2030年ワールドカップが、6カ国共催で行われる。

本記事では、2030年ワールドカップの開催スケジュールを紹介する。

2030年ワールドカップはいつからいつまで？

2030年ワールドカップは、スペイン・ポルトガル・モロッコをメインの開催国とし、100周年記念主催開催国としてウルグアイ・アルゼンチン・パラグアイでも開幕3試合を実施。史上最多6カ国での共催となる。

また、開幕は2030年6月8日を予定。2030年7月21日に閉幕予定となっている。ただし、64カ国への拡大も議論されているため、試合数の増加次第で日程にも変更が加えられるかもしれない。

2030年ワールドカップで参加国数増加の可能性は？

ワールドカップは2022年大会まで32カ国で行われ、2026年大会から48カ国に増加。そして、2030年大会に向けて、南米サッカー連盟(CONMEBOL)は64チームでの開催を2025年3月時点で提案していた。

国際サッカー連盟(FIFA)のジャンニ・インファンティーノ会長は2026年大会開催中、次回大会の拡大について「間違いなく議論、検討されるべき課題だ」と発言。「すべての国がW杯出場を夢見ることができるようにするべき」とし、前向きな意向を示している。

2026年大会終了時点で正式決定はしていないものの、次回から参加国数が増加する可能性は十分にある。

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