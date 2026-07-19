2026年北中米ワールドカップ(W杯)の決勝で、スペイン代表とアルゼンチン代表が対戦する。

本記事では、スペインvsアルゼンチンのキックオフ時刻を日本時間で紹介する。

スペインvsアルゼンチンは日本時間の何時からキックオフ？

決勝のスペインvsアルゼンチンは、日本時間2026年7月20日(月)午前4:00にキックオフを予定している。

会場はアメリカのニューヨークニュージャージースタジアム。現地時間の開始日時は7月19日(日)15:00。日本との時差は「-13時間(サマータイム)」となっている。

大会 対戦カード 日本時間 現地時間 会場 FIFAワールドカップ2026

決勝 スペイン vs アルゼンチン 2026年7月20日(月)

午前4:00 2026年7月19日(日)

午後3:00

(時差は13時間) ニューヨークニュージャージースタジアム

(アメリカ・ニューヨーク)

スペインvsアルゼンチンの中継局・放送開始時間まとめ

スペインvsアルゼンチンは、地上波が『NHK総合』、衛星放送が『NHK BSプレミアム4K』、ネットが『DAZN』と『NHK ONE』で生中継される。

なお、『NHK ONE』と『NHK BSプレミアム4K』は『NHK総合』の同時中継となるため、実況・解説は同様。『DAZN』では無料ライブ配信を実施予定だ。

放送・配信局 中継時間 出演者 DAZN 7月20日(月)2:40～ ※

無料ライブ＆見逃し配信 ゲスト：森保一

解説：内田篤人、安田理大

実況：野村明弘

進行：桑原学 NHK総合 7月20日(月)3:00～6:53

生中継 現地ゲスト：森保一

現地解説：柿谷曜一朗、林陵平

現地実況：小宮山晃義

スタジオゲスト：谷口彰悟

スタジオ解説：福西崇史

スタジオアナウンサー：深澤健太、浅田春奈 NHK BSプレミアム4K 7月20日(月)3:00～6:54

生中継 NHK総合と同様 NHK ONE ライブ＆見逃し配信 NHK総合と同様

※すべて日本時間。

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