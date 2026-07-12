FIFAワールドカップ2026が、準決勝に突入する。
本記事では、準決勝の開催日程、全対戦カード、放送予定を紹介する。
W杯準決勝はいつから開催？
FIFAワールドカップ2026・北中米大会の準決勝は、日本時間2026年7月15日(水)・16日(木)に開催される。
対戦カードは、フランスvsスペイン、イングランドvsアルゼンチンとなっている。
W杯準決勝の全対戦カード・試合日程は？
ファイナル進出が懸かる準決勝の試合日程・キックオフ時刻、対戦カードは以下の通り。
|開催日
|キックオフ
|対戦カード
|7月15日(水)
|4:00
|フランス vs スペイン
|7月16日(木)
|4:00
|イングランド vs アルゼンチン
※すべて日本時間。
W杯準決勝のテレビ放送・ネット配信予定は？
準決勝の試合は、地上波テレビ、BS放送、ネット配信で視聴できるが、試合によって中継局は異なる。ただし、『DAZN』であれば準決勝全2試合のライブ配信が無料視聴可能だ。
|日時
|対戦カード
|テレビ放送
|ネット配信
|7月15日(水)
4:00
|フランス vs スペイン
|日本テレビ、NHK BSP4K(録)
|DAZN(無料配信)
|7月16日(木)
4:00
|イングランド vs アルゼンチン
|NHK総合、NHK BSP4K(生)
|DAZN(無料配信)、NHK ONE
※すべて日本時間。
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