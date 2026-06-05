2026年北中米ワールドカップ(W杯)は、『DAZN(ダゾーン)』が唯一全試合をライブ＆見逃し配信する。
本記事では、W杯視聴のためだけに『DAZN』に加入する場合の登録方法を紹介する。
1カ月だけDAZNに加入できる？ワールドカップ限定の加入方法
FIFAワールドカップの視聴のみを目的として『DAZN』に加入する場合、「DAZN Standard」の月額プランがおすすめだ。
「DAZN Standard」では、W杯応援キャンペーンを2026年7月20日(月・祝)まで実施。通常は月額4,200円(税込)で提供されているが、キャンペーン期間中に「DAZN Standard」月額プランに加入した場合、最初の3カ月間が月額1,980円(税込)となる。月額プランのため、もちろん1カ月のみなどキャンペーン期間中に解約することも可能だ。
一方、「DMM×DAZNホーダイ」は月額3,480円(税込)で提供されており、メリットとしては映画やドラマ・アニメなどが見られる「DMMプレミアム」と「DAZN Standard」がセットになっての価格という点にある。しかし、「DMMプレミアム」単体で月額550円(税込み)となっているため、両サービスを利用する場合でも、7月20日(月・祝)までであればセット加入より「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」に別々に加入したほうが安上がりとなる。
その他、『DAZN』では「DAZN Standard」の年間プラン(一括払い)と年間プラン(月々払い)、「DAZN SOCCER(年間プラン・一括払い)」も提供しているが、いずれも年間契約のみとなっている。W杯期間中だけ『DAZN』に加入したい場合、やはり「DAZN Standard」月額プランのキャンペーン価格が最安値だ。
FIFAワールドカップ視聴におすすめ！キャンペーン詳細
- キャンペーン期間：2026年5月30日(土)～7月20日(月)
- 内容：「DAZN Standard」月額プランが加入から最初の3カ月間・月額1,980円(税込)
- 対象者：期間中にDAZNとの直接の契約で月額プランに新規加入する方
- 視聴可能コンテンツ：DAZN Standard と同様、DAZNの全コンテンツ（FIFAワールドカップ2026全試合、明治安田Jリーグ、プロ野球、ラグビー、バスケットボールなど)
※「DAZN Baseball」契約者は期間中、1,500円(税込)のアドオンでW杯、国際親善試合などが視聴可能。
ワールドカップの全試合ライブ配信はDAZNだけ！中継局一覧
2026年W杯は、ネット『DAZN』が唯一全104試合をライブ・見逃し配信、日本戦においては全試合無料配信を実施する。
地上波でのテレビ放送は、『NHK』が33試合、『日本テレビ』が15試合、『フジテレビ』が10試合を生中継。日本代表のグループステージ3試合は、NHK総合が2試合(グループステージ残り1試合もNHK BSで生中継)、日本テレビが1試合を放送する。
NHK地上波は開幕戦や決勝も中継し、BSプレミアム4Kでは録画放送を含む全104試合を放送する。
|チャンネル
|形態
|内容
|DAZN
|ネット
|・全104試合ライブ配信
・日本戦全試合無料ライブ配信
|NHK総合
|地上波
|・開幕戦や決勝を含む計33試合生中継
・グループステージ日本戦2試合生中継
・地上波総合とBSで日本戦全試合生中継
|NHK BS
|BS
|・グループステージ日本戦1試合生中継
・地上波総合とBSで日本戦全試合生中継
|NHK BSプレミアム4Ｋ
|BS
|・全104試合を放送(生中継・録画)
|NHK ONE
|ネット
|・NHK地上波の試合やハイライト番組は同時・見逃し配信
|日本テレビ
|地上波
|・計15試合生中継
・・グループステージ日本戦1試合生中継
|フジテレビ
|地上波
|・10試合を生中継
DAZNのおすすめ視聴方法
2026年W杯は、『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信する。
【7/20まで割引中】サッカー専用プラン「DAZN SOCCER」が期間限定で登場！
DAZN
『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。
2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。
なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。
なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。
【7/20までの加入限定】DAZN月額プランが半額以下に！いつでも解約OK
DAZN
DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。
本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。
月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。
FIFAワールドカップ2026｜最新情報
【大会情報・日程】
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【日本代表】
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