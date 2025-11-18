日本代表は、日本時間11月18日(火)のキリンチャレンジカップ2025でボリビア代表との国際親善試合に臨む。
本記事では、日本vsボリビアの視聴方法やメンバーなど最新情報を詳しく紹介する。
目次
- 日本vsボリビアの試合日程・キックオフ時刻
- 日本vsボリビアの放送・配信予定
- 日本vsボリビアの実況・解説
- 日本vsボリビアの視聴方法
- 日本vsボリビアの過去対戦データ
- 日本vsボリビアの招集メンバー
- 日本vsボリビアのスタメン発表
- 日本vsボリビアの関連情報・最新ニュース
日本vsボリビアの試合日・キックオフ時刻
2026年ワールドカップ(W杯)に向けて強化を図る日本は、11月18日(火)に国立競技場(東京)でボリビア代表と対戦する。キックオフ時刻は19:15予定だ。
- 対戦カード：日本代表 vs ボリビア代表
- キックオフ日時：2025年11月18日(火)19:15
- 会場：国立競技場(東京)
日本vsボリビアの放送・配信予定
日本vsボリビアは、テレビ放送が地上波『TBS系列』にて全国生中継。ネット配信は『TVer』で行われる。
その他、『DAZN』や『ABEMA』などでの配信予定は伝えられていない。
日本vsボリビアの実況・解説は？
地上波『TBS系列』では、解説を福田正博氏と槙野智章氏、実況を齋藤慎太郎氏(TBSアナウンサー)、リポーターを佐藤文康氏(TBSアナウンサー)が務める。ネット『TVer』の配信は『TBS』の同時中継となるため、出演者も同様だ。
|放送・配信局
|形態
|番組開始時刻
|出演者
|TBS系列
|地上波
|11/18(火)18:50-21:15
|【解説】福田正博、槙野智章
【実況】齋藤慎太郎(TBSアナウンサー)
【リポーター】佐藤文康(TBSアナウンサー)
|TVer
|ネット
|11/18(火)18:50-
|【解説】福田正博、槙野智章
【実況】齋藤慎太郎(TBSアナウンサー)
【リポーター】佐藤文康(TBSアナウンサー)
※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の放送・配信状況はJFA公式サイトにてご確認ください。
日本vsボリビアの無料視聴方法は？
サッカー日本代表のボリビア戦は地上波『TBS系列』とネット『TVer』で配信。どちらも視聴環境さえあれば無料で見ることができる。
日本＆ボリビアのFIFAランク・過去対戦データ
10月17日付のFIFAランキングでは、日本の19位に対してボリビアは76位。通算対戦成績では日本の2勝1分け無敗と勝ち越している。直近では2019年3月のキリンチャレンジカップで対戦しており、中島翔哉の得点によって日本が1-0で勝利していた。
■ボリビア代表：基本情報
W杯出場：3回
最高成績：グループステージ(1930、1950、1994)
FIFAランク：76位
■日本との過去対戦結果
|日付
|大会/試合
|会場
|スコア
|1999年7月5日
|コパ・アメリカ
|モヌメンタル・リオ・パラピティ(パラグアイ)
|ボリビア 1-1 日本
|2000年6月18日
|キリンカップサッカー
|横浜国際総合競技場
|日本 2-0 ボリビア
|2019年3月26日
|キリンチャレンジカップ
|ノエビアスタジアム神戸
|日本 1-0 ボリビア
■日本vsボリビア 最新試合(2019/3/26)ハイライト
【一覧】日本vsボリビアの招集メンバー
■日本代表 招集メンバー
Getty Images
▽GK
