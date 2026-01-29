ちばぎんカップ2026のテレビ放送/ネット配信予定・視聴方法

柏レイソルとジェフユナイテッド千葉によるJリーグプレシーズンマッチ「ちばぎんカップ2026(第30回ちばぎんカップ)」が、1月31日(土)に行われる。
本記事では、ちばぎんカップ2026のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。
ちばぎんカップ2026のテレビ放送・ネット配信予定
SkyPerfecTV
ちばぎんカップ2026は、2026年1月31日(土)14:00にキックオフを予定。中継予定は、テレビ放送が地上波『千葉テレビ放送』と衛星放送『スカパー！(スカパー！サッカーセット)』で生中継。ネットは『SPOOX(サッカーLIVE)』『スカパー！番組配信(スカパー！サッカーセット)』『サッカーLIVEライト(Amazon)』でライブ配信予定となっている。
|チャンネル
|形態
|月額(税込)
|スカパー！サッカーセット
スカパー！／スカパー！番組配信
|衛星放送／ネット
|2,480円
(＋スカパー！基本料429円)
|サッカーLIVEライト(Amazon)
|ネット
|2,350円
|千葉テレビ放送
|地上波
|-
|スカパー！動画ストアSPOOX
サッカーLIVE
|ネット
|2,480円
ちばぎんカップ2026の試合スケジュール・中継時刻
ちばぎんカップ2026の試合スケジュールおよび中継時刻は以下の通り。
|試合日
|キックオフ
|対戦カード
|生中継予定
|2026年1月31日(土)
|14:00
|柏レイソル vs ジェフユナイテッド千葉
【テレビ放送】
・千葉テレビ放送
・スカパー！サッカーセット
【ネット配信】
・SPOOX(サッカーLIVE)
※試合日時・中継スケジュールは変更となる場合があります。最新情報は各クラブおよび放送・配信局公式サイトでご確認ください。
ちばぎんカップ2026のおすすめ視聴方法
地上波ローカル局の『千葉テレビ放送』が視聴できる地域ではない場合、ちばぎんカップ2026は『サッカーLIVEライト(Amazon)』がおすすめだ。無料体験期間は設けられていないが、値段は最安値で登録も手軽。ネット環境さえあればスマホやPC、タブレットから出先でも視聴することができる。
『サッカーLIVEライト(Amazon)』の加入手順は以下の通り。
Amazon
【手順1】ちばぎんカップ2026の配信ページにアクセス
「ライブで視聴」から「登録を開始する」をクリック。
すでにAmazonアカウントを所有している方はログイン。新たに作成する方はアカウント新規登録からすすめる。
【手順2】お支払い方法を登録
次にお支払い情報を登録しよう。
支払い方法は「クレジットカード」のほかに「デビットカード」、「ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済」、「あと払いペイディ」に対応している。
【手順3】あとはAmazon Prime Videoチャンネルで視聴するだけ！
これでサッカーLIVEライトへの加入が完了。
なお、サッカーLIVEライトの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。(※月額2,350円)
Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。
※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。