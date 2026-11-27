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PS5を少しでも安く購入したい人にとって、Amazonブラックフライデー2026はチェックしておきたいセールだ。

11月27日(金)から始まる先行セールでは、ゲーム関連商品も注目のカテゴリー。本体の買い替えや新規購入を検討している人は、PS5の値下げ状況が気になるのではないだろうか。

本記事では、Amazonブラックフライデー2026におけるPS5のセール対象モデルや販売価格、割引率をまとめて紹介する

Amazonブラックフライデー2026でPS5のセット商品が値下げ！おすすめモデル・割引価格一覧

Amazonブラックフライデー2026の先行セールでは、PS5本体とゲームソフトや周辺機器を組み合わせたセット商品が割引価格で販売されている。

PS Storeチケット付きのモデルやゲーミングヘッドセットとのセットなど、用途に合わせて選べるのが特徴だ。

なかでも、PS Storeチケット13,000円分が付属するセットは、ダウンロード版のゲームを中心に購入する人におすすめだ。

割引額が最も大きいのは「Ghost of Yōtei」コレクターズエディションとのセットで、通常価格から19,990円安い66,990円で購入できる。

【PS5 周辺機器】

商品 購入先 DualSense ワイヤレスコントローラー(CFI-ZCT2J)＋PS5用コントローラー充電ケーブル3m(Amazon.co.jp限定) Amazonで見る ディスクドライブ ミッドナイト ブラック(CFI-ZDD1J01) Amazonで見る ディスクドライブ(CFI-ZDD1J) Amazonで見る 縦置きスタンド(CFI-ZVS1P) Amazonで見る Access コントローラー(CFI-ZAC1J) Amazonで見る

※販売価格・在庫状況は各商品ページをご確認ください。

Amazonブラックフライデー2026でPS5を安く購入するには？

Amazonブラックフライデー2026では、事前エントリーと11月27日(金)から12月7日(月)までの合計10,000円(税込)以上の購入を条件に、最大11%のポイント還元が受けられる。

PS5は本体だけで購入条件を満たせるため、セール価格に加えてポイント還元も活用したい。

ポイントアップ条件 還元率 Amazonプライム会員 最大＋2.5% Amazon Mastercard決済 最大3.0%(通常還元を含む)

プライム会員の還元率は購入金額に応じて上昇するため、ゲームソフトや周辺機器、日用品などをまとめて購入するのもおすすめだ。

なお、ポイント付与には対象商品や還元上限などの条件があるため、注文前にキャンペーンの詳細を確認しておこう。

Amazonブラックフライデー2026｜関連情報

セール情報

PS5・ゲーム情報

サブスクのキャンペーン情報

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