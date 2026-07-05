FIFAワールドカップ2026・ラウンド16で、ポルトガル代表とスペイン代表が対戦する。
本記事では、ポルトガルvsスペインの試合日程・テレビ放送・ネット配信予定について紹介する。
ポルトガルvsスペインは日本時間の何時から？
FIFAワールドカップ2026・ラウンド16のポルトガル代表vsスペイン代表は、日本時間2026年7月7日(火)午前4時にキックオフを迎える。
試合会場は、アメリカ・ダラスのダラス・スタジアムで開催される。
|項目
|内容
|対戦カード
|ポルトガル代表vsスペイン代表
|開催日
|2026年7月7日(火)
|キックオフ(日本時間)
|4:00
|会場
|ダラス・スタジアム
|開催地
|アメリカ・ダラス
ポルトガルvsスペインは地上波中継なし！テレビ放送・ネット配信予定は？
FIFAワールドカップ2026・ラウンド16のポルトガル代表vsスペイン代表は、『DAZN』でライブ＆見逃し配信される。また、地上波『日本テレビ』でも生中継。その他、『NHK』や『フジテレビ』などでの生放送は予定されていない。ただし、『NHK BSプレミアム4K』では録画放送を実施予定だ。
『DAZN』では、試合終了後には見逃し配信も予定されているため、万が一ライブ視聴できない場合でも、後からフルマッチを楽しめる。
|チャンネル
|形態
|放送・配信内容
|DAZN
|ネット
|ライブ配信・見逃し配信
|日本テレビ
|地上波
|生中継
|NHK BSプレミアム4K
|衛星放送
|録画放送
(7/7 19:00-)
ポルトガルvsスペインをライブ配信！DAZNのおすすめ視聴方法
FIFAワールドカップ2026はDAZNが全104試合をライブ&見逃し配信を行う。
【7/20までの加入限定】月額プランが半額以下に！W杯だけの視聴に最適、いつでも解約OK
DAZN
DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。
本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。
月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。
FIFAワールドカップ2026｜最新情報
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