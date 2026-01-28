「第30回ちばぎんカップ」で、柏レイソルvsジェフユナイテッド千葉が行われる。

本記事では、ちばぎんカップ2026の日程や中継予定、チケット情報を紹介する。

ちばぎんカップ2026はいつ開催？

ちばぎんカップ2026は、2026年1月31日(土)に三協フロンテア柏スタジアムで開催。当日は10:30開門、14:00キックオフ予定となっている。

大会：2026 Jリーグプレシーズンマッチ 第30回ちばぎんカップ

試合日：2026年1月31日(土)

時刻：14:00キックオフ(10:30開門予定)

会場：三協フロンテア柏スタジアム

ちばぎんカップ2026の中継予定

ちばぎんカップ2026は、テレビ放送が地上波『千葉テレビ放送』と衛星放送『スカパー！(スカパー！サッカーセット)』で生中継。ネットは『SPOOX(サッカーLIVE)』『スカパー！番組配信(スカパー！サッカーセット)』『サッカーLIVEライト(Amazon)』でライブ配信予定となっている。

チャンネル 形態 月額(税込) 放送・配信 スカパー！サッカーセット

スカパー！／スカパー！番組配信 衛星放送／ネット 2,480円

(＋スカパー！基本料429円) 14:00-(生中継／LIVE配信) サッカーLIVEライト(Amazon) ネット 2,350円 ライブ配信 千葉テレビ放送 地上波 - 14:00-(生中継・最大延長16:30) スカパー！動画ストアSPOOX

サッカーLIVE ネット 2,480円 ライブ配信

※試合日時・中継スケジュールは変更となる場合があります。最新情報は各クラブおよび放送・配信局公式サイトでご確認ください。

ちばぎんカップ2026のおすすめ視聴方法

Amazon

地上波ローカル局の『千葉テレビ放送』が視聴できる地域ではない場合、ちばぎんカップ2026は『サッカーLIVEライト(Amazon)』がおすすめだ。無料体験期間は設けられていないが、値段は最安値で登録も手軽。ネット環境さえあればスマホやPC、タブレットから出先でも視聴することができる。

『サッカーLIVEライト(Amazon)』の加入手順は以下の通り。

【手順1】ちばぎんカップ2026の配信ページにアクセス

「ライブで視聴」から「登録を開始する」をクリック。

すでにAmazonアカウントを所有している方はログイン。新たに作成する方はアカウント新規登録からすすめる。

【手順2】お支払い方法を登録

次にお支払い情報を登録しよう。

支払い方法は「クレジットカード」のほかに「デビットカード」、「ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済」、「あと払いペイディ」に対応している。

【手順3】あとはAmazon Prime Videoチャンネルで視聴するだけ！

これでサッカーLIVEライトへの加入が完了。

なお、サッカーLIVEライトの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。（※月額2,350円）

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。

ちばぎんカップ2026のチケット販売情報

ちばぎんカップ2026のチケットは、会員・一般ともに共通で2026年1月17日(土)12:00から1月30日(金)23:59まで前売り販売。前売りで完売した場合、当日券の販売は行われない。

前売りチケットは、『ローソンチケット』から先着順で購入することができる。席種および価格は以下の通り。

席種 会員価格 前売価格 当日価格 備考 ちばぎんシート(ホーム/中央/ビジター)[座席指定] 5,000円 5,500円 6,000円 ビジターグッズ着用可 Sバック(ホーム)[座席指定] 3,500円 4,000円 4,500円 SAメイン(ホーム)[座席指定] 3,000円 3,500円 4,000円 SAメイン(ビジター)[座席指定] - 3,500円 4,000円 一般販売のみ、ビジターグッズ着用可 SAバックR(ホーム)[座席指定] 2,500円 3,000円 3,500円 SAバックL(ホーム)[座席指定] 2,500円 3,000円 3,500円 ホームゴール裏1階(大人)[立見自由] 1,900円 2,100円 2,600円 立見自由席 ホームゴール裏1階(小中)[立見自由] 900円 1,100円 1,600円 立見自由席 ホームゴール裏2階(大人)[座席指定] 1,900円 2,100円 2,600円 立見不可 ホームゴール裏2階(小中)[座席指定] 900円 1,100円 1,600円 立見不可 ホームゴール裏2階 大旗席[座席指定] - 1,900円 - 2階席最前列 全16席 ビジターゴール裏(大人)[立見指定] - 2,100円 2,600円 一般販売のみ、ビジターグッズ着用可 ビジターゴール裏(小中)[立見指定] - 1,100円 1,600円 一般販売のみ、ビジターグッズ着用可 車椅子席(メイン側/大人) - 1,900円 - ビジターグッズ着用可 車椅子席(メイン側/小中) - 900円 - ビジターグッズ着用可 車椅子席(バック側/大人) - 1,900円 - 車椅子席(バック側/小中) - 900円 -

※価格はすべて税込。

