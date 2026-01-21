全豪オープンテニス2026の本戦が、1月18日(日)～2月2日(月)に開催される。

本記事では、大坂なおみの次戦開催日時やテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

大坂なおみの2回戦はいつ？何時から始まる？

大坂なおみは、本戦1回戦から全豪オープンに出場。初戦ではアントニア・ルジッチに勝利し、2回戦に進出。2回戦ではルーマニア出身のソラナ・チルステアと対戦する。開始日時は、日本時間1月22日(木)17時以降となる見込み。

大坂なおみが2019年、2021年と2度の全豪オープン制覇を誇るのに対し、S・チルステアは2017年の4回戦進出が最高成績。世界ランキングは大坂なおみが17位、A・ルジッチが41位となっている。

ラウンド：2回戦

開始日時：1月22日(木)17時以降(日本時間)

対戦カード：大坂なおみ(17位) vs S・チルステア(41位)

※対戦カードのカッコ内は1月18日時点の世界ランキング。

大坂なおみ2回戦のテレビ放送・ネット配信予定

全豪オープンテニス2026は、衛星放送『WOWOW』が予選の初日から本戦最終日まで連日生中継を予定。また、すべての中継がネット『WOWOWオンデマンド』で同時ライブ配信される。その他のプラットフォームでの放送・配信は予定されていない。

大坂なおみの次戦も『WOWOW』で視聴可能だ。

全豪オープンテニス2026の視聴方法は？

全豪オープンテニス2026は、全日程が衛星放送『WOWOWライブ』で生中継、ネット『WOWOWオンデマンド』でライブ配信される。同時配信のため中継内容に差はないが、出先での視聴やアーカイブ視聴などができる『WOWOWオンデマンド』がおすすめだ。

『WOWOWオンデマンド』の月額料金は2,530円(税込)となる。また、WOWOWに加入している人は、追加料金なしでアカウント登録をするだけでWOWOWオンデマンドのコンテンツが楽しめる。同金額ですべての番組が見放題となり、いつでも解約が可能。また、解約をする際の追加料金や違約金は一切かからない。

■すぐ視聴可能！WOWOWオンデマンドの登録方法

①WOWOW公式サイトにアクセス

②WOWOWオンデマンドページ「今すぐはじめる」を選択

③登録手順に沿って必要情報を入力すれば完了！

■支払い方法

支払い方法は、「クレジットカード」以外にも、「d払い」、「auかんたん決済」、「ソフトバンクまとめて支払い」、「ワイモバイルまとめて支払い」に対応している。

