2026年北中米ワールドカップ(W杯)のグループAが、最終節(第3節)に突入する。

本記事では、グループA最終節のキックオフ日時や対戦カード、視聴方法を紹介する。

W杯グループA最終戦はいつ？日本時間の何時キックオフ？

グループA最終戦は、日本時間6月25日(木)10:00から一斉にキックオフ。対戦カードはチェコ代表vsメキシコ代表、南アフリカvs韓国代表となっている。

試合情報および中継予定は以下の通り。

キックオフ日時 対戦カード 会場 テレビ放送 ネット配信 6/25(木)10:00 チェコ代表 vs メキシコ代表 メキシコシティスタジアム NHK総合

NHK BSP4K(生) DAZN

NHK ONE 6/25(木)10:00 南アフリカ代表 vs 韓国代表 モンテレイスタジアム NHK BSP4K(録) DAZN

※試合日時・中継スケジュールは変更となる場合があります。最新情報は大会および各中継局公式サイトよりご確認ください。

W杯グループA最終戦前の順位は？

ワールドカップ2026では、グループステージ最終節までを終えて1位と2位のチームが決勝トーナメントに進出。さらに、3位のチームも各組3位のうち成績上位8チームに入れば決勝トーナメントに進むことができる。

最終節実施前時点のグループA順位表は以下の通り。

順位 チーム 勝 分 負 得点 失点 差 勝ち点 1 メキシコ ★ 2 0 0 3 0 3 6 2 韓国 1 0 1 2 2 0 3 3 チェコ 0 1 1 2 3 -1 1 4 南アフリカ 0 1 1 1 3 -2 1

※第2節終了時点。

※★はグループ突破決定済み。

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