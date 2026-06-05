2026年北中米ワールドカップ(W杯)は、『DAZN(ダゾーン)』が唯一全試合をライブ＆見逃し配信する。

本記事では、W杯視聴のためだけに『DAZN』に加入する場合の登録方法を紹介する。

1カ月だけDAZNに加入できる？ワールドカップ限定の加入方法

FIFAワールドカップの視聴のみを目的として『DAZN』に加入する場合、「DAZN Standard」の月額プランがおすすめだ。

「DAZN Standard」では、W杯応援キャンペーンを2026年7月20日(月・祝)まで実施。通常は月額4,200円(税込)で提供されているが、キャンペーン期間中に「DAZN Standard」月額プランに加入した場合、最初の3カ月間が月額1,980円(税込)となる。月額プランのため、もちろん1カ月のみなどキャンペーン期間中に解約することも可能だ。

一方、「DMM×DAZNホーダイ」は月額3,480円(税込)で提供されており、メリットとしては映画やドラマ・アニメなどが見られる「DMMプレミアム」と「DAZN Standard」がセットになっての価格という点にある。しかし、「DMMプレミアム」単体で月額550円(税込み)となっているため、両サービスを利用する場合でも、7月20日(月・祝)までであればセット加入より「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」に別々に加入したほうが安上がりとなる。

その他、『DAZN』では「DAZN Standard」の年間プラン(一括払い)と年間プラン(月々払い)、「DAZN SOCCER(年間プラン・一括払い)」も提供しているが、いずれも年間契約のみとなっている。W杯期間中だけ『DAZN』に加入したい場合、やはり「DAZN Standard」月額プランのキャンペーン価格が最安値だ。

FIFAワールドカップ視聴におすすめ！キャンペーン詳細

※「DAZN Baseball」契約者は期間中、1,500円(税込)のアドオンでW杯、国際親善試合などが視聴可能。

ワールドカップの全試合ライブ配信はDAZNだけ！中継局一覧

2026年W杯は、ネット『DAZN』が唯一全104試合をライブ・見逃し配信、日本戦においては全試合無料配信を実施する。

地上波でのテレビ放送は、『NHK』が33試合、『日本テレビ』が15試合、『フジテレビ』が10試合を生中継。日本代表のグループステージ3試合は、NHK総合が2試合(グループステージ残り1試合もNHK BSで生中継)、日本テレビが1試合を放送する。

NHK地上波は開幕戦や決勝も中継し、BSプレミアム4Kでは録画放送を含む全104試合を放送する。

チャンネル 形態 内容 DAZN ネット ・全104試合ライブ配信

・日本戦全試合無料ライブ配信 NHK総合 地上波 ・開幕戦や決勝を含む計33試合生中継

・グループステージ日本戦2試合生中継

・地上波総合とBSで日本戦全試合生中継 NHK BS BS ・グループステージ日本戦1試合生中継

・地上波総合とBSで日本戦全試合生中継 NHK BSプレミアム4Ｋ BS ・全104試合を放送(生中継・録画) NHK ONE ネット ・NHK地上波の試合やハイライト番組は同時・見逃し配信 日本テレビ 地上波 ・計15試合生中継

・・グループステージ日本戦1試合生中継 フジテレビ 地上波 ・10試合を生中継

DAZNのおすすめ視聴方法

2026年W杯は、『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信する。

【7/20まで割引中】サッカー専用プラン「DAZN SOCCER」が期間限定で登場！

DAZN

『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。

2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。

なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。

なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。

【7/20までの加入限定】DAZN月額プランが半額以下に！いつでも解約OK

DAZN

DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

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