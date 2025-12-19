このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
LE SSERAFIM(C)Getty images
Tsutomu Maeda

KBS歌謡祭2025は無料で見られる？お得な中継情報は？視聴方法まとめ

【K-POP・韓流 音楽ライブ】「2025 KBS歌謡祭 GLOBAL FESTIVAL」はどこで見られる？無料配信はある？視聴方法を紹介。

豪華アーティスト集結

KBS歌謡祭2025

NCT DREAMやLE SSERAFIM、aespaなど出演

KBS歌謡祭2025は12/19(金)開催

2025 KBS歌謡祭 GLOBAL FESTIVAL」が、12月19日(金)に行われる。

本記事では、KBS歌謡祭2025の無料配信の有無など視聴方法を紹介する。

KBS歌謡祭2025の開催概要

KBS歌謡祭2025は、日本時間2025年12月19日(金)に仁川松島コンベンシア(韓国)で開催。開始時刻は19:15に予定されている。

KBS歌謡祭2025では、MCを俳優のムン・サンミン、ILLITのミンジュ、タレントのチャン・ドヨンが担当。出演者はNCT DREAMやLE SSERAFIMをはじめ、aespa、THE BOYZ、P1Harmony、CNBLUEなどが集結する。

KBS歌謡祭2025の無料配信はある？

結論として、日本国内からKBS歌謡祭2025を無料視聴する方法はない。ネット『Hulu』で独占ライブ配信予定であり、地上波テレビ中継や無料配信などは予定されていない。

  • イベント名：2025 KBS歌謡祭 GLOBAL FESTIVAL
  • 開催日時：2025年12月19日(金)19:15～
  • 会場：仁川松島コンベンシア(韓国)
  • ライブ配信：Hulu独占ライブ配信

KBS歌謡祭2025のおすすめ視聴方法

hulu logo

『Hulu』に無料トライアル期間は設けられておらず、月額1,026円(税込)の月額プランに加入することで視聴することができる。登録方法は至って簡単。下記手順に従えば、3分程度で登録を完了することができる。

  1. Hulu公式サイトにアクセスし、「今すぐ始める」をタップ。
  2. メールアドレスを送信し、送られてきた確認コードを入力。
  3. 「Huluの楽しみ方を選択する」をタップ後、プランを選択。
  4. 個人情報(氏名、性別、生年月日、パスワード)を入力。
  5. 支払方法を入力。
  6. 利用規約に同意し、決済を承認したら視聴可能！

※本ページの情報は2025年12月時点のものです。最新の配信状況はHulu公式サイトにてご確認ください。

