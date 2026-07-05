メキシコvsイングランドの通算対戦成績は？過去の勝敗・試合結果まとめ

FIFAワールドカップ2026の決勝トーナメントで、開催国の一角として上位進出を狙うメキシコと、欧州屈指の戦力を誇るイングランドによる注目カードが行われる。
本記事では、メキシコvsイングランドの通算対戦成績について紹介する。
メキシコvsイングランドの通算対戦成績は？
メキシコ代表とイングランド代表は、これまでに国際Aマッチで9度対戦している。通算成績はメキシコから見て2勝1分け6敗となっており、イングランドが大きく勝ち越している。
両国の初期の対戦ではイングランドが優位に立ち、1961年の国際親善試合では8-0で大勝。これは両国の対戦史における最大得点差となっている。
ワールドカップでは1966年大会のグループステージで顔を合わせ、イングランドがボビー・チャールトンとロジャー・ハントの得点により2-0で勝利した。直近の対戦は2010年5月の国際親善試合で、イングランドが3-1で白星を挙げている。
|項目
|メキシコ
|イングランド
|対戦数
|9試合
|勝利数
|2勝
|6勝
|引き分け
|1分け
メキシコvsイングランドの試合日程は？
FIFAワールドカップ2026・ラウンド16のメキシコ代表vsイングランド代表は、日本時間2026年7月6日(月)9:00にキックオフする。
現地メキシコシティでは7月5日(日)18:00、イギリス夏時間では7月6日(月)1:00開始。会場はメキシコシティにあるアステカ・スタジアムだ。
グループAを首位で突破したメキシコと、グループLをトップ通過したイングランドによるベスト8進出を懸けた一戦。イングランドにとっては、1986年大会以来となるメキシコ国内でのワールドカップ出場試合となる。
アステカ・スタジアムは標高2,200メートルを超える高地に位置する。選手のコンディションや環境への順応も、勝敗を左右するポイントの一つとなりそうだ。
|試合
|日本時間
|現地時間
|会場
|メキシコvsイングランド
|2026年7月6日(月)9:00
|2026年7月5日(日)18:00
|アステカ・スタジアム
メキシコvsイングランドの放送・配信予定は？
FIFAワールドカップ2026・ラウンド16のメキシコ代表vsイングランド代表は、日本時間2026年7月6日(月)9:00にキックオフする。
インターネットでは『DAZN』がライブ配信を実施。解説は戸田和幸氏と田中裕介氏、実況は下田恒幸氏が担当する。試合終了後には見逃し配信も行われるため、リアルタイムで視聴できない場合でも後から楽しめる。今大会の全104試合をライブで視聴できるのはDAZNのみとなる。
テレビでは『NHK BSプレミアム4K』が同日21:00から録画放送を予定している。
一方、NHK総合や日本テレビ系列、フジテレビ系列など、地上波での生中継予定は現時点で発表されていない。試合をライブで視聴する場合は、DAZNを利用する必要がある。
|放送・配信先
|開始時刻
|放送・配信形態
|実況・解説
|DAZN
|2026年7月6日(月)9:00
|ライブ配信・見逃し配信
|解説：戸田和幸、田中裕介
実況：下田恒幸
|NHK BSプレミアム4K
|2026年7月6日(月)21:00
|録画放送
|解説：森岡隆三
実況：森田哲意
|地上波
|未定
|生中継予定なし
|－
FIFAワールドカップを全試合配信！DAZNのおすすめ視聴方法
FIFAワールドカップ2026はDAZNが全104試合をライブ&見逃し配信を行う。
【7/20までの加入限定】月額プランが半額以下に！W杯だけの視聴に最適、いつでも解約OK
DAZN
DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。
本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。
月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。
FIFAワールドカップ2026｜最新情報
【大会情報・日程】
- 【番組表】FIFAワールドカップ2026全試合のテレビ放送・地上波中継・ネット配信予定
- 試合日程・結果・組み合わせ｜FIFAワールドカップ2026
- FIFAワールドカップ2026 出場全48カ国のメンバーリスト
- FIFAワールドカップ2026｜キックオフ時間・出場国・会場
- ワールドカップのルール変更点まとめ 2026年大会のレギュレーションは何が変わる？
- FIFAランキング最新版｜ワールドカップ出場国・日本代表の順位は？