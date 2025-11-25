ヤフーショッピングのブラックフライデーはいつ？2025年日程・キャンペーンまとめ

年末最大級のショッピングイベントとして注目されるYahoo!ショッピングのブラックフライデー。家電や日用品はもちろん、ファッション、食品、デジタルサービスに至るまで、多彩なジャンルが一斉に値下げされる。 特にYahoo!ショッピングはキャンペーンを組み合わせることで実質的な割引率が大きく跳ね上がる仕組みが特徴で、セール価格だけを見ていると見逃しがちな総合的なお得度が存在する。

本記事では、Yahoo!ショッピングのブラックフライデーの日程について紹介する。

Yahoo!ショッピングブラックフライデー2025はいつから？開催日程と概要

Yahoo!ショッピングのブラックフライデー2025は、11月25日(火)0:00〜11月30日(日)23:59の6日間で実施される。今年は昨年より対象ストアが大幅に増加しており、ポイント還元と値下げ施策の両面で過去最大規模となる見込みだ。

特に注目なのが、期間中のPayPayポイント還元の強化と、家電・ファッション・食品・日用品を中心とした横断的な値引きセール。LINE連携やLYPプレミアム会員特典を組み合わせることで、実質価格を通常時より大きく下げられるのが特徴となる。

項目 内容 開催期間 2025年11月25日(火)0:00～11月30日(日)23:59 開催日数 6日間

ヤフーショッピングのブラックフライデーのキャンペーン内容は?

2025年のYahoo!ショッピングブラックフライデーは、11月25日(火)0:00から11月30日(日)23:59までの6日間にわたり開催される。運営元であるLINEヤフー株式会社が展開する年末商戦向けの大型セールで、2024年の初開催から日数を倍増。ポイント還元と値引きセールの両面で、過去最大規模のキャンペーンとなる見込みだ。

今回の目玉は、「誰でも最大25%のPayPayポイント還元」と「大規模値引き+限定クーポン配布」の2本柱。キャンペーン期間中は、家電、ファッション、コスメ、食品、日用品など、幅広いジャンルで大幅値引きが実施される。

最大25％のPayPayポイント還元(エントリー必須)

ブラックフライデー期間中は、複数の条件を組み合わせることでPayPayポイントが最大25%付与される。還元率が上昇する条件は以下のとおりで、特典の大半は事前エントリーが必須だ。

ブラックフライデー特典: 購入額に応じて+5～8%(上限4,000円相当)

LINE連携特典: アカウント連携で+5%(上限5,000円相当)

ボーナスストアPlus: 対象ストア利用で最大+10%

PayPay支払い特典: LYPプレミアム会員の決済で+2%

還元ポイントの付与は注文から約3週間後の木曜日。期間限定ポイントのため、有効期限が短い点は注意したい。

付与されるPayPayポイントの多くは期間限定ポイントで、有効期限は最短で30日後の月末まで。付与は注文日の翌週からおよそ3週間後の木曜日となるため、使用期限にも注意が必要だ。

ZOZOTOWN Yahoo!店の同時開催セール

ファッションカテゴリでは、11月29日(土)・30日(日)の2日間限定で「本気のZOZO祭」も同時開催される。1注文5,000円以上でPayPayポイント10%還元が適用され、LYPプレミアム会員は2,000円オフクーポンも利用可能だ。

ブラックフライデーで先着クーポンを使うメリットを整理

Yahoo!

ブラックフライデー期間は値下げやポイント企画に加えて、先着クーポンを上手く使うことで支出をさらに抑えられる。特に11月25日〜11月30日に利用できる1,500円オフクーポンは、対象ストアで3万円以上注文する際に実質価格を直接引き下げられる実用性の高い施策だ。

先着クーポンは事前取得が可能で、期間中いつでも利用できる

配布枚数は10万枚限定のため、早めの確保が必須

ボーナス対象商品にも適用され、人気アイテムほど競争が激しい

クーポンは11月24日12:00〜12月1日0:00まで取得可能で、利用期間は11月25日0:00〜12月1日0:00。後半になるほど在庫が減りやすいため、24日のうちにクーポンだけ確保し、価格の動きを見ながらタイミングを合わせて購入するのが理想的だ。

