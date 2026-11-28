Amazonブラックフライデー2026では、洗濯洗剤やトイレットペーパーなど、毎日の生活に欠かせない日用品もセール対象となっている。
本記事では、Amazonブラックフライデー2026でまとめ買いしたい大容量の日用品を紹介する。
Amazonブラックフライデーで安い大容量・日用品
重い洗剤やかさばる紙類など、ドラッグストアで購入すると持ち帰るのが大変な日用品も、Amazonならまとめて自宅に届けてもらえる。
そして、ブラックフライデーでは今年も極めてお得なセール価格で各商品が販売されるため、日常的に利用する消耗品のまとめ買いもおすすめだ。
【洗濯洗剤・柔軟剤】
毎日の洗濯に欠かせない液体洗剤や柔軟剤は、大容量の詰め替え用が狙い目。計量の手間を省きたい人には、80個入りのジェルボールもおすすめだ。冬場の部屋干しに備えて、消臭剤もまとめてチェックしておきたい。
アタック抗菌EX 詰め替え 2000g
ボールド ジェルボール ローズ＆ブルーミングブーケ 80個
アリエール ジェルボール 部屋干し＆スポーツ 80個
ハミング消臭実感 リフレッシュグリーン 詰め替え 1960g
レノア クエン酸in 部屋干し フレッシュグリーン 詰め替え 1110mL
アリエール ジェルボール 微香 56個
※最新の販売価格・在庫状況は各商品ページをご確認ください。
【キッチン・掃除用品・紙類】
かさばるトイレットペーパーやティッシュ、キッチンペーパーは、自宅に配送してもらえるネット通販が便利。食器用洗剤やトイレ掃除用品は、年末の大掃除に向けてストックしておくのもおすすめだ。
スコッティ フラワーパック 3倍長持ち シングル 150m×48ロール
by Amazon ソフトパックティッシュ 160組
by Amazon キッチンペーパー 18ロール
キュキュット オレンジの香り 詰め替え 1380mL
キッチン泡ハイター 業務用 つけかえ用 1000mL
スクラビングバブル 流せるトイレブラシ 本体＋付け替え16個
※最新の販売価格・在庫状況は各商品ページをご確認ください。
【ハンドソープ・ボディソープ・オーラルケア】
家族で使うハンドソープやボディソープは、大容量の詰め替え用を選ぶと買い足す頻度を減らせる。歯磨き粉のセットや100本入りのデンタルフロスなど、毎日使う衛生用品にも注目だ。
ビオレu 泡ハンドソープ フルーツの香り 詰め替え 1.5L
by Amazon 薬用 柿渋ボディソープ 大容量詰め替え
クリニカPRO オールインワンハミガキ 95g×2個＋フロス
NONIO プラス ホワイトニングハミガキ 130g×2個＋フロス
クリニカ アドバンテージ デンタルフロス Y字タイプ 100本
リステリン トータルケアプラス 1000mL＋100mL
※最新の販売価格・在庫状況は各商品ページをご確認ください。
Amazonとドラッグストアの日用品はどっちが安い？
大容量の日用品を購入する際は、商品の価格だけでなく、内容量や個数あたりの単価を比較するのがポイントだ。
例えば、アタック抗菌EXの2000g入りが822円なら100gあたり約41円、ボールドの80個入りジェルボールが2,460円なら1個あたり約31円となる。キッチンペーパー18ロールが1,743円なら1ロールあたり約97円だ。
Amazonでは配送料やポイント還元、定期おトク便の対象商品ならその割引も含めて比較したい。収納スペースを考慮し、普段使っている商品を無理のない量だけまとめ買いするのがおすすめだ。
Amazonブラックフライデー2026で日用品をお得に買うには？
Amazonブラックフライデー2026は、先行セールが11月29日(日)23:59まで、本セールが11月30日(月)0:00から12月7日(月)23:59まで開催される。
セール期間中はポイントアップキャンペーンも実施されている。エントリーのうえ、期間中に合計10,000円(税込)以上購入すると、条件に応じてポイント還元率がアップする。先行セールでの購入分も対象だ。
Amazonプライム会員ならポイント還元率がアップするほか、対象商品の配送特典やPrime Videoなども利用できる。初めて登録する場合は30日間の無料体験が可能だ。
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