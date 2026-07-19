2026年北中米ワールドカップ(W杯)の決勝で、スペイン代表とアルゼンチン代表が対戦する。

本記事では、スペインvsアルゼンチンのテレビ放送・ネット配信予定、開催日時、視聴方法を紹介する。

スペイン対アルゼンチンの地上波テレビ放送はある？どこで見られる？

スペインvsアルゼンチンは、2026年7月20日(月)午前4:00にキックオフを予定。試合の模様は、地上波『NHK総合』と衛星放送『NHK BSプレミアム4K』、ネット『NHK ONE』が生中継を行う。

また、大会全試合を中継するネット『DAZN』でも無料ライブ＆見逃し配信を予定している。

その他、『日本テレビ』や『フジテレビ』での生中継は予定されていない。

決勝・スペイン対アルゼンチンの中継予定

チャンネル 形態 放送予定 DAZN ネット 無料ライブ＆見逃し配信 NHK総合 地上波 生中継 NHK BSプレミアム4K 衛星放送 生中継 NHK ONE ネット ライブ・見逃し配信 日本テレビ 地上波 × フジテレビ 地上波 × TVer ネット ×

スペインとアルゼンチンの戦績は？

準決勝にて、スペインはフランスに2-0、アルゼンチンはイングランドに2-1で敗北。決勝へと駒を進めた。

両チームの今大会での戦績は以下の通り。

スペイン代表

グループ第1節：スペイン 0-0 カーボベルデ

グループ第2節：スペイン 4-0 サウジアラビア

グループ第3節：ウルグアイ 0-1 スペイン

ラウンド32：スペイン 3-0 オーストリア

ラウンド16：ポルトガル 0-1 スペイン

準々決勝：スペイン 2-1 ベルギー

準決勝：フランス 0-2 スペイン

アルゼンチン代表

グループ第1節：アルゼンチン 3-0 アルジェリア

グループ第2節：アルゼンチン 2-0 オーストリア

グループ第3節：ヨルダン 1-3 アルゼンチン

ラウンド32：アルゼンチン 3-2 カーボベルデ

ラウンド16：アルゼンチン 3-2 エジプト

準々決勝：アルゼンチン 3-1 スイス

準決勝：イングランド 1-2 アルゼンチン

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