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Tsutomu Maeda

ワールドカップ・グループA最終戦はいつ？日本時間の何時キックオフ？メキシコ、韓国など

ワールドカップ
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南アフリカ 対 大韓民国
チェコ 対 メキシコ

2026年北中米ワールドカップ(W杯)のグループA第3節(最終節)はいつ？キックオフ時刻は何時？メキシコ、韓国などの試合日程、対戦カード、視聴方法を紹介。決勝トーナメント進出が懸かるのは？

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2026年北中米ワールドカップ(W杯)のグループAが、最終節(第3節)に突入する。

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本記事では、グループA最終節のキックオフ日時や対戦カード、視聴方法を紹介する。

W杯グループA最終戦はいつ？日本時間の何時キックオフ？

グループA最終戦は、日本時間6月25日(木)10:00から一斉にキックオフ。対戦カードはチェコ代表vsメキシコ代表、南アフリカvs韓国代表となっている。

試合情報および中継予定は以下の通り。

キックオフ日時対戦カード会場テレビ放送ネット配信
6/25(木)10:00チェコ代表 vs メキシコ代表メキシコシティスタジアムNHK総合
NHK BSP4K(生)		DAZN
NHK ONE
6/25(木)10:00南アフリカ代表 vs 韓国代表モンテレイスタジアムNHK BSP4K(録)DAZN

※試合日時・中継スケジュールは変更となる場合があります。最新情報は大会および各中継局公式サイトよりご確認ください。

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W杯グループA最終戦前の順位は？

ワールドカップ2026では、グループステージ最終節までを終えて1位と2位のチームが決勝トーナメントに進出。さらに、3位のチームも各組3位のうち成績上位8チームに入れば決勝トーナメントに進むことができる。

最終節実施前時点のグループA順位表は以下の通り。

順位チーム得点失点勝ち点
1メキシコ ★2003036
2韓国1012203
3チェコ01123-11
4南アフリカ01113-21

※第2節終了時点。
※★はグループ突破決定済み。

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ワールドカップ2026｜最新情報

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