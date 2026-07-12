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準決勝2試合はDAZNで無料配信！7/20まで視聴料割引キャンペーン実施中
Tsutomu Maeda

ワールドカップ準決勝はいつ？全対戦カード・試合日程・テレビ放送/ネット配信予定

ワールドカップ
フランス
スペイン
イングランド
アルゼンチン
フランス 対 スペイン
イングランド 対 未定

2026年W杯(ワールドカップ)準決勝はいつから始まる？ベスト4の全対戦カード、試合日程、キックオフ時間、テレビ放送・ネット配信予定を紹介。

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FIFAワールドカップ2026が、準決勝に突入する。

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本記事では、準決勝の開催日程、全対戦カード、放送予定を紹介する。

W杯準決勝はいつから開催？

FIFAワールドカップ2026・北中米大会の準決勝は、日本時間2026年7月15日(水)・16日(木)に開催される。

対戦カードは、フランスvsスペイン、イングランドvsアルゼンチンとなっている。

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W杯準決勝の全対戦カード・試合日程は？

ファイナル進出が懸かる準決勝の試合日程・キックオフ時刻、対戦カードは以下の通り。

開催日キックオフ対戦カード
7月15日(水)4:00フランス vs スペイン
7月16日(木)4:00イングランド vs アルゼンチン

※すべて日本時間。

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W杯準決勝のテレビ放送・ネット配信予定は？

準決勝の試合は、地上波テレビ、BS放送、ネット配信で視聴できるが、試合によって中継局は異なる。ただし、『DAZN』であれば準決勝全2試合のライブ配信が無料視聴可能だ。

日時対戦カードテレビ放送ネット配信
7月15日(水)
4:00		フランス vs スペイン日本テレビ、NHK BSP4K(録)DAZN(無料配信)
7月16日(木)
4:00		イングランド vs アルゼンチンNHK総合、NHK BSP4K(生)DAZN(無料配信)、NHK ONE

※すべて日本時間。

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本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

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