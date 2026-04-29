フライ級キックボクシング暫定世界王者決定戦の武尊vsロッタンが、4月29日(水)に行われる。

本記事では、武尊vsロッタンの地上波テレビ中継情報を紹介する。

武尊vsロッタンの開催日程・対戦カード一覧

フライ級キックボクシング暫定世界王者決定戦の武尊vsロッタンは、2026年4月29日(水)14:30から有明アリーナで行われる「ONE SAMURAI 1」のメインイベントとして開催。当日は武尊vsロッタンを含めて15試合が実施予定だ。

試合順 タイトル・階級 対戦カード メインイベント フライ級 キックボクシング

暫定世界王者決定戦 ロッタン vs 武尊 第14試合 フライ級 MMA

世界タイトルマッチ 若松佑弥 vs アバズベク・ホルミルザエフ 第13試合 アトム級 ムエタイ

世界タイトルマッチ 吉成名高 vs ソンチャイノーイ 第12試合 バンタム級 キックボクシング

世界タイトルマッチ ジョナサン・ハガティー vs 与座優貴 第11試合 フェザー級 キックボクシング マラット・グレゴリアン vs 海人 第10試合 アトム級 MMA 三浦彩佳 vs 澤田千優 第9試合 バンタム級 キックボクシング 秋元皓貴 vs 久井大夢 第8試合 フェザー級 キックボクシング 和島大海 vs リカルド・ブラボ 第7試合 アトム級 MMA 平田樹 vs リトゥ・フォガット 第6試合 フライ級 MMA 和田竜光 vs 伊藤盛一郎 第5試合 ストロー級 MMA 山北渓人 vs 黒澤亮平 第4試合 フライ級 ムエタイ 吉成士門 vs ジョハン・ガザリ 第3試合 ストロー級 キックボクシング 黒田斗真 vs 田丸辰 第2試合 フライ級 キックボクシング 陽勇 vs 内藤大樹 第1試合 バンタム級 MMA 永井奏多 vs 神部篤坊

※対戦カードは変更となる場合があります。最新情報は各放送・配信局および大会公式サイトよりご確認ください。

武尊vsロッタンの地上波テレビ中継情報は？フジテレビは生放送？

大会全試合をライブ・見逃し配信するネット『U-NEXT』に加え、地上波テレビ『フジテレビ』も武尊vsロッタンの放送を予定。なお、ネット『TVer』での同時および見逃し配信は行われない。

『フジテレビ』では、番組「U-NEXT presents ONE SAMURAI 1 ～武尊引退試合 運命のリベンジマッチ～」として4月29日(水)22:00～23:24にディレイ放送を予定。放送内容には武尊vsロッタンだけでなく、第14試合の若松佑弥vsアバズベク・ホルミルザエフ、第13試合の吉成名高vsソンチャイノーイ、第12試合のジョナサン・ハガティーvs与座優貴も含まれている。

ただし、大会公式サイトで『フジテレビ』はディレイ放送と表記されており、武尊vsロッタンも含めて生中継は行われない見込み。ライブ視聴するための手段は、『U-NEXT』のみとなっている。

地上波フジテレビ 放送情報

番組名 U-NEXT presents ONE SAMURAI 1

～武尊引退試合 運命のリベンジマッチ～ 放送日時 2026/4/29(水)22:00～23:24

※ディレイ放送 放送内容詳細 ［フライ級 キックボクシング 暫定世界タイトルマッチ］

ロッタン（タイ）×武尊（日本） ［フライ級 総合格闘技 世界タイトルマッチ］

若松佑弥（日本）×アバズベク・ホルミルザエフ（ウズベキスタン） ［アトム級 ムエタイ 世界タイトルマッチ］

吉成名高（日本）×ソンチャイノーイ（タイ） ［バンタム級 キックボクシング 世界タイトルマッチ］

ジョナサン・ハガティー（イギリス）×与座優貴（日本） 番組紹介 ついに日本開催の「ONE SAMURAI 1」が開幕＆夢の再戦が実現！

日本格闘技界を牽引してきた武尊が現役引退試合で因縁のロッタンにリベンジなるか！

武尊vsロッタンの生中継はU-NEXTだけ！無料トライアルで視聴

U-NEXT

前述の通り、武尊vsロッタンを含む「ONE SAMURAI 1」の全試合を生中継するのはネット『U-NEXT(31日間無料トライアルあり)』のみ。『U-NEXT』の配信は、第1試合開始約1時間前の4月29日(水)13:30から開演予定だ。また、『U-NEXT』では「CH1: U-NEXTオリジナル日本語版」と「CH2: 英語版」のマルチチャンネルで中継。また、見逃し配信も見逃し配信準備完了次第～6月17日(水)23:59まで視聴可能となる。

なお、「ONE SAMURAI 1」は見放題ライブ配信の対象となり、31日間無料トライアル中は見放題作品が視聴可能だ。『U-NEXT』の31日間無料トライアルは氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるため、おすすめの選択肢となる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

【実質300円/月で20GB】U-NEXTモバイルは「ギガ永久繰り越し」でスポーツ視聴に最適

U-NEXT

『U-NEXT MOBILE』は、U-NEXTの月額見放題プランと毎月20GBのスマホ代がまとめて2,489円/月(税込)で利用できるサービス。U-NEXTの見放題プランの月額が2,189円(税込)だが、毎月付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使用すれば、20GBの音声通話付きeSIMが実質300円で利用できる。

ギガはすべて永久繰り越し（ストック上限は100GB）、万が一ギガが足りなくなっても1GBあたり300円、10GBで1,200円と良心的な料金設定だ。容量の心配をせずエンタメやスポーツ視聴を楽しむことができる。

U-NEXTモバイルの加入方法

※U-NEXT MOBILEの「セット割引」は対象条件を満たせば自動的に適用。

※サッカーパックの「U23年齢割」の適用には、すでにサッカーパックを利用中の場合、「サッカーパックU23年齢割」へのプラン変更が必要です。

U-NEXTモバイルの関連情報

武尊vsロッタンの関連情報

※本ページの情報は2026年4月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。