FIFAワールドカップ2026・ラウンド16で、スイス代表とコロンビア代表が対戦する。

本記事では、スイスvsコロンビアの試合日程・テレビ放送・ネット配信予定について紹介する。

スイスvsコロンビアは日本時間の何時から？

FIFAワールドカップ2026・ラウンド16のスイス代表vsコロンビア代表は、日本時間2026年7月8日(水)午前5時にキックオフを迎える。

試合会場は、カナダ・バンクーバーのBCプレイスバンクーバースタジアムで開催される。

項目 内容 対戦カード スイス代表vsコロンビア代表 開催日 2026年7月8日(水) キックオフ(日本時間) 5:00 会場 BCプレイスバンクーバースタジアム 開催地 カナダ・バンクーバー

スイスvsコロンビアは地上波中継なし！テレビ放送・ネット配信予定は？

FIFAワールドカップ2026・ラウンド16のスイス代表vsコロンビア代表は、『DAZN』でライブ＆見逃し配信される。また、地上波『NHK総合』と衛星放送『NHK BSプレミアム4K』、ネット『NHK ONE』で同時生中継される。その他、地上波『フジテレビ』と『日本テレビ』による放送は予定されていない。

『DAZN』では、試合終了後には見逃し配信も予定されているため、万が一ライブ視聴できない場合でも、後からフルマッチを楽しめる。

チャンネル 形態 放送・配信内容 DAZN ネット ライブ配信・見逃し配信 NHK総合 地上波 生中継 NHK BSプレミアム4K 衛星放送 生中継 NHK ONE ネット ライブ配信・見逃し配信

スイスvsコロンビアをライブ配信！DAZNのおすすめ視聴方法

FIFAワールドカップ2026はDAZNが全104試合をライブ&見逃し配信を行う。

【7/20までの加入限定】月額プランが半額以下に！W杯だけの視聴に最適、いつでも解約OK

DAZN

DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

FIFAワールドカップ2026｜最新情報

【大会情報・日程】

【視聴方法】