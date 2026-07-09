Kindle端末はAmazonプライムデーで安くなる？割引率・セール価格は？

例年のAmazonプライムデーでは、Kindle端末がセール対象となるケースが多い。Kindle、Kindle Paperwhite、Kindle ScribeなどはAmazonデバイスの中でも人気が高く、プライムデー期間中の割引に期待される。

本記事では、Kindle端末はAmazonプライムデーで安くなるのか、割引率やセール価格について紹介する。

Amazonプライムデー2026はいつからいつまで？

Amazonプライムデー2026は、2026年7月10日(金)0:00から7月13日(月)23:59まで開催される。期間中は、家電やガジェット、日用品、食品、ファッションなど幅広いジャンルの商品がセール価格で登場する。

また、本セールに先立ち、7月7日(火)0:00から7月9日(木)23:59までは先行セールが行われる。先行セールを含めると、2026年のプライムデー関連セールは7月7日(火)から7月13日(月)までの計7日間となる。

先行セールで値下げされた商品は、本セールでも同程度の価格で販売されるケースが多い。人気商品は早い段階で在庫切れとなる可能性もあるため、購入予定の商品が対象になっている場合は、先行セール中の購入も選択肢に入れたい。

セール種別 開催期間 開催日数 先行セール 2026年7月7日(火)0:00～7月9日(木)23:59 3日間 本セール 2026年7月10日(金)0:00～7月13日(月)23:59 4日間 合計期間 2026年7月7日(火)0:00～7月13日(月)23:59 7日間

Kindle端末はプライムデーで安くなる？割引率・セール価格は？

Amazonプライムデーでは、Kindle端末がセール対象となっている。Kindle Paperwhiteや通常のKindle、Kindle Paperwhite シグニチャーエディションなど複数モデルが割引価格で販売されており、電子書籍リーダーの購入を検討している場合は狙い目となる。

特に、Kindle Paperwhite(16GB)はセール価格19,980円、Amazon Kindle(16GB)は15,980円、Kindle Paperwhite シグニチャーエディション(32GB)は23,980円で販売されている。モデルによって割引額や機能が異なるため、防水性能や画面サイズ、ストレージ容量などを比較して選びたい。

Kindle端末はAmazonデバイスの定番セール対象であり、プライムデーでは通常時よりも安く購入できる可能性が高い。ただし、人気モデルやカラーは在庫切れとなる場合もあるため、価格と在庫状況を早めに確認しておきたい。

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Amazonプライムデー2026で実施されるキャンペーンは？

Amazonプライムデー2026では、対象商品のセール価格に加えて、ポイント還元や抽選企画、書籍セール、決済サービス別の特典など、複数のキャンペーンが展開される。商品を安く購入できるだけでなく、条件を満たすことでポイント還元や追加特典を受けられる点も特徴だ。

特に注目したいのが、合計10,000円(税込)以上の買い物で対象となるポイントアップキャンペーンだ。プライム会員、Amazon Mastercardでの支払い、対象カテゴリーや対象ブランド商品の購入など、条件を満たすことで還元率が上乗せされる。還元率は最大12％、付与上限は10,000ポイントとなっている。

また、同じく合計10,000円(税込)以上の購入で参加できる大抽選会も実施される。エントリー後に条件を満たすと、最大100,000ポイントが当たるチャンスがあるため、プライムデーでまとめ買いを予定している場合はあわせて参加しておきたい。

Kindle本や紙書籍を対象としたキャンペーンも用意されている。対象のKindle本が最大70％OFFになるほか、まとめ買いによってKindle本は最大12％、紙書籍は最大10％のポイント還元を受けられる。

そのほか、Amazon Mastercardの新規入会・初回利用によるポイント付与、対象ブランドのギフトカード購入によるポイント還元、dポイント連携やメルペイ初回利用、au・UQ mobileユーザー向け特典なども実施される。

キャンペーンによって、エントリーの要否、対象者、購入金額、ポイント上限などの条件は異なる。セール期間中に買い物する場合は、購入前に各キャンペーンページで条件を確認しておくことが重要だ。

キャンペーン 特典内容 主な参加条件 ポイントアップキャンペーン 最大12％ポイント還元

上限10,000ポイント 要エントリー

合計10,000円(税込)以上購入 大抽選会 最大100,000ポイントが当たる 要エントリー

合計10,000円(税込)以上購入 Kindle本・紙書籍キャンペーン Kindle本は最大70％OFF

Kindle本は最大12％還元

紙書籍は最大10％還元 対象商品の購入 Amazon Mastercard 最大10,000ポイント付与 新規入会

初回利用など dポイント連携 最大100,000ポイントが当たる抽選 5,000円以上購入

500ポイント以上利用 ブランドギフトカード 500ポイント還元 対象ギフトカードを5,000円以上購入 メルペイ 購入金額の40％還元

上限1,500ポイント Amazonでメルペイを初めて利用 au・UQ mobile向け特典 Amazonプライム会費2か月実質無料

au PAYで最大40％還元 対象サービスの利用

対象決済の利用

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