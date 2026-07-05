メキシコvsイングランドの通算対戦成績は？過去の勝敗・試合結果まとめ

FIFAワールドカップ2026の決勝トーナメントで、開催国の一角として上位進出を狙うメキシコと、欧州屈指の戦力を誇るイングランドによる注目カードが行われる。

本記事では、メキシコvsイングランドの通算対戦成績について紹介する。

メキシコvsイングランドの通算対戦成績は？

メキシコ代表とイングランド代表は、これまでに国際Aマッチで9度対戦している。通算成績はメキシコから見て2勝1分け6敗となっており、イングランドが大きく勝ち越している。

両国の初期の対戦ではイングランドが優位に立ち、1961年の国際親善試合では8-0で大勝。これは両国の対戦史における最大得点差となっている。

ワールドカップでは1966年大会のグループステージで顔を合わせ、イングランドがボビー・チャールトンとロジャー・ハントの得点により2-0で勝利した。直近の対戦は2010年5月の国際親善試合で、イングランドが3-1で白星を挙げている。

項目 メキシコ イングランド 対戦数 9試合 勝利数 2勝 6勝 引き分け 1分け

メキシコvsイングランドの試合日程は？

FIFAワールドカップ2026・ラウンド16のメキシコ代表vsイングランド代表は、日本時間2026年7月6日(月)9:00にキックオフする。

現地メキシコシティでは7月5日(日)18:00、イギリス夏時間では7月6日(月)1:00開始。会場はメキシコシティにあるアステカ・スタジアムだ。

グループAを首位で突破したメキシコと、グループLをトップ通過したイングランドによるベスト8進出を懸けた一戦。イングランドにとっては、1986年大会以来となるメキシコ国内でのワールドカップ出場試合となる。

アステカ・スタジアムは標高2,200メートルを超える高地に位置する。選手のコンディションや環境への順応も、勝敗を左右するポイントの一つとなりそうだ。

試合 日本時間 現地時間 会場 メキシコvsイングランド 2026年7月6日(月)9:00 2026年7月5日(日)18:00 アステカ・スタジアム

メキシコvsイングランドの放送・配信予定は？

FIFAワールドカップ2026・ラウンド16のメキシコ代表vsイングランド代表は、日本時間2026年7月6日(月)9:00にキックオフする。

インターネットでは『DAZN』がライブ配信を実施。解説は戸田和幸氏と田中裕介氏、実況は下田恒幸氏が担当する。試合終了後には見逃し配信も行われるため、リアルタイムで視聴できない場合でも後から楽しめる。今大会の全104試合をライブで視聴できるのはDAZNのみとなる。

テレビでは『NHK BSプレミアム4K』が同日21:00から録画放送を予定している。

一方、NHK総合や日本テレビ系列、フジテレビ系列など、地上波での生中継予定は現時点で発表されていない。試合をライブで視聴する場合は、DAZNを利用する必要がある。

放送・配信先 開始時刻 放送・配信形態 実況・解説 DAZN 2026年7月6日(月)9:00 ライブ配信・見逃し配信 解説：戸田和幸、田中裕介

実況：下田恒幸 NHK BSプレミアム4K 2026年7月6日(月)21:00 録画放送 解説：森岡隆三

実況：森田哲意 地上波 未定 生中継予定なし －

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