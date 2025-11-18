サッカー日本代表 11月ガーナ＆ボリビア戦はどこで見れる？NHK、テレ朝、U-NEXT、DAZN？

日本代表は11月のキリンチャレンジカップ2025でガーナ代表、ボリビア代表と対戦する。
本記事では、ガーナ＆ボリビア戦の中継局情報を紹介する。
日本代表 ガーナ＆ボリビア戦の放送・配信局は？
キリンチャレンジカップ2025で、日本は11月14日(金)にガーナ代表、18日(火)にボリビア代表と対戦。中継情報およびキックオフ時刻、会場は以下の通り。
|キックオフ日時
|対戦カード
|放送
|配信
|会場
|2025/11/14(金)
19:20
|日本代表 vs ガーナ代表
|TBS系列
|TVer
|豊田スタジアム(愛知)
|2025/11/18(火)
19:15
|日本代表 vs ボリビア代表
|TBS系列
|TVer
|国立競技場(東京)
日本代表 ガーナ＆ボリビア戦の視聴方法は？
上述の通り、ガーナ戦とボリビア戦はいずれも地上波『TBS系列』で全国生中継予定。ネット『TVer』でも同時配信が行われる。
『DAZN』や『U-NEXT』といったネット配信局、『NHK』や『テレビ朝日』といったテレビ放送局など、その他のチャンネルでの中継は予定されていない。
|放送・配信局
|形態
|中継有無
|TBS系列
|地上波テレビ
|〇
|TVer
|ネット
|〇
|DAZN
|ネット
|×
|U-NEXT
|ネット
|×
|ABEMA
|ネット
|×
|NHK
|地上波・衛星テレビ
|×
|テレビ朝日
|地上波テレビ
|×