FIFAワールドカップ2026・準決勝で、フランス代表とスペイン代表が対戦する。
本記事では、フランスvsスペインの試合日程・テレビ放送・ネット配信予定について紹介する。
フランスvsスペインはいつ？何時から？
FIFAワールドカップ2026・準決勝のフランス代表vsスペイン代表は、日本時間2026年7月15日(水)午前4時にキックオフを迎える。
試合会場は、アメリカ・ダラスのダラススタジアムで開催される。
|項目
|内容
|対戦カード
|フランス代表vsスペイン代表
|開催日
|2026年7月15日(水)
|キックオフ(日本時間)
|4:00
|会場
|ダラススタジアム
|開催地
|アメリカ・ダラス
フランスvsスペインの地上波テレビ放送・ネット配信予定は？
FIFAワールドカップ2026・準決勝のフランス代表vsスペイン代表は、『DAZN』で無料ライブ＆見逃し配信される。また、地上波『日本テレビ』で生中継、衛星放送『NHK BSプレミアム4K』で録画放送される。その他、地上波『フジテレビ』と『NHK総合』による放送は予定されていない。
『DAZN』ではフランスvsスペインを無料で視聴することができるが、有料会員になれば見逃し配信も含めて今大会全104試合を視聴することができる。
|チャンネル
|形態
|放送・配信内容
|DAZN
|ネット
|無料ライブ配信・見逃し配信
|日本テレビ
|地上波
|生中継
|NHK BSプレミアム4K
|衛星放送
|録画放送
(7/15 21:00)
ワールドカップ2026をライブ配信！DAZNのおすすめ視聴方法
FIFAワールドカップ2026はDAZNが全104試合をライブ&見逃し配信を行う。
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DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。
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FIFAワールドカップ2026｜最新情報
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