【12/19(金)】KBS歌謡祭2025はHulu独占ライブ配信！
KBS歌謡祭2025はいつ？何時から？開催日程・出演アーティスト一覧

【K-POP・韓流 音楽ライブ】「2025 KBS歌謡祭 GLOBAL FESTIVAL」はいつ開催？日程・開始時刻、出演アーティスト一覧を紹介。

KBS歌謡祭2025

NCT DREAMやLE SSERAFIM、aespaなど出演

KBS歌謡祭2025は12/19(金)開催

2025 KBS歌謡祭 GLOBAL FESTIVAL」が、12月19日(金)に行われる。

本記事では、KBS歌謡祭2025の開催日程や出演アーティスト一覧を紹介する。

KBS歌謡祭2025はいつ開催？

KBS歌謡祭2025は、2025年12月19日(金)に仁川松島コンベンシア(韓国)で開催。日本時間での開始時刻は、19:15に予定されている。

  • イベント名：2025 KBS歌謡祭 GLOBAL FESTIVAL
  • 開催日時：2025年12月19日(金)19:15～
  • 会場：仁川松島コンベンシア(韓国)

KBS歌謡祭2025の出演アーティスト一覧

KBS歌謡祭2025には、K-POP界を牽引する豪華アーティストが集結。NCT DREAMやLE SSERAFIM、aespa、THE BOYZ、P1Harmony、CNBLUEらが出演予定となっている。MCは、俳優のムン・サンミン、ILLITのミンジュ、そしてタレントのチャン・ドヨンが務める予定だ。

出演者一覧は以下の通り。

【MC】

  • チャン・ドヨン
  • ムン・サンミン
  • ミンジュ(ILLIT)

【出演者】

  • CNBLUE
  • 10CM
  • ロイ・キム
  • パク・ソジン
  • JANNABI
  • Lovelyz
  • ダヨン
  • NCT DREAM
  • マーク
  • ヘチャン
  • THE BOYZ
  • fromis_9
  • イ・チャンウォン
  • P1Harmony
  • STAYC
  • aespa
  • LE SSERAFIM
  • tripleS
  • KISS OF LIFE
  • n.SSign
  • EVNNE
  • CLOSE YOUR EYES
  • HITGS
  • Baby DONT Cry
  • AHOF

※出演者は予告なく変更になる可能性があります。

KBS歌謡祭2025の中継情報

KBS歌謡祭2025は、ネット『Hulu』が独占ライブ配信を予定。日本国内において、その他のプラットフォームでの生中継は予定されていない。

  • イベント：2025 KBS歌謡祭 GLOBAL FESTIVAL
  • 開催日時：2025年12月19日(金)19:15～
  • 中継局：Hulu独占生配信

KBS歌謡祭2025のおすすめ視聴方法

『Hulu』に無料トライアル期間は設けられておらず、月額1,026円(税込)の月額プランに加入することで視聴することができる。登録方法は至って簡単。下記手順に従えば、3分程度で登録を完了することができる。

  1. Hulu公式サイトにアクセスし、「今すぐ始める」をタップ。
  2. メールアドレスを送信し、送られてきた確認コードを入力。
  3. 「Huluの楽しみ方を選択する」をタップ後、プランを選択。
  4. 個人情報(氏名、性別、生年月日、パスワード)を入力。
  5. 支払方法を入力。
  6. 利用規約に同意し、決済を承認したら視聴可能！

※本ページの情報は2025年12月時点のものです。最新の配信状況はHulu公式サイトにてご確認ください。

0