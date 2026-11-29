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Amazonブラックフライデー2026では、Appleの人気スマートフォン「iPhone 17 Pro Max」と「iPhone 16 Plus」が数量限定のセール対象となっている。

高性能なカメラや大画面ディスプレイを備えたモデルを、お得に購入できるチャンスだ。

ただし、対象商品は数量限定となっており、在庫状況によっては早期に販売が終了する可能性がある。

本記事では、Amazonブラックフライデー2026で値下げされるiPhoneの対象モデルやセール情報、購入前に確認しておきたいポイントを紹介する。

iPhone 17 Pro Max・16 Plusが11月30日からセール対象に！

Amazon

Amazonブラックフライデー2026では、11月30日(月)0:00から「iPhone 17 Pro Max(1TB)」と「iPhone 16 Plus(128GB)」が新たにセール対象となる。

「iPhone 17 Pro Max」は、6.9インチのProMotionディスプレイやA19 Proチップを搭載したハイエンドモデル。高性能なカメラや大容量ストレージを求める人におすすめだ。

一方、「iPhone 16 Plus」は、6.7インチの大画面とA18チップを搭載。価格を抑えながら大画面のiPhoneを購入したい人に適している。

両モデルは11月27日(金)からの先行セールでは割引対象外となっており、11月30日(月)0:00から特別価格で販売される予定だ。

なお、Apple製品はAmazonのポイントアップキャンペーンにおける追加ポイント還元の対象外とされているため注意したい。

数量限定販売による早期完売の可能性もあるため、事前にほしい物リストへ登録し、セール開始直後に価格や在庫状況を確認しておきたい。

AirPodsもApple Watchも値下がり！Amazon先行セールで狙いたいApple製品

Amazonブラックフライデー2026の先行セールは、11月27日(金)0:00にスタートし、12月7日(月)23:59までの11日間にわたって行われる。Apple製品も値下げ対象に入っており、ここではAirPods、Apple Watch、iPhoneの3ジャンルから注目の商品をピックアップした。

AirPods Pro 3のAppleCare+付きセットが19%OFFの40,260円

イヤホンを探している人は、AirPods Pro 3 + AppleCare+ 2年延長が19%OFFの40,260円（税込）で登場している。ノイズキャンセリング、心拍センサー、補聴機能を備えたモデルに、2年延長の保証がセットになっているのが特徴だ。もっとシンプルに使いたい人には、5%OFFの22,600円（税込）となったAirPods 5も候補に挙がる。

Apple Watchは最新のSeries 12とお手頃なSE 3をラインアップ

腕時計型のウェアラブルを探しているなら、最新世代のApple Watch Series 12（GPSモデル）が13%OFFの70,000円（税込）。価格を抑えたい人には、15%OFFの35,400円（税込）というApple Watch SE 3（GPSモデル）があり、初めてのスマートウォッチとしても手を出しやすい。

iPhone Airは23%OFFの172,900円で最も割引率が高い

今回のApple製品のなかで割引率が最も大きいのが、23%OFFの172,900円（税込）となったiPhone Air 512GB（SIMフリー）だ。薄型のiPhoneが気になっていた人は、この機会にチェックしておきたい。

Amazonブラックフライデー2026はいつからいつまで？開催日程まとめ

Amazonブラックフライデー2026は、11月30日(月)0:00から12月7日(月)23:59までの8日間にわたって開催される。

また、11月27日(金)0:00から11月29日(日)23:59までの3日間は先行セールが実施され、全体の開催期間は合計11日間となる。

セール 開催期間 先行セール 11月27日(金)0:00～11月29日(日)23:59 本セール 11月30日(月)0:00～12月7日(月)23:59 全体の開催期間 11月27日(金)0:00～12月7日(月)23:59

先行セールで値下げされた商品は、本セール期間中も原則として同じセール価格で販売される。ただし、在庫状況や販売条件によっては変更される可能性があるため注意したい。

なお、Amazonのポイントアップキャンペーンは、先行セールを含む11月27日(金)0:00から12月7日(月)23:59までの買い物が対象となる。ポイント還元を受けるには、事前エントリーや対象条件の確認が必要だ。

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