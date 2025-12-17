KBS歌謡祭2025はいつ？何時から？開催日程・出演アーティスト一覧

2025 KBS歌謡祭 GLOBAL FESTIVAL」が、12月19日(金)に行われる。
本記事では、KBS歌謡祭2025の開催日程や出演アーティスト一覧を紹介する。
KBS歌謡祭2025はいつ開催？
KBS歌謡祭2025は、2025年12月19日(金)に仁川松島コンベンシア(韓国)で開催。日本時間での開始時刻は、19:15に予定されている。
- イベント名：2025 KBS歌謡祭 GLOBAL FESTIVAL
- 開催日時：2025年12月19日(金)19:15～
- 会場：仁川松島コンベンシア(韓国)
KBS歌謡祭2025の出演アーティスト一覧
KBS歌謡祭2025には、K-POP界を牽引する豪華アーティストが集結。NCT DREAMやLE SSERAFIM、aespa、THE BOYZ、P1Harmony、CNBLUEらが出演予定となっている。MCは、俳優のムン・サンミン、ILLITのミンジュ、そしてタレントのチャン・ドヨンが務める予定だ。
出演者一覧は以下の通り。
【MC】
- チャン・ドヨン
- ムン・サンミン
- ミンジュ(ILLIT)
【出演者】
- CNBLUE
- 10CM
- ロイ・キム
- パク・ソジン
- JANNABI
- Lovelyz
- ダヨン
- NCT DREAM
- マーク
- ヘチャン
- THE BOYZ
- fromis_9
- イ・チャンウォン
- P1Harmony
- STAYC
- aespa
- LE SSERAFIM
- tripleS
- KISS OF LIFE
- n.SSign
- EVNNE
- CLOSE YOUR EYES
- HITGS
- Baby DONT Cry
- AHOF
※出演者は予告なく変更になる可能性があります。
KBS歌謡祭2025の中継情報
KBS歌謡祭2025は、ネット『Hulu』が独占ライブ配信を予定。日本国内において、その他のプラットフォームでの生中継は予定されていない。
KBS歌謡祭2025のおすすめ視聴方法
『Hulu』に無料トライアル期間は設けられておらず、月額1,026円(税込)の月額プランに加入することで視聴することができる。登録方法は至って簡単。下記手順に従えば、3分程度で登録を完了することができる。
- Hulu公式サイトにアクセスし、「今すぐ始める」をタップ。
- メールアドレスを送信し、送られてきた確認コードを入力。
- 「Huluの楽しみ方を選択する」をタップ後、プランを選択。
- 個人情報(氏名、性別、生年月日、パスワード)を入力。
- 支払方法を入力。
- 利用規約に同意し、決済を承認したら視聴可能！
※本ページの情報は2025年12月時点のものです。最新の配信状況はHulu公式サイトにてご確認ください。