカップは、2030年6月8日に開幕を予定。同年7月21日に閉幕を予定だ。ただし、開催スケジュールは出場国数および試合数によって変更となるかもしれない。
2030年ワールドカップの出場国数は？
2030年ワールドカップのの参加国数は現時点で未定。とはいえ、拡大路線が議論されており、現在の48カ国から64カ国に増加する可能性が噂されている。
一方、2022年大会までの32カ国制に戻る可能性は低いとみられる。
2030年ワールドカップの開催要項まとめ
|項目
|内容
|主要ホスト国
|モロッコ
スペイン
ポルトガル
|100周年記念主催開催国
(開幕3試合)
|ウルグアイ
アルゼンチン
パラグアイ
|開催日程
|2030年6月8日～7月21日
※参加国数次第で変更の可能性あり
|参加国数
|未定
※64カ国に拡大の可能性も議論]
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