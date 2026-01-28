「第30回ちばぎんカップ」で、柏レイソルvsジェフユナイテッド千葉が行われる。
本記事では、ちばぎんカップ2026の日程や中継予定、チケット情報を紹介する。
ちばぎんカップ2026はいつ開催？
ちばぎんカップ2026は、2026年1月31日(土)に三協フロンテア柏スタジアムで開催。当日は10:30開門、14:00キックオフ予定となっている。
- 大会：2026 Jリーグプレシーズンマッチ 第30回ちばぎんカップ
- 試合日：2026年1月31日(土)
- 時刻：14:00キックオフ(10:30開門予定)
- 会場：三協フロンテア柏スタジアム
ちばぎんカップ2026の中継予定
ちばぎんカップ2026は、テレビ放送が地上波『千葉テレビ放送』と衛星放送『スカパー！(スカパー！サッカーセット)』で生中継。ネットは『SPOOX(サッカーLIVE)』『スカパー！番組配信(スカパー！サッカーセット)』『サッカーLIVEライト(Amazon)』でライブ配信予定となっている。
|チャンネル
|形態
|月額(税込)
|放送・配信
|スカパー！サッカーセット
スカパー！／スカパー！番組配信
|衛星放送／ネット
|2,480円
(＋スカパー！基本料429円)
|14:00-(生中継／LIVE配信)
|サッカーLIVEライト(Amazon)
|ネット
|2,350円
|ライブ配信
|千葉テレビ放送
|地上波
|-
|14:00-(生中継・最大延長16:30)
|スカパー！動画ストアSPOOX
サッカーLIVE
|ネット
|2,480円
|ライブ配信
※試合日時・中継スケジュールは変更となる場合があります。最新情報は各クラブおよび放送・配信局公式サイトでご確認ください。
ちばぎんカップ2026のおすすめ視聴方法
Amazon
地上波ローカル局の『千葉テレビ放送』が視聴できる地域ではない場合、ちばぎんカップ2026は『サッカーLIVEライト(Amazon)』がおすすめだ。無料体験期間は設けられていないが、値段は最安値で登録も手軽。ネット環境さえあればスマホやPC、タブレットから出先でも視聴することができる。
『サッカーLIVEライト(Amazon)』の加入手順は以下の通り。
【手順1】ちばぎんカップ2026の配信ページにアクセス
「ライブで視聴」から「登録を開始する」をクリック。
すでにAmazonアカウントを所有している方はログイン。新たに作成する方はアカウント新規登録からすすめる。
【手順2】お支払い方法を登録
次にお支払い情報を登録しよう。
支払い方法は「クレジットカード」のほかに「デビットカード」、「ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済」、「あと払いペイディ」に対応している。
【手順3】あとはAmazon Prime Videoチャンネルで視聴するだけ！
これでサッカーLIVEライトへの加入が完了。
なお、サッカーLIVEライトの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。（※月額2,350円）
Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。
ちばぎんカップ2026のチケット販売情報
ちばぎんカップ2026のチケットは、会員・一般ともに共通で2026年1月17日(土)12:00から1月30日(金)23:59まで前売り販売。前売りで完売した場合、当日券の販売は行われない。
前売りチケットは、『ローソンチケット』から先着順で購入することができる。席種および価格は以下の通り。
|席種
|会員価格
|前売価格
|当日価格
|備考
|ちばぎんシート(ホーム/中央/ビジター)[座席指定]
|5,000円
|5,500円
|6,000円
|ビジターグッズ着用可
|Sバック(ホーム)[座席指定]
|3,500円
|4,000円
|4,500円
|SAメイン(ホーム)[座席指定]
|3,000円
|3,500円
|4,000円
|SAメイン(ビジター)[座席指定]
|-
|3,500円
|4,000円
|一般販売のみ、ビジターグッズ着用可
|SAバックR(ホーム)[座席指定]
|2,500円
|3,000円
|3,500円
|SAバックL(ホーム)[座席指定]
|2,500円
|3,000円
|3,500円
|ホームゴール裏1階(大人)[立見自由]
|1,900円
|2,100円
|2,600円
|立見自由席
|ホームゴール裏1階(小中)[立見自由]
|900円
|1,100円
|1,600円
|立見自由席
|ホームゴール裏2階(大人)[座席指定]
|1,900円
|2,100円
|2,600円
|立見不可
|ホームゴール裏2階(小中)[座席指定]
|900円
|1,100円
|1,600円
|立見不可
|ホームゴール裏2階 大旗席[座席指定]
|-
|1,900円
|-
|2階席最前列 全16席
|ビジターゴール裏(大人)[立見指定]
|-
|2,100円
|2,600円
|一般販売のみ、ビジターグッズ着用可
|ビジターゴール裏(小中)[立見指定]
|-
|1,100円
|1,600円
|一般販売のみ、ビジターグッズ着用可
|車椅子席(メイン側/大人)
|-
|1,900円
|-
|ビジターグッズ着用可
|車椅子席(メイン側/小中)
|-
|900円
|-
|ビジターグッズ着用可
|車椅子席(バック側/大人)
|-
|1,900円
|-
|車椅子席(バック側/小中)
|-
|900円
|-
※価格はすべて税込。
