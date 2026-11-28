3カ月間・月額99円！ Audible 話題の小説などが聴ける「Audible」が期間限定割引！ 12/23(水)まで3カ月間・月額99円キャンペーンを実施 話題の人気作から名作まで聴き放題 3カ月間・月額99円＋500円のアマギフもらえる 今すぐ登録 最初の3カ月0円！ Music Unlimited

1億曲以上から選んで聴ける「Music Unlimited」が期間限定割引！ 2027/1/11(月)まで3カ月間0円キャンペーンを実施 広告なしでオンデマンド再生可能 広告なしでオンデマンド再生可能 3カ月間0円 期間限定で無料利用 3カ月99円で読み放題！ Kindle+ 【対象者限定】電子書籍読み放題の「Kindle+」が期間限定割引！ 12/7(月)まで3カ月合計99円キャンペーンを実施 数百万冊の人気マンガや小説が読み放題 オファーを確認 3カ月99円 3カ月間・月額99円！ Audible 話題の小説などが聴ける「Audible」が期間限定割引！ 12/23(水)まで3カ月間・月額99円キャンペーンを実施 話題の人気作から名作まで聴き放題 3カ月間・月額99円＋500円のアマギフもらえる 今すぐ登録 最初の3カ月0円！ Music Unlimited

1億曲以上から選んで聴ける「Music Unlimited」が期間限定割引！ 2027/1/11(月)まで3カ月間0円キャンペーンを実施 広告なしでオンデマンド再生可能 広告なしでオンデマンド再生可能 3カ月間0円 期間限定で無料利用

Amazonブラックフライデー2026では、洗濯洗剤やトイレットペーパーなど、毎日の生活に欠かせない日用品もセール対象となっている。

本記事では、Amazonブラックフライデー2026でまとめ買いしたい大容量の日用品を紹介する。

Amazonブラックフライデーで安い大容量・日用品

重い洗剤やかさばる紙類など、ドラッグストアで購入すると持ち帰るのが大変な日用品も、Amazonならまとめて自宅に届けてもらえる。

そして、ブラックフライデーでは今年も極めてお得なセール価格で各商品が販売されるため、日常的に利用する消耗品のまとめ買いもおすすめだ。

【洗濯洗剤・柔軟剤】

毎日の洗濯に欠かせない液体洗剤や柔軟剤は、大容量の詰め替え用が狙い目。計量の手間を省きたい人には、80個入りのジェルボールもおすすめだ。冬場の部屋干しに備えて、消臭剤もまとめてチェックしておきたい。

※最新の販売価格・在庫状況は各商品ページをご確認ください。

【キッチン・掃除用品・紙類】

かさばるトイレットペーパーやティッシュ、キッチンペーパーは、自宅に配送してもらえるネット通販が便利。食器用洗剤やトイレ掃除用品は、年末の大掃除に向けてストックしておくのもおすすめだ。

※最新の販売価格・在庫状況は各商品ページをご確認ください。

【ハンドソープ・ボディソープ・オーラルケア】

家族で使うハンドソープやボディソープは、大容量の詰め替え用を選ぶと買い足す頻度を減らせる。歯磨き粉のセットや100本入りのデンタルフロスなど、毎日使う衛生用品にも注目だ。

※最新の販売価格・在庫状況は各商品ページをご確認ください。

Amazonとドラッグストアの日用品はどっちが安い？

大容量の日用品を購入する際は、商品の価格だけでなく、内容量や個数あたりの単価を比較するのがポイントだ。

例えば、アタック抗菌EXの2000g入りが822円なら100gあたり約41円、ボールドの80個入りジェルボールが2,460円なら1個あたり約31円となる。キッチンペーパー18ロールが1,743円なら1ロールあたり約97円だ。

Amazonでは配送料やポイント還元、定期おトク便の対象商品ならその割引も含めて比較したい。収納スペースを考慮し、普段使っている商品を無理のない量だけまとめ買いするのがおすすめだ。

Amazonブラックフライデー2026で日用品をお得に買うには？

Amazonブラックフライデー2026は、先行セールが11月29日(日)23:59まで、本セールが11月30日(月)0:00から12月7日(月)23:59まで開催される。

セール期間中はポイントアップキャンペーンも実施されている。エントリーのうえ、期間中に合計10,000円(税込)以上購入すると、条件に応じてポイント還元率がアップする。先行セールでの購入分も対象だ。

▶ポイントアップキャンペーンにエントリー

Amazonプライム会員ならポイント還元率がアップするほか、対象商品の配送特典やPrime Videoなども利用できる。初めて登録する場合は30日間の無料体験が可能だ。

▶Amazonプライムに登録（初回30日間無料体験）

Amazonブラックフライデー2026｜関連情報

セール情報

サブスクのキャンペーン情報

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。