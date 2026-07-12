FIFAワールドカップ2026・準決勝で、フランス代表とスペイン代表が対戦する。

本記事では、フランスvsスペインの試合日程・テレビ放送・ネット配信予定について紹介する。

フランスvsスペインはいつ？何時から？

FIFAワールドカップ2026・準決勝のフランス代表vsスペイン代表は、日本時間2026年7月15日(水)午前4時にキックオフを迎える。

試合会場は、アメリカ・ダラスのダラススタジアムで開催される。

項目 内容 対戦カード フランス代表vsスペイン代表 開催日 2026年7月15日(水) キックオフ(日本時間) 4:00 会場 ダラススタジアム 開催地 アメリカ・ダラス

フランスvsスペインの地上波テレビ放送・ネット配信予定は？

FIFAワールドカップ2026・準決勝のフランス代表vsスペイン代表は、『DAZN』で無料ライブ＆見逃し配信される。また、地上波『日本テレビ』で生中継、衛星放送『NHK BSプレミアム4K』で録画放送される。その他、地上波『フジテレビ』と『NHK総合』による放送は予定されていない。

『DAZN』ではフランスvsスペインを無料で視聴することができるが、有料会員になれば見逃し配信も含めて今大会全104試合を視聴することができる。

チャンネル 形態 放送・配信内容 DAZN ネット 無料ライブ配信・見逃し配信 日本テレビ 地上波 生中継 NHK BSプレミアム4K 衛星放送 録画放送

(7/15 21:00)

ワールドカップ2026をライブ配信！DAZNのおすすめ視聴方法

FIFAワールドカップ2026はDAZNが全104試合をライブ&見逃し配信を行う。

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DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

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