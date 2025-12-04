ビザ問題に揺れてボイコット示唆から一転…イラン代表関係者、ワールドカップ組み合わせ抽選会に出席へ

イラン代表の関係者が一転してワールドカップ組み合わせ抽選会に出席するようだ。

2026年ワールドカップアジア最終予選のグループAを首位通過したイランは、4大会連続7度目の本戦出場を決めた。アメリカの首都ワシントンDCで現地時間12月5日に予定される抽選会でポット2に入る同国は、今大会で史上初のグループステージ突破を目指すことになる。

そんなイラン代表だが、先日から組み合わせ抽選会をボイコットする可能性が浮上。同国は関係者9名のビザを申請したものの、4名分しかビザが発給されず。イランサッカー連盟のメフディ・タージ会長を含む5名のビザは認められず、組み合わせ抽選会を開催するアメリカに入国できない状況となっていた。

これを受け、タージ会長は先日に「政治的な問題に発展している」と苦言を呈し、さらに「イランサッカー連盟の今の立場は、すべてのビザが発給されない限り誰もイベントに参加しない」と組み合わせ抽選会への出席をボイコットすることを示唆していた。

しかし、イギリス『BBC』によると、一転してイラン代表の関係者は組み合わせ抽選会に出席するようだ。チームを指揮するアミール・ガレノイー監督をはじめ複数の関係者がすでにアメリカに向けて出発しており、組み合わせ抽選会が開催されるジョン・F・ケネディ・センターに姿を現すことが予想されている。

アメリカはドナルド・トランプ大統領の下で、今年6月からイランなど12カ国に対して同国への入国禁止措置を導入。ただし、ワールドカップやオリンピックなどメジャースポーツイベントに参加するアスリートやその関係者などは免除が約束されていた。しかし、ワールドカップ組み合わせ抽選会がこのメジャースポーツイベントに該当するかは不透明な状況だった。