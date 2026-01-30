柏レイソルとジェフユナイテッド千葉によるJリーグプレシーズンマッチ「ちばぎんカップ2026(第30回ちばぎんカップ)」が、1月31日(土)に行われる。

本記事では、ちばぎんカップ2026の地上波テレビ中継、無料ネット配信の有無、お得な視聴方法を紹介する。

ちばぎんカップ2026は地上波テレビ中継される？無料配信は？

2026年1月31日(土)14:00にキックオフ予定のちばぎんカップ2026は、地上波『千葉テレビ放送』で生中継が予定されている。中継開始は14:00からで、最大延長は16:30までとなっている。ただし、千葉テレビ放送は千葉県を放送対象地域とするローカル放送局のため、その他の地域では地上波中継を視聴することはできない。

また、『TVer』や『ABEMA』などによる無料のネット配信は予定されていない。

ちばぎんカップ2026の中継局一覧

ちばぎんカップ2026のテレビ放送は、地上波『千葉テレビ放送』の他に衛星放送『スカパー！(スカパー！サッカーセット)』が実施。ネットは『SPOOX(サッカーLIVE)』『スカパー！番組配信(スカパー！サッカーセット)』『サッカーLIVEライト(Amazon)』でライブ配信予定となっている。

チャンネル 形態 放送・配信 千葉テレビ放送 地上波 生中継(※最大延長16:30) スカパー！サッカーセット

スカパー！／スカパー！番組配信 衛星放送／ネット 生中継／ライブ配信 サッカーLIVEライト(Amazon) ネット ライブ配信 スカパー！動画ストアSPOOX

サッカーLIVE ネット ライブ配信 DAZN ネット × ABEMA ネット × TVer ネット ×

※試合日時・中継スケジュールは変更となる場合があります。最新情報は各クラブおよび放送・配信局公式サイトでご確認ください。

ちばぎんカップ2026のお得な視聴方法

Amazon

地上波ローカル局の『千葉テレビ放送』が視聴できない地域の場合、ちばぎんカップ2026は『サッカーLIVEライト(Amazon)』がおすすめだ。無料体験期間は設けられていないが、値段は最安値で登録も手軽。ネット環境さえあればスマホやPC、タブレットから出先でも視聴することができる。

『サッカーLIVEライト(Amazon)』の加入手順は以下の通り。

【手順1】ちばぎんカップ2026の配信ページにアクセス

「ライブで視聴」から「登録を開始する」をクリック。

すでにAmazonアカウントを所有している方はログイン。新たに作成する方はアカウント新規登録からすすめる。

【手順2】お支払い方法を登録

次にお支払い情報を登録しよう。

支払い方法は「クレジットカード」のほかに「デビットカード」、「ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済」、「あと払いペイディ」に対応している。

【手順3】あとはAmazon Prime Videoチャンネルで視聴するだけ！

これでサッカーLIVEライトへの加入が完了。

なお、サッカーLIVEライトの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。(※月額2,350円)

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。