2025年の年の瀬も、韓国では豪華なK-POPアーティストや俳優などが登場する授賞式が多数開催される。

本記事では、2025年12月に実施予定のK-POP授賞式のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

【2025年12月】K-POP授賞式のテレビ放送・ネット配信予定一覧

2025年12月に実施されるK-POP授賞式のうち、日本から視聴できるイベントの日時やテレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。

イベント名 中継日時 放送・配信 出演者 2025 KBS歌謡祭 GLOBAL FESTIVAL 19日(金)19:15- Hulu独占配信 【MC】

チャン・ドヨン

ムン・サンミン

ミンジュ(ILLIT)



【出演者】

CNBLUE

10CM

ロイ・キム

パク・ソジン

JANNABI

Lovelyz

ダヨン

NCT DREAM

マーク

ヘチャン

THE BOYZ

fromis_9

イ・チャンウォン

P1Harmony

STAYC

aespa

LE SSERAFIM

tripleS

KISS OF LIFE

n.SSign

EVNNE

CLOSE YOUR EYES

HITGS

Baby DONT Cry

AHOF Melon Music Awards(MMA) 20日(土)16:00- U-NEXT独占 JENNIE

aespa

ALPHA DRIVE ONE

EXO

G-DRAGON

BOYNEXTDOOR

WOODZ

ZICO

IVE

PLAVE

RIIZE

NCT WISH

ILLIT

ALLDAY PROJECT

Hearts2Hearts

KiiiKiii

IDID

Jay Park / LNGSHOT

HANRORO

10CM SBS歌謡大典 25日(木)時間未定 Leminoプレミアム 【MC】

Young K(DAY6)

ジェミン(NCT DREAM)

ユジン(IVE)



【ARTISTS】

U-KNOW

KEY

NCT DREAM

THE BOYZ

Stray Kids

ATEEZ

ITZY

TOMORROW X TOGETHER

TREASURE

aespa

ENHYPEN

IVE

NMIXX

LE SSERAFIM

&TEAM

BOYNEXTDOOR

ZEROBASEONE

RIIZE

TWS

NCT WISH

ILLIT

BABYMONSTER

NEXZ

MEOVV

izna

KickFlip

Hearts2Hearts

KiiiKiii

SKINZ

HITGS

ALLDAY PROJECT

Baby DONT Cry

AHOF

CORTIS

AxMxP

IDID 2025 MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL IN JAPAN 30日(火)時間未定

(ライブ実施は13日17:00-) Hulu独占ディレイ配信 【MC】

LEE JUN YOUNG

JANG WONYOUNG(IVE)



【ARTISTS】

ATEEZ

ITZY

TOMORROW X TOGETHER

ENHYPEN

NMIXX

BOYNEXTDOOR

RIIZE

ILLIT

KickFlip

Hearts2Hearts

IDID

Snow Man 30日(火)時間未定

(ライブ実施は14日(日)17:00-) Hulu独占ディレイ配信 【MC】

LEE JUN YOUNG

JANG WONYOUNG(IVE)



【ARTISTS】

U-KNOW(TVXQ!)

Stray Kids

NiziU

IVE

&TEAM

xikers

ZEROBASEONE

TWS

NCT WISH

NEXZ

izna

KiiiKiii

CORTIS MBC歌謡大祭典 31日(水)20:30-) KNTV 未発表

※すべて日本時間。

※最新の放送・配信スケジュールは各プラットフォームおよびイベント公式サイトよりご確認ください。

K-POP授賞式のおすすめ視聴方法

2025年末のK-POP授賞式は、主に『U-NEXT』や『Leminoプレミアム』などで視聴することができる。

【U-NEXT】31日間無料トライアルあり！

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本ページの情報は2025年12月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

【Leminoプレミアム】初月無料トライアルあり！

Leminoプレミアムでは初回初月無料トライアルを実施しており、期間中は映画・アニメ・ドラマなどあらゆるジャンルの対象作品がすべて無料で見放題となる。

Leminoの無料トライアル登録方法

【手順01】Leminoプレミアム登録ページへアクセス

「入会はこちら（初回入会の方は初月無料）」ボタンをタップ

【手順02】dアカウントでログイン

Leminoプレミアムを利用するためにはdアカウントの登録が必須となる。dアカウントでログイン。

【手順03】決済情報(クレジット)を入力

無料トライアル後に継続利用する場合に必要なクレジットカード番号などの決済情報を入力。最後に内容を確認して登録完了！

※本記事に掲載されている配信情報は2025年12月時点のものです。

※配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。

【Hulu】MUSIC BANKフェスなど独占配信！

『Hulu』に無料トライアル期間は設けられておらず、月額1,026円(税込)の月額プランに加入することで視聴することができる。登録方法は至って簡単。下記手順に従えば、3分程度で登録を完了することができる。