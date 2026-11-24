3カ月間・月額99円！ Audible 話題の小説などが聴ける「Audible」が期間限定割引！ 12/23(水)まで3カ月間・月額99円キャンペーンを実施 話題の人気作から名作まで聴き放題 3カ月間・月額99円 期間限定でお得に登録 最初の3カ月0円！ Music Unlimited

1億曲以上から選んで聴ける「Music Unlimited」が期間限定割引！ 2027/1/11(月)まで3カ月間0円キャンペーンを実施 広告なしでオンデマンド再生可能 広告なしでオンデマンド再生可能 3カ月間0円 期間限定で無料利用 3カ月99円で読み放題！ Kindle+ 【対象者限定】電子書籍読み放題の「Kindle+」が期間限定割引！ 12/7(月)まで3カ月合計99円キャンペーンを実施 数百万冊の人気マンガや小説が読み放題 オファーを確認 3カ月99円 3カ月間・月額99円！ Audible 話題の小説などが聴ける「Audible」が期間限定割引！ 12/23(水)まで3カ月間・月額99円キャンペーンを実施 話題の人気作から名作まで聴き放題 3カ月間・月額99円 期間限定でお得に登録 最初の3カ月0円！ Music Unlimited

1億曲以上から選んで聴ける「Music Unlimited」が期間限定割引！ 2027/1/11(月)まで3カ月間0円キャンペーンを実施 広告なしでオンデマンド再生可能 広告なしでオンデマンド再生可能 3カ月間0円 期間限定で無料利用

Amazonの音楽配信サービス『Amazon Music Unlimited』では、最初の3カ月間を無料で利用できるキャンペーンを実施している。

本記事では、Amazon Music Unlimitedの3カ月無料キャンペーンの詳細や対象者、登録方法を紹介する。

Amazon Music Unlimitedが3カ月無料！キャンペーンはいつまで？

『Amazon Music Unlimited』では、2027年1月11日(月)までの期間限定で、個人プランの最初の3カ月間が無料となるキャンペーンを実施している。

通常はAmazonプライム会員なら月額1,080円(税込)、非会員なら月額1,180円(税込)かかるが、期間中に新規登録すると3カ月間0円で利用できる。

通常料金と比較すると、プライム会員は3,240円、非会員は3,540円お得だ。

項目 内容 キャンペーン期間 2027年1月11日(月)まで 対象プラン 個人プラン(月額) 対象者 新規登録者 通常料金 月額1,180円(プライム会員は1,080円) キャンペーン料金 0円 無料期間 最初の3カ月間 割引額 3,540円(プライム会員は3,240円) 無料期間終了後 月額1,180円(プライム会員は1,080円)

※料金はすべて税込。

※無料期間終了後は解約しない限り通常料金で自動更新。

Amazon Music Unlimitedの3カ月無料キャンペーンの対象者は？

今回のキャンペーンは、Amazon Music Unlimitedの個人プランに新規登録する方が対象だ。Amazonプライム会員限定のキャンペーンではないため、非会員でも3カ月間無料で利用できる。

過去にAmazon Music Unlimitedを利用したことがある方は、今回の新規登録キャンペーンの対象外となる。Amazonアカウントにログインし、『Amazon Music Unlimited』の登録ページで3カ月無料のオファーが表示されるか確認しよう。

Amazon Music Unlimitedとは？どんな音楽が聴ける？

『Amazon Music Unlimited』は、1億曲以上の楽曲を広告なしで楽しめるAmazonの定額制音楽配信サービスだ。邦楽や洋楽、K-POPなど幅広いジャンルの楽曲を配信しており、好きな曲を選んで再生できる。

HD・Ultra HDの高音質再生や空間オーディオにも対応。スマートフォンやパソコン、Echoシリーズなどで利用でき、楽曲をダウンロードすればオフラインでも再生できる。また、個人プランでは音楽やポッドキャストに加え、90万作品を超えるオーディオブックから毎月1冊を選んで聴くことができる。別途Audibleに登録する必要はない。

Amazon Music Unlimitedの主な特徴

1億曲以上の楽曲が広告なしで聴き放題

好きな曲を選んで再生・スキップ回数無制限

HD・Ultra HD音質や空間オーディオに対応

楽曲をダウンロードしてオフライン再生が可能

ポッドキャストも視聴可能

オーディオブックを毎月1冊聴ける(個人プラン)

Amazon Music Unlimitedの3カ月無料キャンペーンの登録方法は？

Amazon Music Unlimitedを3カ月間無料で利用するには、2027年1月11日(月)までに登録手続きを行う必要がある。

Amazon Music Unlimitedの登録手順

Amazon Music Unlimitedのキャンペーンページにアクセス Amazonアカウントにログイン 最初の3カ月間が0円となるオファーを選択 支払い方法とキャンペーン内容を確認して登録完了

※3カ月間のみ無料で利用する場合は、4カ月目の料金が発生する前にAmazon Musicの設定から会員登録をキャンセルしよう。

Amazonブラックフライデー2026の関連情報

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。