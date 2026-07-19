2026年北中米ワールドカップ(W杯)終了後、次回大会は2030年に行われる。

本記事では、2030年ワールドカップの開催国や大会日程、出場チーム数を紹介する。

2030年ワールドカップの開催国は？

2030年ワールドカップは、100周年の記念大会として変則的な開催となる。

メインのホスト国はスペイン、ポルトガル、モロッコとなり、大部分の試合をホスト。さらに、ウルグアイ、アルゼンチン、パラグアイでも開幕3試合の記念試合が実施される。残りの試合はすべてスペイン、モロッコ、ポルトガルで開催予定だ。

つまり、全体としてはスペイン・ポルトガル・モロッコ・ウルグアイ・アルゼンチン・パラグアイの6カ国共催となる。

2030年ワールドカップの日程は？

2030年ワールドカップは、2030年6月8日に開幕を予定。同年7月21日に閉幕を予定だ。ただし、開催スケジュールは出場国数および試合数によって変更となるかもしれない。

2030年ワールドカップの出場国数は？

2030年ワールドカップのの参加国数は現時点で未定。とはいえ、拡大路線が議論されており、現在の48カ国から64カ国に増加する可能性が噂されている。

一方、2022年大会までの32カ国制に戻る可能性は低いとみられる。

2030年ワールドカップの開催要項まとめ

項目 内容 主要ホスト国 モロッコ

スペイン

ポルトガル 100周年記念主催開催国

(開幕3試合) ウルグアイ

アルゼンチン

パラグアイ 開催日程 2030年6月8日～7月21日

※参加国数次第で変更の可能性あり 参加国数 未定

※64カ国に拡大の可能性も議論]

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