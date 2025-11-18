このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
japan national team 2025Getty Images
日本代表最新ユニフォームはアディダス公式通販で販売開始！デザインは？
GOAL

【11月18日】サッカー日本代表対ボリビア代表｜試合情報・スタメン発表・放送予定(実況・解説)・視聴方法まとめ

【11月18日(火)19:15～】サッカー日本代表のキリンチャレンジカップ2025、ボリビア代表戦の無料配信はある？視聴方法や中継スケジュール、実況・解説、招集メンバー(スタメン発表予定時刻)など最新情報を紹介。

サッカー日本代表最新ユニフォームが発表！

アディダス

サッカー日本代表2025 最新ユニフォームが発表！

アディダス公式オンラインストアで11/6(木)18時から販売開始

サッカー日本代表最新ユニフォーム

2026年W杯着用モデルが登場

公式ストアでチェック

日本代表は、日本時間11月18日(火)のキリンチャレンジカップ2025でボリビア代表との国際親善試合に臨む。

サッカー日本代表最新ユニフォームはアディダス公式通販で販売開始！今すぐチェック

本記事では、日本vsボリビアの視聴方法やメンバーなど最新情報を詳しく紹介する。

目次

  1. 日本vsボリビアの試合日程・キックオフ時刻
  2. 日本vsボリビアの放送・配信予定
  3. 日本vsボリビアの実況・解説
  4. 日本vsボリビアの視聴方法
  5. 日本vsボリビアの過去対戦データ
  6. 日本vsボリビアの招集メンバー
  7. 日本vsボリビアのスタメン発表
  8. 日本vsボリビアの関連情報・最新ニュース

日本vsボリビアの試合日・キックオフ時刻

2026年ワールドカップ(W杯)に向けて強化を図る日本は、11月18日(火)に国立競技場(東京)でボリビア代表と対戦する。キックオフ時刻は19:15予定だ。

  • 対戦カード：日本代表 vs ボリビア代表
  • キックオフ日時：2025年11月18日(火)19:15
  • 会場：国立競技場(東京)

サッカー日本代表最新ユニフォームはアディダス公式通販で販売開始！今すぐチェック

日本vsボリビアの放送・配信予定

日本vsボリビアは、テレビ放送が地上波『TBS系列』にて全国生中継。ネット配信は『TVer』で行われる。

その他、『DAZN』や『ABEMA』などでの配信予定は伝えられていない。

サッカー日本代表最新ユニフォームはアディダス公式通販で販売開始！今すぐチェック

日本vsボリビアの実況・解説は？

地上波『TBS系列』では、解説を福田正博氏と槙野智章氏、実況を齋藤慎太郎氏(TBSアナウンサー)、リポーターを佐藤文康氏(TBSアナウンサー)が務める。ネット『TVer』の配信は『TBS』の同時中継となるため、出演者も同様だ。

放送・配信局形態番組開始時刻出演者
TBS系列地上波11/18(火)18:50-21:15【解説】福田正博、槙野智章
【実況】齋藤慎太郎(TBSアナウンサー)
【リポーター】佐藤文康(TBSアナウンサー)
TVerネット11/18(火)18:50-【解説】福田正博、槙野智章
【実況】齋藤慎太郎(TBSアナウンサー)
【リポーター】佐藤文康(TBSアナウンサー)

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の放送・配信状況はJFA公式サイトにてご確認ください。

サッカー日本代表最新ユニフォームはアディダス公式通販で販売開始！今すぐチェック

日本vsボリビアの無料視聴方法は？

サッカー日本代表のボリビア戦は地上波『TBS系列』とネット『TVer』で配信。どちらも視聴環境さえあれば無料で見ることができる。

サッカー日本代表最新ユニフォームはアディダス公式通販で販売開始！今すぐチェック

日本＆ボリビアのFIFAランク・過去対戦データ

10月17日付のFIFAランキングでは、日本の19位に対してボリビアは76位。通算対戦成績では日本の2勝1分け無敗と勝ち越している。直近では2019年3月のキリンチャレンジカップで対戦しており、中島翔哉の得点によって日本が1-0で勝利していた。

■ボリビア代表：基本情報

W杯出場：3回
最高成績：グループステージ(1930、1950、1994)
FIFAランク：76位

■日本との過去対戦結果

日付大会/試合会場スコア
1999年7月5日コパ・アメリカモヌメンタル・リオ・パラピティ(パラグアイ)ボリビア 1-1 日本
2000年6月18日キリンカップサッカー横浜国際総合競技場日本 2-0 ボリビア
2019年3月26日キリンチャレンジカップノエビアスタジアム神戸日本 1-0 ボリビア

