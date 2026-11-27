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「どうせ買うなら、半額以上安くなっている商品を狙いたい！」そんな人におすすめなのが、Amazonブラックフライデー2026の高割引率アイテムだ。11月27日(金)から始まるAmazonブラックフライデーでは、家電やガジェット、日用品、ファッションなど、さまざまな商品が特別価格で販売される。

本記事では、Amazonブラックフライデー2026のセール対象商品のなかから、割引率50%以上のおすすめアイテムを紹介する。

Amazonブラックフライデーで半額になる商品は？

Amazon

Amazonブラックフライデー2026では、Amazonデバイスや家電、食品、日用品など、さまざまな商品が50%OFF以上の特別価格で販売されている。

なかでも注目したいのが、60%OFFの3,980円で購入できる「Fire TV Stick HD」や、50%OFFの5,980円となった「Fire TV Stick 4K」だ。テレビで映画や動画配信サービスを楽しみたい人におすすめのアイテムとなる。

家電では、水拭きにも対応した「ルンバ Plus 415 Combo」が56%OFFの42,800円、冬の暖房に役立つ「デロンギ マルチダイナミックヒーター」が52%OFFの45,400円で登場している。

また、ガジェットでは「Beats Studio Pro」が55%OFFの24,800円、クリエイター向けの「Adobe Creative Cloud Pro 12ヵ月版」が58%OFFの42,811円と大幅に値下げされている。

食品・日用品では、「綾鷹 525ml×24本」が56%OFFの1,568円、「Amazonベーシック 単3形乾電池8本」が63%OFFの221円など、普段使いしやすい商品も狙い目だ。

Amazonブラックフライデー2026のポイント還元率は？

Amazonブラックフライデー2026では、プライム会員特典やAmazon Mastercardでの支払い、対象カテゴリーの商品購入などを組み合わせることで、最大11%のポイント還元が受けられる。

ポイントアップキャンペーンでは、事前に参加登録を済ませ、期間内に合計10,000円(税込)以上の買い物をすると、最大10,000ポイントが付与される。

還元率は購入条件によって変動し、プライム会員なら最大2.5%、Amazon Mastercard決済で最大3.0%、指定カテゴリーの商品購入で5.5%が適用され、合計で最大11%となる。

なお、ブランドセレクションなどの追加特典は対象商品や適用条件が限定されており、各キャンペーンの還元率をすべて合算できるわけではない。

ポイントアップ条件 還元率 Amazonプライム会員 最大＋2.5% Amazon Mastercardでの支払い 最大3.0%(通常還元を含む) 対象カテゴリーの商品購入 ＋5.5% ブランドセレクション対象商品 ＋7.0% 合計最大還元率 11%

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