FIVB男子バレーボール世界クラブ選手権2025が、12月16日(火)から22日(月)にかけて行われる。

本記事では、世界クラブ選手権2025男子のテレビ放送・ネット配信局を紹介する。

世界クラブ選手権2025男子の開催スケジュール

ブラジルで行われる世界クラブ選手権2025男子は12月16日(火)に開幕し、19日までグループステージが開催。その後に準決勝・決勝ラウンドへと突入し、21日(日)に準決勝、22日に決勝・3位決定戦が実施予定だ。

グループステージには計8チームが出場。4チームずつがプールAとプールBに分かれて総当たり戦を戦い、上位2チームが準決勝・決勝ラウンドに進出することができる。日本から大阪ブルテオンが出場し、石川祐希が所属するペルージャ(イタリア)と同じプールBに入っている。

ラウンド 開催日程（日本時間） グループステージ 12/16(火)～12/18(木) 準決勝 12/21(日) 3位決定戦 12/22(月) 決勝 12/22(月)

※試合日程が変更になる可能性があります。最新情報はフジテレビおよびFODや大会公式サイトにてご確認ください。

世界クラブ選手権2025男子の地上波中継・TVer配信は？

世界クラブ選手権2025男子は、地上波テレビやネット『TVer』でのライブ配信は予定されていない。

大会の模様はネット『FOD』およびCS放送『フジテレビONE／NEXT』で独占生中継。いずれも中継対象は日本人所属チームの全試合であり、石川祐希が所属するペルージャ(イタリア)と大阪ブルテオン(日本)の試合がすべて生放送・ライブ配信される。

なお、『FOD』はAmazonプライムビデオ『FODチャンネル』でも視聴可能だ。その他のプラットフォームでの中継は予定されていない。

中継局 形態 中継試合 FOD(Amazonあり)

[1/6まで期間限定で初月200円！] ネット ペルージャ(イタリア)・大阪ブルテオン(日本)の全試合 フジテレビONE・TWO・NEXT 3チャンネルセット 衛星放送(CS) ペルージャ(イタリア)・大阪ブルテオン(日本)の全試合 その他テレビ局 地上波 × U-NEXT ネット × DAZN ネット × ABEMA ネット ×

【1/6まで初月200円！】世界クラブ選手権2025男子のおすすめ視聴方法

世界クラブ選手権2025男子は『FOD』でのライブ配信が中心となる。『FOD』のコンテンツはAmazon Prime Videoの『FODチャンネル』でも対象作品を配信。『FOD』およびAmazon『FODチャンネル』は2026年1月6日(火)まで限定のキャンペーンを実施しており、最初の1カ月間が月額200円(税込)となるため、お得に世界クラブ選手権2025男子を視聴することが可能だ。

■登録方法

Amazonの『FODチャンネル』の料金は、最初の1カ月間は月額200円(税込)、それ以降はキャンセルをしない限り月額1,320円(税込)で自動更新。

世界クラブ選手権2025男子の最新情報

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。