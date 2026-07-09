2026年北中米ワールドカップ(W杯)の準々決勝で、フランス代表とモロッコ代表が対戦する。

本記事では、フランスvsモロッコのテレビ放送・ネット配信予定、開催日時、視聴方法を紹介する。

フランスvsモロッコの地上波テレビ中継はある？どこで見られる？

フランスvsモロッコは、2026年7月10日(金)午前5:00にキックオフを予定。試合の模様は、地上波テレビでは生中継されない。テレビ放送は衛星放送『NHK BSプレミアム4K』で録画放送のみ実施予定だ。

一方、大会全試合を中継するネット『DAZN』で独占ライブ＆見逃し配信を予定している。

準々決勝・フランスvsモロッコの中継予定

チャンネル 形態 放送予定 DAZN ネット ライブ＆見逃し配信 NHK BSプレミアム4K 衛星放送 録画放送 NHK総合 地上波 × 日本テレビ 地上波 × フジテレビ 地上波 × NHK ONE ネット × TVer ネット ×

フランスとモロッコの戦績は？

ラウンド16にて、フランスはパラグアイに1-0、モロッコはカナダに3-0で勝利。準々決勝にも勝利した場合、スペインvsベルギーの勝者と対戦予定となっている。

両チームの今大会での戦績は以下の通り。

フランス代表

グループ第1節：フランス 3-1 セネガル

グループ第2節：フランス 3-0 イラク

グループ第3節：ノルウェー 1-4 フランス

ラウンド32：フランス 3-0 スウェーデン

ラウンド16：パラグアイ 0-1 フランス

モロッコ代表

グループ第1節：ブラジル 1-1 モロッコ

グループ第2節：スコットランド 0-1 モロッコ

グループ第3節：モロッコ 4-2 ハイチ

ラウンド32：オランダ 1-1(PK:2-3) モロッコ

ラウンド16：カナダ 0-3 モロッコ

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