- 早川友基（J1鹿島アントラーズ）
- 小久保玲央ブライアン（シント＝トロイデンVV/ジュピラー・プロリーグ）
- 【11/9 追加招集】野澤大志ブランドン（アントワープ/ジュピラー・プロリーグ）
- 【11/9 ケガのため不参加】鈴木彩艶（パルマ/セリエA）
▽DF
- 谷口彰悟（シント＝トロイデンVV/ジュピラー・プロリーグ）
- 板倉滉（アヤックス/エールディビジ）
- 渡辺剛（フェイエノールト/エールディビジ）
- 安藤智哉（J1アビスパ福岡）
- 瀬古歩夢（ル・アーヴルAC/リーグ・アン）
- 菅原由勢（ブレーメン/ブンデスリーガ）
- 鈴木淳之介（FCコペンハーゲン/デンマーク・スーペルリーガ）
▽MF/FW
- 遠藤航（リヴァプール/プレミアリーグ）
- 南野拓実（ASモナコ/リーグ・アン）
- 鎌田大地（クリスタル・パレス/プレミアリーグ）
- 小川航基（NECナイメヘン/エールディビジ）
- 前田大然（セルティック/スコティッシュ・プレミアシップ）
- 堂安律（フランクフルト/ブンデスリーガ）
- 上田綺世（フェイエノールト/エールディビジ）
- 田中碧（リーズ・ユナイテッド/プレミアリーグ）
- 町野修斗（ボルシアMG/ブンデスリーガ）
- 中村敬斗（スタッド・ランス/リーグ・ドゥ）
- 佐野海舟（マインツ05/ブンデスリーガ）
- 久保建英（レアル・ソシエダ/ラ・リーガ）
- 藤田譲瑠チマ（ザンクト・パウリ/ブンデスリーガ）
- 北野颯太（レッドブル・ザルツブルク/サッカー・ブンデスリーガ）
- 後藤啓介（シント＝トロイデンVV/ジュピラー・プロリーグ）
- 佐藤龍之介（J1ファジアーノ岡山）
▽監督
森保一
■ボリビア代表 招集メンバー
Getty Images
▽GK
- カルロス・ランペ(ボリバル)
- ギジェルモ・ビスカーラ(アリアンサ・リマ／ペルー)
- ロドリゴ・バネガス(ザ・ストロンゲスト)
▽DF
- ディエゴ・メディナ(CSKAソフィア／ブルガリア）
- ヨマル・ロシャ(アクロン・トリヤッチ／ロシア)
- ルーカス・マカザガ(レガネス／スペイン)
- ロベルト・フェルナンデス(アクロン・トリヤッチ／ロシア))
- マルセロ・ティモラン(コルドバ／スペイン)
- リシェット・ゴメス(クルブ・ブルーミング)
- ディエゴ・アロヨ(シャフタール・ドネツク／ウクライナ)
- レオナルド・サバラ(カンクン／メキシコ)
- マルセロ・トーレス(サントス／ブラジル)
▽MF
- エルビン・バカ・モレノ(ボリバル)
- エクトル・クエジャル (オールウェイズ・レディ)
- ロブソン・マテウス(ボリバル)
- ガブリエル・ビジャミル(LDUキト／エクアドル)
- モイゼス・ビジャロエル (クルブ・ブルーミング)
- オスカー・ロペス（マジョルカ／スペイン）
- ミゲル・テルセロス（アメリカ・ミネイロ／ブラジル）
- ダリオ・トリコ(オールウェイズ・レディ)
▽FW
- ジョン・ガルシア(ザ・ストロンゲスト)
- グスタボ・ペレド(グアビラ)
- ホセ・マルティネス(CSKAソフィア／ブルガリ)
- フェルナンド・ナヴァ(オリエンテ・ペトロレロ)
- エンソ・モンテイロ(FKアウダ／ラトビア)
▽監督
- オスカル・ビジェガス
日本vsボリビアのスタメン発表
日本vsボリビアのスタメン発表は、日本サッカー協会(JFA)公式サイトなどを通じて行われる。また、『GOAL Japan』でも速報を行うほか、JFA公式Xアカウントでもポストされる見込みだ。
JFAのボリビア戦特設ページの情報によれば、発表時刻は当日18:45ごろに予定されている。
日本代表の関連情報
日本vsボリビアに関する最新ニュースは、こちらのページから閲覧することができる。その他、関連情報は以下にまとめている。