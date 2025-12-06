このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
セリエ A
team-logoナポリ
Diego Armando Maradona
team-logoユヴェントス
Yuta Tokuma

【12月8日】ナポリvsユヴェントスのテレビ放送・ネット配信予定｜セリエA第14節

【セリエA放送予定】セリエA2025−26第14節ナポリ対ユヴェントスのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

日本時間2025年12月8日(月)に行われる2025-26シーズンのセリエA第14節で、ナポリとユヴェントスが対戦する。

本記事では、ナポリvsユヴェントスの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

ナポリvsユヴェントス｜試合日程・キックオフ時間

ナポリvsユヴェントスは、日本時間12月8日(月)にナポリのホーム、スタディオ・ディエゴ・アルマンド・マラドーナで開催される。

  • 大会：2025-26 セリエA 第14節
  • 日時：2025年12月8日(月) 4:45キックオフ／日本時間
  • 対戦：ナポリ vs ユヴェントス
  • 会場：スタディオ・ディエゴ・アルマンド・マラドーナ

ナポリvsユヴェントス｜放送・配信予定

セリエA第14節のナポリvsユヴェントスは『DAZN』がライブ配信を行う。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

ナポリvsユヴェントスのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのセリエAは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

ナポリvsユヴェントス チーム情報

ナポリ vs ユヴェントス 予想スタメン

ナポリHome team crest

3-4-2-1

フォーメーション

3-4-2-1

Home team crestJUV
32
ヴァニャ・ミリンコヴィッチ＝サヴィッチ
4
アレッサンドロ・ボンジョルノ
13
アミル・ラフマニ
31
サム・ベウケマ
22
ジョバンニ・ディ・ロレンツォ
70
ノア・ラング
8
スコット・マクトミネイ
7
ダビド・ネレス
17
マティアス・オリベラ
35
ルカ・マリアヌッチ
19
ラスムス・ホイルンド
1
マッティア・ペリン
8
トゥーン・コープマイネルス
6
ロイド・ケリー
15
ピエール・カルル
7
フランシスコ・コンセイソン
22
ウェストン・マッケニー
5
マヌエル・ロカテッリ
18
フィリップ・コスティッチ
19
ケフラン・テュラム
10
ケナン・ユルディズ
20
ロイス・オペンダ

3-4-2-1

JUVAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • アントニオ・コンテ

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ルチアーノ・スパレッティ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

NAP
-直近成績

ゴールを許す
7/4
2.5ゴール以上のゲーム
1/5
両チームが得点
2/5

JUV
-直近成績

ゴールを許す
8/4
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

NAP

直近の 5 試合

JUV

3

勝利

1

Draw

1

Win

5

得点

3
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
2/5

順位表

0