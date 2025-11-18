日本代表は、日本時間11月18日(火)のキリンチャレンジカップ2025でボリビア代表との国際親善試合に臨む。

本記事では、日本vsボリビアの視聴方法やメンバーなど最新情報を詳しく紹介する。

目次

日本vsボリビアの試合日・キックオフ時刻

2026年ワールドカップ(W杯)に向けて強化を図る日本は、11月18日(火)に国立競技場(東京)でボリビア代表と対戦する。キックオフ時刻は19:15予定だ。

対戦カード：日本代表 vs ボリビア代表

キックオフ日時：2025年11月18日(火)19:15

会場：国立競技場(東京)

日本vsボリビアの放送・配信予定

日本vsボリビアは、テレビ放送が地上波『TBS系列』にて全国生中継。ネット配信は『TVer』で行われる。

その他、『DAZN』や『ABEMA』などでの配信予定は伝えられていない。

日本vsボリビアの実況・解説は？

地上波『TBS系列』では、解説を福田正博氏と槙野智章氏、実況を齋藤慎太郎氏(TBSアナウンサー)、リポーターを佐藤文康氏(TBSアナウンサー)が務める。ネット『TVer』の配信は『TBS』の同時中継となるため、出演者も同様だ。

放送・配信局 形態 番組開始時刻 出演者 TBS系列 地上波 11/18(火)18:50-21:15 【解説】福田正博、槙野智章

【実況】齋藤慎太郎(TBSアナウンサー)

【リポーター】佐藤文康(TBSアナウンサー) TVer ネット 11/18(火)18:50- 【解説】福田正博、槙野智章

【実況】齋藤慎太郎(TBSアナウンサー)

【リポーター】佐藤文康(TBSアナウンサー)

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の放送・配信状況はJFA公式サイトにてご確認ください。

日本vsボリビアの無料視聴方法は？

サッカー日本代表のボリビア戦は地上波『TBS系列』とネット『TVer』で配信。どちらも視聴環境さえあれば無料で見ることができる。

日本＆ボリビアのFIFAランク・過去対戦データ

10月17日付のFIFAランキングでは、日本の19位に対してボリビアは76位。通算対戦成績では日本の2勝1分け無敗と勝ち越している。直近では2019年3月のキリンチャレンジカップで対戦しており、中島翔哉の得点によって日本が1-0で勝利していた。

■ボリビア代表：基本情報

W杯出場：3回

最高成績：グループステージ(1930、1950、1994)

FIFAランク：76位

■日本との過去対戦結果

日付 大会/試合 会場 スコア 1999年7月5日 コパ・アメリカ モヌメンタル・リオ・パラピティ(パラグアイ) ボリビア 1-1 日本 2000年6月18日 キリンカップサッカー 横浜国際総合競技場 日本 2-0 ボリビア 2019年3月26日 キリンチャレンジカップ ノエビアスタジアム神戸 日本 1-0 ボリビア

■日本vsボリビア 最新試合(2019/3/26)ハイライト

【一覧】日本vsボリビアの招集メンバー

■日本代表 招集メンバー

Getty Images

▽GK

早川友基（J1鹿島アントラーズ）

小久保玲央ブライアン（シント＝トロイデンVV/ジュピラー・プロリーグ）

【11/9 追加招集】野澤大志ブランドン（アントワープ/ジュピラー・プロリーグ）

【11/9 ケガのため不参加】鈴木彩艶（パルマ/セリエA）

▽DF

谷口彰悟（シント＝トロイデンVV/ジュピラー・プロリーグ）

板倉滉（アヤックス/エールディビジ）

渡辺剛（フェイエノールト/エールディビジ）

安藤智哉（J1アビスパ福岡）

瀬古歩夢（ル・アーヴルAC/リーグ・アン）

菅原由勢（ブレーメン/ブンデスリーガ）

鈴木淳之介（FCコペンハーゲン/デンマーク・スーペルリーガ）

▽MF/FW

遠藤航（リヴァプール/プレミアリーグ）

南野拓実（ASモナコ/リーグ・アン）

鎌田大地（クリスタル・パレス/プレミアリーグ）

小川航基（NECナイメヘン/エールディビジ）

前田大然（セルティック/スコティッシュ・プレミアシップ）

堂安律（フランクフルト/ブンデスリーガ）

上田綺世（フェイエノールト/エールディビジ）

田中碧（リーズ・ユナイテッド/プレミアリーグ）

町野修斗（ボルシアMG/ブンデスリーガ）

中村敬斗（スタッド・ランス/リーグ・ドゥ）

佐野海舟（マインツ05/ブンデスリーガ）

久保建英（レアル・ソシエダ/ラ・リーガ）

藤田譲瑠チマ（ザンクト・パウリ/ブンデスリーガ）

北野颯太（レッドブル・ザルツブルク/サッカー・ブンデスリーガ）

後藤啓介（シント＝トロイデンVV/ジュピラー・プロリーグ）

佐藤龍之介（J1ファジアーノ岡山）

▽監督

森保一

■ボリビア代表 招集メンバー

Getty Images

▽GK

カルロス・ランペ(ボリバル)

ギジェルモ・ビスカーラ(アリアンサ・リマ／ペルー)

ロドリゴ・バネガス(ザ・ストロンゲスト)

▽DF

ディエゴ・メディナ(CSKAソフィア／ブルガリア）

ヨマル・ロシャ(アクロン・トリヤッチ／ロシア)

ルーカス・マカザガ(レガネス／スペイン)

ロベルト・フェルナンデス(アクロン・トリヤッチ／ロシア))

マルセロ・ティモラン(コルドバ／スペイン)

リシェット・ゴメス(クルブ・ブルーミング)

ディエゴ・アロヨ(シャフタール・ドネツク／ウクライナ)

レオナルド・サバラ(カンクン／メキシコ)

マルセロ・トーレス(サントス／ブラジル)

▽MF

エルビン・バカ・モレノ(ボリバル)

エクトル・クエジャル (オールウェイズ・レディ)

ロブソン・マテウス(ボリバル)

ガブリエル・ビジャミル(LDUキト／エクアドル)

モイゼス・ビジャロエル (クルブ・ブルーミング)

オスカー・ロペス（マジョルカ／スペイン）

ミゲル・テルセロス（アメリカ・ミネイロ／ブラジル）

ダリオ・トリコ(オールウェイズ・レディ)

▽FW

ジョン・ガルシア(ザ・ストロンゲスト)

グスタボ・ペレド(グアビラ)

ホセ・マルティネス(CSKAソフィア／ブルガリ)

フェルナンド・ナヴァ(オリエンテ・ペトロレロ)

エンソ・モンテイロ(FKアウダ／ラトビア)

▽監督

オスカル・ビジェガス

日本vsボリビアのスタメン発表

日本vsボリビアのスタメン発表は、日本サッカー協会(JFA)公式サイトなどを通じて行われる。また、『GOAL Japan』でも速報を行うほか、JFA公式Xアカウントでもポストされる見込みだ。

JFAのボリビア戦特設ページの情報によれば、発表時刻は当日18:45ごろに予定されている。

日本代表の関連情報

日本vsボリビアに関する最新ニュースは、こちらのページから閲覧することができる。その他、関連情報は以下にまとめている。