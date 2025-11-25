「Yahoo!ショッピング・ブラックフライデー2025」が、11月25日(火)0:00から11月30日(日)23:59までの6日間にわたって開催される。
本記事では、Yahoo!ショッピング・ブラックフライデー2025で安くなる商品について紹介する。
Yahoo!ショッピング・ブラックフライデー2025で安くなる商品は？
Yahoo!
Yahoo!ショッピングのブラックフライデー2025では、人気ブランドの家電から子ども向けアイテム、日用品、食品、スポーツ用品まで幅広いジャンルが大幅値下げの対象になる。今年はストア独自のクーポンやPayPay連動キャンペーンが重なり、“実質価格”が大きく下がる商品が例年以上に多い点が大きな特徴だ。
玩具ジャンルでは、仮面ライダーをはじめとしたキャラクターグッズが早くも割引入り。ミッフィーなどのインテリア系キッズ商品もオンライン限定価格で購入しやすく、室内遊具などの大型アイテムも値下がりが確認できる。また、ダイソンの掃除機や空気清浄機といった家電カテゴリでは、ポイント還元を合わせると“家電量販店より安い”ケースも登場しており、ブラックフライデー期間のチェックは必須だ。
一方で、食品・日用品も大きな狙い目。新米やおむつ、炭酸水、トイレットペーパーなど、日常的に消費するアイテムがまとめ買いしやすい価格に設定されており、クーポンとポイントアップを合わせることで普段の買い物コストを大幅に抑えられる。同時に、スポーツ用品カテゴリでもミズノやアシックス、アディダスといった人気ブランドのシューズやウェアが、普段の価格帯から一段下がった特別価格で登場している。
|商品
|価格(税込)
|割引率
|リアルキッズカメラ ユニコーン トイザらス限定
|3,999円→2,997円
|25%OFF
|マイファーストキッズパークプラス ジャングルジム ブランコ付き トイザらス限定
|24,999円→16,997円
|32%OFF
|サンリオ プッシュポップゲーム クロミ
|1,999円→997円
|50%OFF
|オンライン限定 ミッフィー ブルーナボンボン(ホワイト)
|6,499円→5,997円
|7%OFF
|プレイポップ バスタブ海賊船 トイザらス限定
|1,799円→997円
|44%OFF
|マイファーストキッズパーク ホワイト トイザらス限定
|19,999円→14,997円
|25%OFF
|ヨギボー メガムーンピロー Yogibo Mega Moon Pillow
|8,789円→7,910円
|10%OFF
|ヨギボー 補充ビーズ 1500g リフィルビーズ
|5,280円→4,752円
|10%OFF
|ヨギボー ネックピロー ロゴ Yogibo Neck Pillow Logo
|3,949円→3,554円
|10%OFF
|アシックス ASICS バスケットシューズ GELHOOP V17
|15,950円→10,800円
|32%OFF
|炭酸水 500ml×48本 アイリスオーヤマ クリスタルスパーク
|3,080円→2,680円
|12%OFF
|ナイキ NIKE エアズーム ライバルフライ4
|11,000円→6,270円
|43%OFF
ヤフーショッピング2025年ブラックフライデーのキャンペーン内容と特典まとめ
Yahoo!ショッピングでは、2025年11月25日(火)0:00〜11月30日(日)23:59の6日間にかけて、年に一度の大型セールを開催する。LINEヤフーが展開する本イベントは、前年から企画規模を拡張し、今年はポイント施策と価格値下げがより強化された“年間トップクラス”の還元が期待されている。
今年の中心施策は「PayPayポイント最大25%付与」と「割引＋限定クーポンの併用」。家電、アパレル、コスメ、食品、日用品まで幅広いカテゴリーで値下げが行われ、複数のキャンペーンを積み上げることで購入価格を大きく圧縮できる。
PayPayポイントが最大25%相当戻ってくる(要エントリー)
ブラックフライデー期間中は、条件達成に応じて最大25%のPayPayポイント(期間限定含む)が付与される。事前登録が必須で、2025年11月1日以降の注文が対象。
- ブラックフライデー還元枠: 合計5,000円〜19,999円で+5%、2万円以上で+8%(上限4,000円相当)
- LINE連携ボーナス: Yahoo! JAPAN IDとLINEを連携すると+5%(上限5,000円相当)
- ボーナスストアPlus: 対象店舗利用で最大+10%(上限10,000円相当)
- ボーナスストアPlus追加枠: 購入時に+2%(上限5,000円相当)
- LYPプレミアム会員特典: 会員かつPayPay決済で+2%(上限5,000円相当)
付与ポイントの多くは期間限定で、有効期限は最短30日後の月末。ポイント付与は注文から約3週間後の木曜日となるため、計画的な利用が求められる。
ZOZOTOWN Yahoo!店の同時開催キャンペーン
期間中は「ZOZOTOWN Yahoo!店」でも「本気のZOZO祭」が同時展開。11月29日(土)・30日(日)の2日間のみ、1注文5,000円以上でPayPayポイント10%(上限1,000円相当)が付与され、LYPプレミアム会員向けには最大2,000円オフの限定クーポンが発行される。
2025年のYahoo!ショッピングブラックフライデーは、ポイント還元・クーポン施策・商品値下げが揃った総合セール。PayPay決済やLINE連携を組み合わせることで、実質価格を大きく下げられるのが最大の魅力だ。