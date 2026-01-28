Goal.com
Tsutomu Maeda

ちばぎんカップ2026はいつ？試合日程・テレビ中継予定・チケット情報

2026年のJリーグプレシーズンマッチ「第30回ちばぎんカップ」はいつ開催？柏レイソルとジェフユナイテッド千葉によるダービーマッチの試合日程やテレビ中継・ネット配信予定、チケット販売情報を紹介。

「第30回ちばぎんカップ」で、柏レイソルvsジェフユナイテッド千葉が行われる。

本記事では、ちばぎんカップ2026の日程や中継予定、チケット情報を紹介する。

ちばぎんカップ2026はいつ開催？

ちばぎんカップ2026は、2026年1月31日(土)に三協フロンテア柏スタジアムで開催。当日は10:30開門、14:00キックオフ予定となっている。

  • 大会：2026 Jリーグプレシーズンマッチ　第30回ちばぎんカップ
  • 試合日：2026年1月31日(土)
  • 時刻：14:00キックオフ(10:30開門予定)
  • 会場：三協フロンテア柏スタジアム

ちばぎんカップ2026の中継予定

ちばぎんカップ2026は、テレビ放送が地上波『千葉テレビ放送』と衛星放送『スカパー！(スカパー！サッカーセット)』で生中継。ネットは『SPOOX(サッカーLIVE)』『スカパー！番組配信(スカパー！サッカーセット)』『サッカーLIVEライト(Amazon)』でライブ配信予定となっている。

チャンネル形態月額(税込)放送・配信
スカパー！サッカーセット
スカパー！／スカパー！番組配信		衛星放送／ネット2,480円
(＋スカパー！基本料429円)		14:00-(生中継／LIVE配信)
サッカーLIVEライト(Amazon)ネット2,350円ライブ配信
千葉テレビ放送地上波-14:00-(生中継・最大延長16:30)
スカパー！動画ストアSPOOX
サッカーLIVE		ネット2,480円ライブ配信

※試合日時・中継スケジュールは変更となる場合があります。最新情報は各クラブおよび放送・配信局公式サイトでご確認ください。

ちばぎんカップ2026のおすすめ視聴方法

chibagin2026 amazonAmazon

地上波ローカル局の『千葉テレビ放送』が視聴できる地域ではない場合、ちばぎんカップ2026は『サッカーLIVEライト(Amazon)』がおすすめだ。無料体験期間は設けられていないが、値段は最安値で登録も手軽。ネット環境さえあればスマホやPC、タブレットから出先でも視聴することができる。

『サッカーLIVEライト(Amazon)』の加入手順は以下の通り。

【手順1】ちばぎんカップ2026の配信ページにアクセス

「ライブで視聴」から「登録を開始する」をクリック。

すでにAmazonアカウントを所有している方はログイン。新たに作成する方はアカウント新規登録からすすめる。

【手順2】お支払い方法を登録

次にお支払い情報を登録しよう。

支払い方法は「クレジットカード」のほかに「デビットカード」、「ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済」、「あと払いペイディ」に対応している。

【手順3】あとはAmazon Prime Videoチャンネルで視聴するだけ！

これでサッカーLIVEライトへの加入が完了。

なお、サッカーLIVEライトの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。（※月額2,350円）

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。

ちばぎんカップ2026のチケット販売情報

ちばぎんカップ2026のチケットは、会員・一般ともに共通で2026年1月17日(土)12:00から1月30日(金)23:59まで前売り販売。前売りで完売した場合、当日券の販売は行われない。

前売りチケットは、『ローソンチケット』から先着順で購入することができる。席種および価格は以下の通り。

席種会員価格前売価格当日価格備考
ちばぎんシート(ホーム/中央/ビジター)[座席指定]5,000円5,500円6,000円ビジターグッズ着用可
Sバック(ホーム)[座席指定]3,500円4,000円4,500円 
SAメイン(ホーム)[座席指定]3,000円3,500円4,000円 
SAメイン(ビジター)[座席指定]-3,500円4,000円一般販売のみ、ビジターグッズ着用可
SAバックR(ホーム)[座席指定]2,500円3,000円3,500円 
SAバックL(ホーム)[座席指定]2,500円3,000円3,500円 
ホームゴール裏1階(大人)[立見自由]1,900円2,100円2,600円立見自由席
ホームゴール裏1階(小中)[立見自由]900円1,100円1,600円立見自由席
ホームゴール裏2階(大人)[座席指定]1,900円2,100円2,600円立見不可
ホームゴール裏2階(小中)[座席指定]900円1,100円1,600円立見不可
ホームゴール裏2階 大旗席[座席指定]-1,900円-2階席最前列 全16席
ビジターゴール裏(大人)[立見指定]-2,100円2,600円一般販売のみ、ビジターグッズ着用可
ビジターゴール裏(小中)[立見指定]-1,100円1,600円一般販売のみ、ビジターグッズ着用可
車椅子席(メイン側/大人)-1,900円-ビジターグッズ着用可
車椅子席(メイン側/小中)-900円-ビジターグッズ着用可
車椅子席(バック側/大人)-1,900円- 
車椅子席(バック側/小中)-900円- 

※価格はすべて税込。