■日本vsボリビア 最新試合(2019/3/26)ハイライト

サッカー日本代表最新ユニフォームはアディダス公式通販で販売開始！今すぐチェック

【一覧】日本vsボリビアの招集メンバー

■日本代表 招集メンバー

japan national team 2025Getty Images

▽GK

  • 早川友基（J1鹿島アントラーズ）
  • 小久保玲央ブライアン（シント＝トロイデンVV/ジュピラー・プロリーグ）
  • 【11/9 追加招集】野澤大志ブランドン（アントワープ/ジュピラー・プロリーグ）
  • 【11/9 ケガのため不参加】鈴木彩艶（パルマ/セリエA）

▽DF

  • 谷口彰悟（シント＝トロイデンVV/ジュピラー・プロリーグ）
  • 板倉滉（アヤックス/エールディビジ）
  • 渡辺剛（フェイエノールト/エールディビジ）
  • 安藤智哉（J1アビスパ福岡）
  • 瀬古歩夢（ル・アーヴルAC/リーグ・アン）
  • 菅原由勢（ブレーメン/ブンデスリーガ）
  • 鈴木淳之介（FCコペンハーゲン/デンマーク・スーペルリーガ）

▽MF/FW

  • 遠藤航（リヴァプール/プレミアリーグ）
  • 南野拓実（ASモナコ/リーグ・アン）
  • 鎌田大地（クリスタル・パレス/プレミアリーグ）
  • 小川航基（NECナイメヘン/エールディビジ）
  • 前田大然（セルティック/スコティッシュ・プレミアシップ）
  • 堂安律（フランクフルト/ブンデスリーガ）
  • 上田綺世（フェイエノールト/エールディビジ）
  • 田中碧（リーズ・ユナイテッド/プレミアリーグ）
  • 町野修斗（ボルシアMG/ブンデスリーガ）
  • 中村敬斗（スタッド・ランス/リーグ・ドゥ）
  • 佐野海舟（マインツ05/ブンデスリーガ）
  • 久保建英（レアル・ソシエダ/ラ・リーガ）
  • 藤田譲瑠チマ（ザンクト・パウリ/ブンデスリーガ）
  • 北野颯太（レッドブル・ザルツブルク/サッカー・ブンデスリーガ）
  • 後藤啓介（シント＝トロイデンVV/ジュピラー・プロリーグ）
  • 佐藤龍之介（J1ファジアーノ岡山）

▽監督
森保一

■ボリビア代表 招集メンバー

boliviaGetty Images

▽GK

  • カルロス・ランペ(ボリバル)
  • ギジェルモ・ビスカーラ(アリアンサ・リマ／ペルー)
  • ロドリゴ・バネガス(ザ・ストロンゲスト)

▽DF

  • ディエゴ・メディナ(CSKAソフィア／ブルガリア）
  • ヨマル・ロシャ(アクロン・トリヤッチ／ロシア)
  • ルーカス・マカザガ(レガネス／スペイン)
  • ロベルト・フェルナンデス(アクロン・トリヤッチ／ロシア))
  • マルセロ・ティモラン(コルドバ／スペイン)
  • リシェット・ゴメス(クルブ・ブルーミング)
  • ディエゴ・アロヨ(シャフタール・ドネツク／ウクライナ)
  • レオナルド・サバラ(カンクン／メキシコ)
  • マルセロ・トーレス(サントス／ブラジル)

▽MF

  • エルビン・バカ・モレノ(ボリバル)
  • エクトル・クエジャル (オールウェイズ・レディ)
  • ロブソン・マテウス(ボリバル)
  • ガブリエル・ビジャミル(LDUキト／エクアドル)
  • モイゼス・ビジャロエル (クルブ・ブルーミング)
  • オスカー・ロペス（マジョルカ／スペイン）
  • ミゲル・テルセロス（アメリカ・ミネイロ／ブラジル）
  • ダリオ・トリコ(オールウェイズ・レディ)

▽FW

  • ジョン・ガルシア(ザ・ストロンゲスト)
  • グスタボ・ペレド(グアビラ)
  • ホセ・マルティネス(CSKAソフィア／ブルガリ)
  • フェルナンド・ナヴァ(オリエンテ・ペトロレロ)
  • エンソ・モンテイロ(FKアウダ／ラトビア)

▽監督

  • オスカル・ビジェガス

サッカー日本代表最新ユニフォームはアディダス公式通販で販売開始！今すぐチェック

日本vsボリビアのスタメン発表

日本vsボリビアのスタメン発表は、日本サッカー協会(JFA)公式サイトなどを通じて行われる。また、『GOAL Japan』でも速報を行うほか、JFA公式Xアカウントでもポストされる見込みだ。

JFAのボリビア戦特設ページの情報によれば、発表時刻は当日18:45ごろに予定されている。

サッカー日本代表最新ユニフォームはアディダス公式通販で販売開始！今すぐチェック

日本代表の関連情報

日本vsボリビアに関する最新ニュースは、こちらのページから閲覧することができる。その他、関連情報は以下にまとめている。

サッカー日本代表最新ユニフォームはアディダス公式通販で販売開始！今すぐチェック

広告
0