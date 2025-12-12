2025年の年の瀬も、韓国では豪華なK-POPアーティストや俳優などが登場する授賞式が多数開催される。
本記事では、2025年12月に実施予定のK-POP授賞式のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。
【2025年12月】K-POP授賞式のテレビ放送・ネット配信予定一覧
2025年12月に実施されるK-POP授賞式のうち、日本から視聴できるイベントの日時やテレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。
|イベント名
|中継日時
|放送・配信
|出演者
|2025 KBS歌謡祭 GLOBAL FESTIVAL
|19日(金)19:15-
|Hulu独占配信
|【MC】
チャン・ドヨン
ムン・サンミン
ミンジュ(ILLIT)
【出演者】
CNBLUE
10CM
ロイ・キム
パク・ソジン
JANNABI
Lovelyz
ダヨン
NCT DREAM
マーク
ヘチャン
THE BOYZ
fromis_9
イ・チャンウォン
P1Harmony
STAYC
aespa
LE SSERAFIM
tripleS
KISS OF LIFE
n.SSign
EVNNE
CLOSE YOUR EYES
HITGS
Baby DONT Cry
AHOF
|Melon Music Awards(MMA)
|20日(土)16:00-
|U-NEXT独占
|JENNIE
aespa
ALPHA DRIVE ONE
EXO
G-DRAGON
BOYNEXTDOOR
WOODZ
ZICO
IVE
PLAVE
RIIZE
NCT WISH
ILLIT
ALLDAY PROJECT
Hearts2Hearts
KiiiKiii
IDID
Jay Park / LNGSHOT
HANRORO
10CM
|SBS歌謡大典
|25日(木)時間未定
|Leminoプレミアム
|【MC】
Young K(DAY6)
ジェミン(NCT DREAM)
ユジン(IVE)
【ARTISTS】
U-KNOW
KEY
NCT DREAM
THE BOYZ
Stray Kids
ATEEZ
ITZY
TOMORROW X TOGETHER
TREASURE
aespa
ENHYPEN
IVE
NMIXX
LE SSERAFIM
&TEAM
BOYNEXTDOOR
ZEROBASEONE
RIIZE
TWS
NCT WISH
ILLIT
BABYMONSTER
NEXZ
MEOVV
izna
KickFlip
Hearts2Hearts
KiiiKiii
SKINZ
HITGS
ALLDAY PROJECT
Baby DONT Cry
AHOF
CORTIS
AxMxP
IDID
|2025 MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL IN JAPAN
|30日(火)時間未定
(ライブ実施は13日17:00-)
|Hulu独占ディレイ配信
|【MC】
LEE JUN YOUNG
JANG WONYOUNG(IVE)
【ARTISTS】
ATEEZ
ITZY
TOMORROW X TOGETHER
ENHYPEN
NMIXX
BOYNEXTDOOR
RIIZE
ILLIT
KickFlip
Hearts2Hearts
IDID
Snow Man
|30日(火)時間未定
(ライブ実施は14日(日)17:00-)
|Hulu独占ディレイ配信
|【MC】
LEE JUN YOUNG
JANG WONYOUNG(IVE)
【ARTISTS】
U-KNOW(TVXQ!)
Stray Kids
NiziU
IVE
&TEAM
xikers
ZEROBASEONE
TWS
NCT WISH
NEXZ
izna
KiiiKiii
CORTIS
|MBC歌謡大祭典
|31日(水)20:30-)
|KNTV
|未発表
※すべて日本時間。
※最新の放送・配信スケジュールは各プラットフォームおよびイベント公式サイトよりご確認ください。
K-POP授賞式のおすすめ視聴方法
2025年末のK-POP授賞式は、主に『U-NEXT』や『Leminoプレミアム』などで視聴することができる。
【U-NEXT】31日間無料トライアルあり！
U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。
U-NEXT無料トライアル登録方法
- U-NEXT公式ページへアクセス
- 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
- 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
- 登録完了！
- あとは視聴するだけ！
※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)
※本ページの情報は2025年12月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。
【Leminoプレミアム】初月無料トライアルあり！
Leminoプレミアムでは初回初月無料トライアルを実施しており、期間中は映画・アニメ・ドラマなどあらゆるジャンルの対象作品がすべて無料で見放題となる。
Leminoの無料トライアル登録方法
【手順01】Leminoプレミアム登録ページへアクセス
「入会はこちら（初回入会の方は初月無料）」ボタンをタップ
【手順02】dアカウントでログイン
Leminoプレミアムを利用するためにはdアカウントの登録が必須となる。dアカウントでログイン。
【手順03】決済情報(クレジット)を入力
無料トライアル後に継続利用する場合に必要なクレジットカード番号などの決済情報を入力。最後に内容を確認して登録完了！
※本記事に掲載されている配信情報は2025年12月時点のものです。
※配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。
【Hulu】MUSIC BANKフェスなど独占配信！
『Hulu』に無料トライアル期間は設けられておらず、月額1,026円(税込)の月額プランに加入することで視聴することができる。登録方法は至って簡単。下記手順に従えば、3分程度で登録を完了することができる。
- Hulu公式サイトにアクセスし、「今すぐ始める」をタップ。
- メールアドレスを送信し、送られてきた確認コードを入力。
- 「Huluの楽しみ方を選択する」をタップ後、プランを選択。
- 個人情報(氏名、性別、生年月日、パスワード)を入力。
- 支払方法を入力。
- 利用規約に同意し、決済を承認したら視聴可能！