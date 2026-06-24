2026年北中米ワールドカップ(W杯)のグループAが、最終節(第3節)に突入する。
本記事では、グループA最終節のキックオフ日時や対戦カード、視聴方法を紹介する。
W杯グループA最終戦はいつ？日本時間の何時キックオフ？
グループA最終戦は、日本時間6月25日(木)10:00から一斉にキックオフ。対戦カードはチェコ代表vsメキシコ代表、南アフリカvs韓国代表となっている。
試合情報および中継予定は以下の通り。
|キックオフ日時
|対戦カード
|会場
|テレビ放送
|ネット配信
|6/25(木)10:00
|チェコ代表 vs メキシコ代表
|メキシコシティスタジアム
|NHK総合
NHK BSP4K(生)
|DAZN
NHK ONE
|6/25(木)10:00
|南アフリカ代表 vs 韓国代表
|モンテレイスタジアム
|NHK BSP4K(録)
|DAZN
※試合日時・中継スケジュールは変更となる場合があります。最新情報は大会および各中継局公式サイトよりご確認ください。
W杯グループA最終戦前の順位は？
ワールドカップ2026では、グループステージ最終節までを終えて1位と2位のチームが決勝トーナメントに進出。さらに、3位のチームも各組3位のうち成績上位8チームに入れば決勝トーナメントに進むことができる。
最終節実施前時点のグループA順位表は以下の通り。
|順位
|チーム
|勝
|分
|負
|得点
|失点
|差
|勝ち点
|1
|メキシコ ★
|2
|0
|0
|3
|0
|3
|6
|2
|韓国
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|3
|チェコ
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
|4
|南アフリカ
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|1
※第2節終了時点。
※★はグループ突破決定済み。
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