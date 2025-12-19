2025 KBS歌謡祭 GLOBAL FESTIVAL」が、12月19日(金)に行われる。
本記事では、KBS歌謡祭2025の無料配信の有無など視聴方法を紹介する。
KBS歌謡祭2025の開催概要
KBS歌謡祭2025は、日本時間2025年12月19日(金)に仁川松島コンベンシア(韓国)で開催。開始時刻は19:15に予定されている。
KBS歌謡祭2025では、MCを俳優のムン・サンミン、ILLITのミンジュ、タレントのチャン・ドヨンが担当。出演者はNCT DREAMやLE SSERAFIMをはじめ、aespa、THE BOYZ、P1Harmony、CNBLUEなどが集結する。
KBS歌謡祭2025の無料配信はある？
結論として、日本国内からKBS歌謡祭2025を無料視聴する方法はない。ネット『Hulu』で独占ライブ配信予定であり、地上波テレビ中継や無料配信などは予定されていない。
- イベント名：2025 KBS歌謡祭 GLOBAL FESTIVAL
- 開催日時：2025年12月19日(金)19:15～
- 会場：仁川松島コンベンシア(韓国)
- ライブ配信：Hulu独占ライブ配信
KBS歌謡祭2025のおすすめ視聴方法
『Hulu』に無料トライアル期間は設けられておらず、月額1,026円(税込)の月額プランに加入することで視聴することができる。登録方法は至って簡単。下記手順に従えば、3分程度で登録を完了することができる。
- Hulu公式サイトにアクセスし、「今すぐ始める」をタップ。
- メールアドレスを送信し、送られてきた確認コードを入力。
- 「Huluの楽しみ方を選択する」をタップ後、プランを選択。
- 個人情報(氏名、性別、生年月日、パスワード)を入力。
- 支払方法を入力。
- 利用規約に同意し、決済を承認したら視聴可能！
※本ページの情報は2025年12月時点のものです。