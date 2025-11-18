このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Semenyo Luis Haquin Wataru endo(C)Getty images
サッカー日本代表 11月ガーナ＆ボリビア戦はどこで見れる？NHK、テレ朝、U-NEXT、DAZN？

11月に行われるサッカー日本代表のキリンチャレンジカップ2025、ガーナ代表、ボリビア代表戦はどこで見られる？テレビ放送・ネット配信局を紹介。NHK、テレ朝、U-NEXT、DAZN、ABEMAの中継はある？

日本代表は11月のキリンチャレンジカップ2025でガーナ代表、ボリビア代表と対戦する。

本記事では、ガーナ＆ボリビア戦の中継局情報を紹介する。

日本代表 ガーナ＆ボリビア戦の放送・配信局は？

キリンチャレンジカップ2025で、日本は11月14日(金)にガーナ代表、18日(火)にボリビア代表と対戦。中継情報およびキックオフ時刻、会場は以下の通り。

キックオフ日時対戦カード放送配信会場
2025/11/14(金)
19:20		日本代表 vs ガーナ代表TBS系列TVer豊田スタジアム(愛知)
2025/11/18(火)
19:15		日本代表 vs ボリビア代表TBS系列TVer国立競技場(東京)

日本代表 ガーナ＆ボリビア戦の視聴方法は？

上述の通り、ガーナ戦とボリビア戦はいずれも地上波『TBS系列』で全国生中継予定。ネット『TVer』でも同時配信が行われる。

『DAZN』や『U-NEXT』といったネット配信局、『NHK』や『テレビ朝日』といったテレビ放送局など、その他のチャンネルでの中継は予定されていない。

放送・配信局形態中継有無
TBS系列地上波テレビ
TVerネット
DAZNネット×
U-NEXTネット×
ABEMAネット×
NHK地上波・衛星テレビ×
テレビ朝日地上波テレビ×

日本代表の関連情報

