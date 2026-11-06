ソニーが次世代PlayStationプラットフォームの開発を進めていることが噂されている。

本記事では、「PlayStation 6(PS6)」の発売日や価格の予想、スペック・性能に関する噂やリーク情報を紹介する。

PS6の発売日はいつ？2027年・2028年説の最新情報

大前提として、PS6の正式な発売日は発表されていない。

ソニーは2026年5月の業績説明会で、次世代ゲーム機の発売時期と価格を決定していないと報告した。一方、同年11月5日(木)の業績説明会では、次世代プラットフォームの研究開発が予定通り進んでいると説明。2027年度以降も準備と投資を続ける方針を示したが、発売日は明らかにしていない。

一方、リーク情報では2027年後半の発売説がある。2026年9月には、ハードウェア関連の情報発信者『KeplerL2』氏が、PS6向けとされるチップの設計が完了したと主張した。

PS6のスペックは？CPU・GPU・メモリのリーク情報

PS6の詳細なスペックは未発表だが、AMD製の新世代CPU・GPUを採用すると各インフルエンサーやゲーム系メディアによって報じられている。

2026年に伝えられたリークでは、CPUは「Zen 6」系、GPUは「RDNA 5」系とされ、メモリには30GBのGDDR7を搭載するとの説がある。

また、ソニーとAMDは機械学習を使ったグラフィック技術の共同開発「Project Amethyst」を進めているとのこと。両社の技術はPS5 Pro向けの画像アップスケーリング機能「PSSR」の改良にも活用されているが、PS6に搭載される機能の詳細は発表されていない。

項目 PS6の噂・予想 CPU AMD Zen 6系アーキテクチャとの報道 GPU AMD RDNA 5系アーキテクチャとの報道 GPU演算性能 約34～40TFLOPSとの報道 メモリ GDDR7・30GBとの報道 メモリ帯域幅 最大640GB/sとの報道 ストレージ SSD採用の可能性 ディスクドライブ 標準搭載の有無については報道無し PS4・PS5互換 対応の可能性も報道

※すべて各種報道によるリーク情報および予想。正式なスペックとは大きく異なる可能性があります。

PS6の性能はPS5の何倍？グラフィック・画質の進化予想

Sony

PS6では、グラフィック性能やレイトレーシング処理の向上が予想されている。

『KeplerL2』氏のリークでは、PS6のゲーム描画性能はPS5の約2倍になるとの見方が示された。また、GPUの演算性能については約40TFLOPSとの情報もある。ただし、TFLOPSは演算能力を示す数値で、ゲーム中のフレームレートや画質がそのまま同じ倍率で向上するわけではない。

なお、PS5 ProではすでにAIによる高解像度化やレイトレーシングの強化が行われている。PS6も同じ方向で進化すると考えられるが、「4K・120fpsが全ゲームで可能」「8Kで快適にプレイできる」といった性能は保証されていない。

項目 PS5 PS6(リーク・予想) CPU AMD Zen 2・8コア AMD Zen 6系 GPU AMD RDNA 2系 AMD RDNA 5系 GPU演算性能 約10.3TFLOPS 約34～40TFLOPSとの報道 メモリ GDDR6・16GB GDDR7・30GBとの報道 ストレージ SSD SSD採用予想 AIアップスケーリング PS5 ProでPSSRに対応 新世代技術の採用に期待

※すべて各種報道によるリーク情報および予想。正式なスペックとは大きく異なる可能性があります。

PS6の価格はいくら？10万円を超える可能性は？

PS6の正式価格は未発表だ。ただし、現行のPS5シリーズと比較すると、10万円を超える価格帯になる可能性も予想される。

ソニーは2026年4月2日(木)にPS5シリーズの希望小売価格を改定。PS5 Proは137,980円(税込)、通常のPS5は97,980円(税込)となっている。

ハードウェア関連のリークでは、PS6の製造コストが高額になるとの見方も出ている。ただし、製造コストと販売価格は同じではなく、リークを根拠に日本での価格を確定することはできない。メモリ価格や為替、ディスクドライブの有無などによっても販売価格は変わるため、購入に向けて計画を立てるためには正式発表を待つ必要がある。

※価格はすべて税込。

PS6でPS5・PS4のソフトは遊べる？互換性は？

Getty Images

PS6がPS5やPS4のゲームソフトに対応するかどうかは、現時点で発表されていない。

リーク情報ではPS4・PS5との後方互換性を備えるとの説がある。ただし、ダウンロード版とディスク版の両方が使えるか、PS5用周辺機器を引き続き利用できるかについても不明だ。

PS5にはPS4の多くのゲームをプレイできる互換機能があるが、PS6でも同様になるとは限らない。

PS6に携帯型モデルは登場する？

据え置き型のPS6とは別に、携帯型PlayStationが開発されているとの噂もある。

「Canis」というコードネームで伝えられている携帯型モデルは、AMD製の新世代チップを搭載し、PS4・PS5向けゲームとの互換性を持つとの情報が出ている。

ただし、ソニーは携帯型PS6の存在を正式発表していない。発売時期や価格、据え置き型との同時発売についても未定だ。

PS6の予約開始はいつ？正式発表はある？

PS6の正式な製品発表や予約受付時期は、現時点で明らかになっていない。

仮にPS6が2027年末に発売されるとすれば、2027年夏頃に正式発表、9～10月頃に予約受付が開始されるスケジュールが考えられる。前世代のPS5は2020年11月12日(木)に発売され、同年9月18日(金)から予約受付を開始した。発売のおよそ2カ月前に予約が始まったことから、PS6でも同様のスケジュールが採用される可能性がある。

2027年末発売と想定した場合の、PS6の発売スケジュール予想は以下の通り。

イベント 時期(予想) 正式発表 2027年夏頃 価格・発売日発表 2027年9月頃 予約受付開始 2027年9～10月頃 発売日 2027年11～12月頃

※上記は2027年末発売を仮定した予想であり、ソニーの公式発表ではありません。

※本記事の情報は2026年11月時点。PS6の発売日・価格・スペックに関するリーク情報は、ソニーの公式発表によって変更・否定される可能性があります。

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