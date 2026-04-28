武尊vsロッタンのチケットはいくら？価格一覧・席種・購入方法

武尊とロッタン・ジットムアンノンの対戦に向けて会場観戦を狙う場合は、価格や販売スケジュール、購入方法を事前に把握しておくことが重要となる。

本記事では、武尊vsロッタンのチケット価格や購入方法について紹介する。

武尊vsロッタンはいつ？試合日程

武尊とロッタン・ジットムアンノンによる注目の一戦は、2026年4月29日(水)に開催される格闘技イベント「ONE SAMURAI 1」で実施される。大会のメインイベントとして組まれており、フライ級キックボクシング暫定王者決定戦として行われる。

開始時間は14時30分を予定しており、同大会では複数のタイトルマッチを含む全15試合がラインナップ。武尊にとっては現役最後の試合となることもあり、注目度の高いカードとなっている。

項目 内容 大会名 ONE SAMURAI 1 開催日 2026年4月29日(水) 開始時間 14:30 メインイベント フライ級キックボクシング暫定世界王者決定戦

武尊 vs ロッタン 会場 有明アリーナ(東京)

武尊vsロッタンのチケット販売情報は？

武尊とロッタン・ジットムアンノンが対戦する「ONE SAMURAI 1」の観覧チケットは、2025年12月5日(金)12時から一般販売が開始されている。注目度の高い大会となっているため、席種によっては早期完売も見込まれる状況だ。

チケットは「イープラス」や「ZAIKO」などのプレイガイドで取り扱われており、オンラインでの購入が可能。最前列のVVIP席からリーズナブルなCAT席まで幅広い価格帯が設定されており、観戦スタイルに応じて選択できる。

中でもVVIPやVIP席には、専用入場口の利用や限定グッズ、ドリンククーポンなどの特典が付帯。さらに「武尊応援シート」では限定Tシャツが用意されるなど、ファン向けの特別仕様も用意されている。

なお、会場観戦にはいくつかの注意事項もある。未就学児の入場不可や撮影制限、飲食物の持ち込み禁止などが定められているため、事前に確認しておく必要がある。

項目 内容 販売開始 2025年12月5日(金)12:00〜 販売サイト イープラス／ZAIKO VVIP(最前列) 558,000円 VVIP(2列目以降) 358,000円 VIP 168,000円 CAT1 60,000円 CAT2 50,000円 CAT3 28,000円 CAT4(武尊応援シート) 31,000円 CAT4 25,000円 CAT5 20,000円 CAT6 15,000円

武尊vsロッタンのテレビ放送・ネット配信予定

武尊とロッタン・ジットムアンノンの一戦を含む「ONE SAMURAI 1」は、動画配信サービス『U-NEXT』でライブ配信される。視聴はPPV形式ではなく月額プランの見放題対象となっており、追加料金なしで楽しめる点が特徴だ。

配信は当日13時15分頃から開始予定で、13時30分から開演。全試合が中継される見込みだ。また、第1試合と第2試合については大会公式YouTubeチャンネルでの無料配信も予定されている。

テレビ放送については、地上波のフジテレビにて同日22時から特番としてディレイ放送予定。ゴールデンタイム帯での放送となるが、放送時間の都合上、一部試合の編集版となる可能性があるため、フル視聴を希望する場合はネット配信の利用が基本となる。

大会 開催日 テレビ放送 ネット配信 ONE SAMURAI 1 2026年4月29日(水) フジテレビ(22:00～23:24予定)

※ディレイ放送 U-NEXT(13:15配信開始予定)

公式YouTube(第1・第2試合のみ)

武尊vsロッタンのおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述のとおり、「ONE SAMURAI 1」は『U-NEXT』が全試合独占ライブ配信する。『U-JEXT』では「CH1: U-NEXTオリジナル日本語版」と「CH2: 英語版」のマルチチャンネルで中継。また、見逃し配信も見逃し配信準備完了次第～6月17日(水)23:59まで視聴可能となる。

なお、「ONE SAMURAI 1」は見放題ライブ配信の対象となり、31日間無料トライアル中は見放題作品が視聴可能だ。『U-NEXT』の31日間無料トライアルは氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるため、おすすめの選択肢となる。

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※本ページの情報は2026年4月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。