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20251229 DAZN logo(C)Getty images
サッカーW杯はDAZNで全試合配信！7月20日まで視聴料割引キャンペーン実施中
Tsutomu Maeda

1カ月だけDAZNに加入できる？2026年ワールドカップ限定で見たい場合の登録方法まとめ

ワールドカップ
日本
オランダ 対 日本
オランダ
チュニジア 対 日本
チュニジア
日本 対 スウェーデン
スウェーデン

北中米ワールドカップ(W杯)2026限定で視聴したい場合、DAZN(ダゾーン)に1カ月だけ加入することはできる？お得な登録方法を紹介。

サッカー専用プランが期間限定で登場！
DAZN SOCCER top

DAZN SOCCER

サッカー専用プラン「DAZN SOCCER」

W杯を全試合ライブで見られるのはDAZNだけ！

7/20(月・祝)までの加入で最初の3カ月・月々980円

7/20まで割引キャンペーン実施中
DAZN月額プランが半額以下に！
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DAZN Standard

DAZNがW杯応援キャンペーンを実施！

7/20(月・祝)までの加入で「DAZN Standard」が月額1,980円(税込) ※最初の3カ月間

月額プランが対象、途中解約も可能！

月額プランが半額以下に割引

2026年北中米ワールドカップ(W杯)は、『DAZN(ダゾーン)』が唯一全試合をライブ＆見逃し配信する。

FIFAワールドカップはDAZNで全試合配信！7月20日まで視聴料割引キャンペーン実施中今すぐ視聴

本記事では、W杯視聴のためだけに『DAZN』に加入する場合の登録方法を紹介する。

1カ月だけDAZNに加入できる？ワールドカップ限定の加入方法

FIFAワールドカップの視聴のみを目的として『DAZN』に加入する場合、「DAZN Standard」の月額プランがおすすめだ。

「DAZN Standard」では、W杯応援キャンペーンを2026年7月20日(月・祝)まで実施。通常は月額4,200円(税込)で提供されているが、キャンペーン期間中に「DAZN Standard」月額プランに加入した場合、最初の3カ月間が月額1,980円(税込)となる。月額プランのため、もちろん1カ月のみなどキャンペーン期間中に解約することも可能だ。

一方、「DMM×DAZNホーダイ」は月額3,480円(税込)で提供されており、メリットとしては映画やドラマ・アニメなどが見られる「DMMプレミアム」と「DAZN Standard」がセットになっての価格という点にある。しかし、「DMMプレミアム」単体で月額550円(税込み)となっているため、両サービスを利用する場合でも、7月20日(月・祝)までであればセット加入より「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」に別々に加入したほうが安上がりとなる。

その他、『DAZN』では「DAZN Standard」の年間プラン(一括払い)と年間プラン(月々払い)、「DAZN SOCCER(年間プラン・一括払い)」も提供しているが、いずれも年間契約のみとなっている。W杯期間中だけ『DAZN』に加入したい場合、やはり「DAZN Standard」月額プランのキャンペーン価格が最安値だ。

FIFAワールドカップ視聴におすすめ！キャンペーン詳細

  • キャンペーン期間：2026年5月30日(土)～7月20日(月)
  • 内容：「DAZN Standard」月額プランが加入から最初の3カ月間・月額1,980円(税込)
  • 対象者：期間中にDAZNとの直接の契約で月額プランに新規加入する方
  • 視聴可能コンテンツ：DAZN Standard と同様、DAZNの全コンテンツ（FIFAワールドカップ2026全試合、明治安田Jリーグ、プロ野球、ラグビー、バスケットボールなど)

※「DAZN Baseball」契約者は期間中、1,500円(税込)のアドオンでW杯、国際親善試合などが視聴可能。

FIFAワールドカップはDAZNで全試合配信！サッカー専用プランが期間限定で視聴料割引今すぐ視聴

ワールドカップの全試合ライブ配信はDAZNだけ！中継局一覧

2026年W杯は、ネット『DAZN』が唯一全104試合をライブ・見逃し配信、日本戦においては全試合無料配信を実施する。

地上波でのテレビ放送は、『NHK』が33試合、『日本テレビ』が15試合、『フジテレビ』が10試合を生中継。日本代表のグループステージ3試合は、NHK総合が2試合(グループステージ残り1試合もNHK BSで生中継)、日本テレビが1試合を放送する。

NHK地上波は開幕戦や決勝も中継し、BSプレミアム4Kでは録画放送を含む全104試合を放送する。

チャンネル形態内容
DAZNネット・全104試合ライブ配信
・日本戦全試合無料ライブ配信
NHK総合地上波・開幕戦や決勝を含む計33試合生中継
・グループステージ日本戦2試合生中継
・地上波総合とBSで日本戦全試合生中継
NHK BSBS・グループステージ日本戦1試合生中継
・地上波総合とBSで日本戦全試合生中継
NHK BSプレミアム4ＫBS・全104試合を放送(生中継・録画)
NHK ONEネット・NHK地上波の試合やハイライト番組は同時・見逃し配信
日本テレビ地上波・計15試合生中継
・・グループステージ日本戦1試合生中継
フジテレビ地上波・10試合を生中継

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DAZNのおすすめ視聴方法

2026年W杯は、『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信する。

【7/20まで割引中】サッカー専用プラン「DAZN SOCCER」が期間限定で登場！

DAZN SOCCER topDAZN

『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。

2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。

なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。

なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。

DAZNサッカー専用プランが期間限定で販売！最初の3カ月・月々980円キャンペーンは7/20まで今すぐ登録

【7/20までの加入限定】DAZN月額プランが半額以下に！いつでも解約OK

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DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

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FIFAワールドカップ2026｜最新情報

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