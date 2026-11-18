※「グランド・セフト・オートVI」には18才以上対象の内容(CERO審査)が含まれています。18才未満の方には販売しておりません。

Rockstar Gamesの新作「グランド・セフト・オートVI(GTA6)」が、2026年11月19日(木)に発売される。

本記事では、グラセフ6の販売開始日や価格、前作GTA5との違い、対応機種や購入できる販売店を紹介する。

グラセフ6の販売はいつから？発売日・予約開始日

グラセフ6のパッケージ版(コードインボックス版)は、11月12日(木)から販売されている。一方、ゲームを実際にプレイできるのは11月19日(木)0:00からだ。

予約受付は6月25日(木)に始まり、ダウンロード版の事前ダウンロードは11月10日(火)から開始されている。

なお、パッケージ版(コードインボックス版)を購入した場合はパッケージこそあるもののディスク封入は無し。パッケージ内に記載されているコードを入力し、各対応プラットフォームでダウンロードする形式となる。ダウンロード販売との違いはパッケージが手元に残るかどうかという点が主なものとなる。

販売 日程 予約受付開始 2026年6月25日(木) ダウンロード版の事前ダウンロード開始 2026年11月10日(火) コードインボックス版の販売開始 2026年11月12日(木) 発売日・プレイ開始 2026年11月19日(木)0:00

※コードインボックス版にはゲームディスクが入っておらず、ダウンロードコードのみが付属。

グラセフ6の価格はいくら？通常版・アルティメット版

グラセフ6の国内希望小売価格は、スタンダード・エディションが9,800円(税込)、アルティメット・エディションが12,280円(税込)。PS5とXbox Series X|Sで共通の価格設定だ。

アルティメット・エディションには、物語を通じて入手できる限定の乗り物や武器、衣装などが含まれる。アルティメット版はダウンロード専用で、通常版の購入後にアップグレードすることもできる。また、11月19日(木)までの購入には「ヴィンテージ・バイスシティパック」が付属する。

エディション 価格(税込) 販売形態 スタンダード 9,800円 ダウンロード版・コードインボックス版 アルティメット 12,280円 ダウンロード版のみ

※価格は国内希望小売価格。店舗によって販売価格が異なる場合がある。

グラセフ6はどこで買える？販売店・購入方法

グラセフ6のPS5用コードインボックス版は、Amazonや楽天ブックス、ゲオ、Yahoo!ショッピングなどで取り扱われている。購入時は各店舗の販売価格と在庫状況を確認しよう。

その他、プレイステーションストアや実店舗での予約販売も実施されている。ECサイトを利用することにより、ポイント還元やクーポン利用などのメリットを利用できる場合もあるため、購入時はチェックしてみることをおすすめする。

販売店 購入ページ Amazon GTA6を購入する 楽天ブックス GTA6を購入する ゲオ GTA6を購入する Yahoo!ショッピング GTA6を購入する

グラセフ6と前作GTA5の違いは？

グラセフ6は、2013年発売の「グランド・セフト・オートV(GTA5)」以来となる久々のナンバリング最新作だ。前作のロスサントスから舞台を移し、バイスシティを含むレオナイダ州でジェイソンとルシアの物語が描かれる。

また、GTA6ではシリーズ初のオンデマンド型ポッドキャストが登場。車内だけでなく、徒歩で移動しているときにもヘッドホンなどでラジオやポッドキャストを聴ける。もちろん画質や各アクションのクオリティ、音響効果なども向上しているとのこと。PS5版では、高精度な音響定位を可能にする「Tempest 3Dオーディオ技術」によってレオナイダに広がる音の風景に没入し、あらゆるシーンをリアルに体感することが可能に。DualSense ワイヤレスコントローラーのアダプティブトリガー(押し込みボタンの抵抗)やハプティップフィードバック(コントローラーの繊細な振動)、内蔵スピーカーなどの機能を余すところなく生かすことで、これまでにない臨場感が作り込まれていることが伝えられている。

なお、グラセフ6は1人用のゲームとなっており、マルチプレイは今後対応見込みとのこと。日本における対象年齢はCERO Z (18才以上)となっているため、暴力表現や不適切な言葉遣い、性的表現、違法行為の描写が含まれる。一般的に子ども向け作品とはされていないため、購入やプレゼントの際には注意が必要だ。

■前作との比較

比較項目 GTA5 GTA6 発売年 2013年 2026年 主な舞台 ロスサントス・ブレイン郡 バイスシティ・レオナイダ州 主人公 マイケル・フランクリン・トレバー ジェイソン・ルシア 主な特徴 3人の主人公を切り替える物語 2人の主人公による犯罪ドラマ ラジオなど ゲーム内ラジオ ラジオに加え、オンデマンド型ポッドキャストを導入

■GTA6 ローンチトレーラー

グラセフ6の対応機種は？PS4・PC版はある？

グラセフ6の発売時の対応機種は、PS5、PS5 Pro、Xbox Series X、Xbox Series S。PS4、Xbox One、PC、Nintendo Switch 2向けの発売は、リリース前時点で発表されていない。

PS5 Proでは、PSSRによる高画質化とレイトレーシングシャドウに対応する。開発元は各プラットフォームで30fpsをターゲットにすると発表している。

ゲーム機・プラットフォーム 対応状況 PS5 〇 PS5 Pro 〇 Xbox Series X・Series S 〇 PS4・Xbox One 未発表 PC 未発表 Nintendo Switch 2 未発表

グラセフ6に対応するPS5本体・関連商品

グラセフ6は、55,000円(税込)で販売されている「PS5デジタル・エディション 日本語専用版」でもプレイできる。より上質な体験がしたい場合、「PS5 Pro」ではPSSRやレイトレーシングシャドウを活用した映像表現に対応する。

また、グラセフ6の世界観をデザインに取り入れた限定版DualSenseワイヤレスコントローラーも販売されている。

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