全豪オープンテニス2026が、2月2日(月)まで開催される。

本記事では、全豪オープン男女シングルス決勝の開催日時やテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

全豪オープン決勝はいつ？スタートは何時から？

全豪オープンの決勝は、女子シングルスが1月31日(土)17:30、男子シングルスが2月1日(日)17:30に開始予定。いずれもRod Laver Arenaで行われる予定だ。

女子シングルス決勝

日程 開始時間 対戦カード 会場 1/31(土) 17:30 A.サバレンカ

vs

E.リバキナ Rod Laver Arena

男子シングルス決勝

日程 開始時間 対戦カード 会場 2/1(日) 17:30 未定

vs

未定 Rod Laver Arena

※すべて日本時間。

※試合開始時刻や対戦カードは変更となる場合があります。最新情報は大会公式サイトをご確認ください。

全豪オープン決勝のテレビ放送・ネット配信予定

全豪オープンテニス2026は、衛星放送『WOWOW』が予選の初日から本戦最終日まで連日生中継を予定。また、すべての中継がネット『WOWOWオンデマンド』で同時ライブ配信される。その他のプラットフォームでの放送・配信は予定されていない。

決勝も『WOWOW』で視聴可能だ。

全豪オープンテニス2026の視聴方法は？

全豪オープンテニス2026は、全日程が衛星放送『WOWOWライブ』で生中継、ネット『WOWOWオンデマンド』でライブ配信される。同時配信のため中継内容に差はないが、出先での視聴やアーカイブ視聴などができる『WOWOWオンデマンド』がおすすめだ。

『WOWOWオンデマンド』の月額料金は2,530円(税込)となる。また、WOWOWに加入している人は、追加料金なしでアカウント登録をするだけでWOWOWオンデマンドのコンテンツが楽しめる。同金額ですべての番組が見放題となり、いつでも解約が可能。また、解約をする際の追加料金や違約金は一切かからない。

■すぐ視聴可能！WOWOWオンデマンドの登録方法

①WOWOW公式サイトにアクセス

②WOWOWオンデマンドページ「今すぐはじめる」を選択

③登録手順に沿って必要情報を入力すれば完了！

■支払い方法

支払い方法は、「クレジットカード」以外にも、「d払い」、「auかんたん決済」、「ソフトバンクまとめて支払い」、「ワイモバイルまとめて支払い」に対応している。

