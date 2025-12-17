KBS歌謡祭2025はいつ？何時から？開催日程・出演アーティスト一覧

2025 KBS歌謡祭 GLOBAL FESTIVAL」が、12月19日(金)に行われる。

本記事では、KBS歌謡祭2025の開催日程や出演アーティスト一覧を紹介する。

KBS歌謡祭2025はいつ開催？

KBS歌謡祭2025は、2025年12月19日(金)に仁川松島コンベンシア(韓国)で開催。日本時間での開始時刻は、19:15に予定されている。

KBS歌謡祭2025の出演アーティスト一覧

KBS歌謡祭2025には、K-POP界を牽引する豪華アーティストが集結。NCT DREAMやLE SSERAFIM、aespa、THE BOYZ、P1Harmony、CNBLUEらが出演予定となっている。MCは、俳優のムン・サンミン、ILLITのミンジュ、そしてタレントのチャン・ドヨンが務める予定だ。

出演者一覧は以下の通り。

【MC】

チャン・ドヨン

ムン・サンミン

ミンジュ(ILLIT)

【出演者】

CNBLUE

10CM

ロイ・キム

パク・ソジン

JANNABI

Lovelyz

ダヨン

NCT DREAM

マーク

ヘチャン

THE BOYZ

fromis_9

イ・チャンウォン

P1Harmony

STAYC

aespa

LE SSERAFIM

tripleS

KISS OF LIFE

n.SSign

EVNNE

CLOSE YOUR EYES

HITGS

Baby DONT Cry

AHOF

※出演者は予告なく変更になる可能性があります。

KBS歌謡祭2025の中継情報

KBS歌謡祭2025は、ネット『Hulu』が独占ライブ配信を予定。日本国内において、その他のプラットフォームでの生中継は予定されていない。

KBS歌謡祭2025のおすすめ視聴方法

『Hulu』に無料トライアル期間は設けられておらず、月額1,026円(税込)の月額プランに加入することで視聴することができる。登録方法は至って簡単。下記手順に従えば、3分程度で登録を完了することができる。

※本ページの情報は2025年12月時点のものです。最新の配信状況はHulu公式サイトにてご確認ください。