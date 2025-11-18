サッカー日本代表 11月ガーナ＆ボリビア戦はどこで見れる？NHK、テレ朝、U-NEXT、DAZN？

日本代表は11月のキリンチャレンジカップ2025でガーナ代表、ボリビア代表と対戦する。

本記事では、ガーナ＆ボリビア戦の中継局情報を紹介する。

日本代表 ガーナ＆ボリビア戦の放送・配信局は？

キリンチャレンジカップ2025で、日本は11月14日(金)にガーナ代表、18日(火)にボリビア代表と対戦。中継情報およびキックオフ時刻、会場は以下の通り。

キックオフ日時 対戦カード 放送 配信 会場 2025/11/14(金)

19:20 日本代表 vs ガーナ代表 TBS系列 TVer 豊田スタジアム(愛知) 2025/11/18(火)

19:15 日本代表 vs ボリビア代表 TBS系列 TVer 国立競技場(東京)

日本代表 ガーナ＆ボリビア戦の視聴方法は？

上述の通り、ガーナ戦とボリビア戦はいずれも地上波『TBS系列』で全国生中継予定。ネット『TVer』でも同時配信が行われる。

『DAZN』や『U-NEXT』といったネット配信局、『NHK』や『テレビ朝日』といったテレビ放送局など、その他のチャンネルでの中継は予定されていない。

放送・配信局 形態 中継有無 TBS系列 地上波テレビ 〇 TVer ネット 〇 DAZN ネット × U-NEXT ネット × ABEMA ネット × NHK 地上波・衛星テレビ × テレビ朝日 地上波テレビ ×

