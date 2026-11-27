3カ月間・月額99円！ Audible 話題の小説などが聴ける「Audible」が期間限定割引！ 12/23(水)まで3カ月間・月額99円キャンペーンを実施 話題の人気作から名作まで聴き放題 3カ月間・月額99円＋500円のアマギフもらえる 今すぐ登録 最初の3カ月0円！ Music Unlimited

1億曲以上から選んで聴ける「Music Unlimited」が期間限定割引！ 2027/1/11(月)まで3カ月間0円キャンペーンを実施 広告なしでオンデマンド再生可能 広告なしでオンデマンド再生可能 3カ月間0円 期間限定で無料利用 3カ月99円で読み放題！ Kindle+ 【対象者限定】電子書籍読み放題の「Kindle+」が期間限定割引！ 12/7(月)まで3カ月合計99円キャンペーンを実施 数百万冊の人気マンガや小説が読み放題 オファーを確認 3カ月99円 3カ月間・月額99円！ Audible 話題の小説などが聴ける「Audible」が期間限定割引！ 12/23(水)まで3カ月間・月額99円キャンペーンを実施 話題の人気作から名作まで聴き放題 3カ月間・月額99円＋500円のアマギフもらえる 今すぐ登録 最初の3カ月0円！ Music Unlimited

1億曲以上から選んで聴ける「Music Unlimited」が期間限定割引！ 2027/1/11(月)まで3カ月間0円キャンペーンを実施 広告なしでオンデマンド再生可能 広告なしでオンデマンド再生可能 3カ月間0円 期間限定で無料利用

iPhoneやiPad、MacBookなどのApple製品を少しでも安く手に入れたい人にとって、Amazonブラックフライデー2026は注目のセールだ。

Apple製品は高額なモデルも多く、購入をためらっていた人もいるのではないだろうか。普段は大きな値引きが見られない商品でも、セール期間中ならお得に購入できるチャンスがある。

本記事では、Amazonブラックフライデー2026で注目したいApple製品のセール情報を紹介する。

AmazonブラックフライデーでApple製品が値下げ！

Amazonブラックフライデー2026では、Apple製品も注目のカテゴリーだ。先行セールは11月27日(金)0:00から始まり、12月7日(月)23:59までの11日間にわたって開催される。ここでは、セール対象の中から特に気になるiPhone、Apple Watch、AirPodsを紹介する。

iPhone Airが23%OFFの172,900円

iPhone Air 512GB（SIMフリー）は、23%OFFの172,900円（税込）。今回のApple製品の中でも割引率が大きく、薄型のiPhoneを狙っていた人にとって見逃せないラインアップだ。

Apple Watchは最新のSeries 12とSE 3が対象

Apple Watch Series 12（GPSモデル）は13%OFFの70,000円（税込）。より手頃なApple Watch SE 3（GPSモデル）は15%OFFの35,400円（税込）で、初めてのApple Watchにも選びやすい。

AirPodsはPro 3のAppleCare+付きセットが19%OFF

AirPods Pro 3 + AppleCare+ 2年延長は、19%OFFの40,260円（税込）。ノイズキャンセリングや心拍センサー、補聴機能を備えたAirPods Pro 3に、2年延長のAppleCare+が付いたセットだ。シンプルなモデルを探す人には、5%OFFの22,600円（税込）のAirPods 5も選択肢になる。

Amazonブラックフライデー2026でApple製品を安く購入するには？

Amazonブラックフライデー2026でApple製品をお得に購入するには、セール価格だけでなく、ポイント還元や通常価格との比較も重要だ。

特にiPhoneやiPad、MacBookなどは高額な商品が多いため、キャンペーンを活用することで実質的な購入費用を抑えられる。

お得に購入する方法 内容 ポイントアップキャンペーン 条件達成で最大11%還元 Amazon Mastercard 対象条件で最大3.0%還元(通常還元を含む) プライム会員特典 購入金額に応じて最大＋2.5%還元 セール価格の比較 通常価格や過去の販売価格を確認 モデル・容量の比較 旧型モデルや容量違いの価格もチェック

ポイントアップキャンペーンを活用する

Amazonブラックフライデーでは、事前エントリーと合計10,000円(税込)以上の購入などを条件に、最大11%のポイント還元が受けられる。

プライム会員特典やAmazon Mastercard決済を組み合わせることで、Apple製品の購入時にも追加ポイントを獲得できる場合がある。

ただし、最大11%還元は対象カテゴリーなどの条件を満たした場合の還元率であり、すべてのApple製品に適用されるわけではない。

通常価格や旧型モデルと比較する

Apple製品は、モデルやストレージ容量、カラーによって割引率が異なる場合がある。

また、最新モデルだけでなく、旧型のiPadやApple Watchなども比較することで、予算に合った商品を見つけやすくなる。

購入前にはAmazonの販売価格に加え、Apple公式ストアの価格や過去の価格推移も確認しておきたい。

Amazonブラックフライデー2026｜関連情報

セール情報

PS5・ゲーム情報

サブスクのキャンペーン情報

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。