取得期間: 11月24日12:00〜12月1日0:00

利用期間: 11月25日0:00〜12月1日0:00

適用条件: 対象ストアで3万円以上の注文

ブラックフライデー攻略は価格の低下とポイント倍率、そしてこうした即効性のあるクーポンを組み合わせることが鍵になる。特に1,500円オフは使えば確実に負担が減る施策のため、欲しい商品が多いほど活用価値が高まる。

ヤフーショッピングのブラックフライデーへの準備は?

2025年のYahoo!ショッピングブラックフライデーは、11月25日(火)0:00から11月30日(日)23:59までの6日間開催される。年に一度の大型セールで、最大25%のPayPayポイント還元や値引きクーポンが適用されるが、その恩恵を最大限に受けるには「事前準備」が鍵となる。キャンペーン開始前からいくつかの設定や登録を済ませておくことで、買い逃しや還元漏れを防ぐことができる。

以下では、ブラックフライデーを120%活用するために行っておきたい必須準備を解説する。

1. キャンペーンへのエントリーを忘れずに

最初のステップは、Yahoo!ショッピングのキャンペーンページで「エントリーする」ボタンを押すこと。これを行わないまま購入すると、ポイント付与対象外になる点に注意が必要だ。エントリー受付は2025年11月1日以降に開始され、エントリー前の注文は全て対象外となるため、買い物前に必ず確認しておこう。

2. PayPay連携と決済手段の準備

最大25%還元を受けるためには、PayPayクレジット・PayPay残高・PayPayカードなど、指定された決済方法を利用する必要がある。特にLYPプレミアム会員の+2%特典はPayPay決済が条件となるため、アプリの連携設定と支払い方法の登録は早めに完了させたい。

3. LYPプレミアム会員への加入を検討

Yahoo!ショッピングを頻繁に利用するなら、月額508円のLYPプレミアム会員登録もおすすめ。常時+2%のポイントが付与されるほか、会員限定クーポンやPayPayステップの条件達成にも有利だ。ブラックフライデー期間中の高還元ストアでは、月会費分を簡単に回収できるほどのポイントが得られる可能性がある。

4. 欲しい商品のリストアップと価格チェック

セール開始後は人気商品がすぐに売り切れるため、事前に「お気に入り」登録や「カート入れ」を済ませておくのが基本戦略だ。セール対象商品の一覧は11月18日(火)正午頃から順次公開予定。普段の価格と比較して、本当にお得かを見極める準備をしておこう。

5. クーポンの事前取得

ブラックフライデー期間中に配布される「25,000円以上で使える2,500円オフクーポン」や「アプリ利用者限定クーポン」は、事前に取得しておくことが重要。利用期間や併用条件を確認し、エントリーと合わせて早めにキャンペーンページで確保しておこう。

6. 合計購入額2万円以上でボーナス還元を狙う

ブラックフライデー限定特典(+8%)は、期間中の合計購入金額が2万円を超えることで適用される。食品・日用品・家電などをまとめ買いして購入金額を調整すれば、自然と高い還元率を実現できる。

7. ボーナスストアPlusを活用

「BONUS」アイコンが付いたボーナスストアPlus対象店舗では、通常還元に加えて最大+10%のポイントが上乗せされる。購入前に対象ストアをチェックし、同じ商品でも高還元ストアを選ぶのがポイントだ。

損をしないための注意点

付与されるPayPayポイントの多くは期間限定ポイントで、有効期限は最短で30日後の月末まで。使用期限を意識して計画的に使うことが重要。

ポイントの付与は注文日の翌週から約3週間後の木曜日が最短。すぐに反映されないため、タイミングを把握しておこう。

2025年のYahoo!ショッピングブラックフライデーは、PayPay連携やプレミアム会員特典を駆使すれば、実質的に“年内最後の大型ポイント還元祭”となる。準備を整えておけば、欲しい商品をより安く、よりお得に手に入れることができるはずだ。

