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takeru Rodtang
【4/29】武尊vsロッタンはU-NEXTで配信！無料トライアルで今すぐ視聴
Aoi Fujimiya

武尊vsロッタンのチケットはいくら？価格一覧・席種・購入方法

武尊vsロッタンのチケット情報は？価格・席種・購入方法・販売スケジュールを紹介。

見放題プランで視聴可能
takeru rodtang 20260429

U-NEXT

4/29(水・祝)にONE SAMURAI 1をU-NEXTで配信！

武尊引退試合、与座優貴、若松佑弥、吉成名高のタイトルマッチ

31日間無料トライアルで視聴！

U-NEXT31日間無料トライアルあり

武尊とロッタン・ジットムアンノンの対戦に向けて会場観戦を狙う場合は、価格や販売スケジュール、購入方法を事前に把握しておくことが重要となる。

武尊引退試合！“宿敵”ロッタン戦はU-NEXTで配信31日間無料トライアルで視聴

本記事では、武尊vsロッタンのチケット価格や購入方法について紹介する。

武尊vsロッタンはいつ？試合日程

武尊とロッタン・ジットムアンノンによる注目の一戦は、2026年4月29日(水)に開催される格闘技イベント「ONE SAMURAI 1」で実施される。大会のメインイベントとして組まれており、フライ級キックボクシング暫定王者決定戦として行われる。

開始時間は14時30分を予定しており、同大会では複数のタイトルマッチを含む全15試合がラインナップ。武尊にとっては現役最後の試合となることもあり、注目度の高いカードとなっている。

項目内容
大会名ONE SAMURAI 1
開催日2026年4月29日(水)
開始時間14:30
メインイベントフライ級キックボクシング暫定世界王者決定戦
武尊 vs ロッタン
会場有明アリーナ(東京)

武尊引退試合！“宿敵”ロッタン戦はU-NEXTで配信31日間無料トライアルで視聴

武尊vsロッタンのチケット販売情報は？

武尊とロッタン・ジットムアンノンが対戦する「ONE SAMURAI 1」の観覧チケットは、2025年12月5日(金)12時から一般販売が開始されている。注目度の高い大会となっているため、席種によっては早期完売も見込まれる状況だ。

チケットは「イープラス」や「ZAIKO」などのプレイガイドで取り扱われており、オンラインでの購入が可能。最前列のVVIP席からリーズナブルなCAT席まで幅広い価格帯が設定されており、観戦スタイルに応じて選択できる。

中でもVVIPやVIP席には、専用入場口の利用や限定グッズ、ドリンククーポンなどの特典が付帯。さらに「武尊応援シート」では限定Tシャツが用意されるなど、ファン向けの特別仕様も用意されている。

なお、会場観戦にはいくつかの注意事項もある。未就学児の入場不可や撮影制限、飲食物の持ち込み禁止などが定められているため、事前に確認しておく必要がある。

項目内容
販売開始2025年12月5日(金)12:00〜
販売サイトイープラス／ZAIKO
VVIP(最前列)558,000円
VVIP(2列目以降)358,000円
VIP168,000円
CAT160,000円
CAT250,000円
CAT328,000円
CAT4(武尊応援シート)31,000円
CAT425,000円
CAT520,000円
CAT615,000円

武尊引退試合！“宿敵”ロッタン戦はU-NEXTで配信31日間無料トライアルで視聴

武尊vsロッタンのテレビ放送・ネット配信予定

武尊とロッタン・ジットムアンノンの一戦を含む「ONE SAMURAI 1」は、動画配信サービス『U-NEXT』でライブ配信される。視聴はPPV形式ではなく月額プランの見放題対象となっており、追加料金なしで楽しめる点が特徴だ。

配信は当日13時15分頃から開始予定で、13時30分から開演。全試合が中継される見込みだ。また、第1試合と第2試合については大会公式YouTubeチャンネルでの無料配信も予定されている。

テレビ放送については、地上波のフジテレビにて同日22時から特番としてディレイ放送予定。ゴールデンタイム帯での放送となるが、放送時間の都合上、一部試合の編集版となる可能性があるため、フル視聴を希望する場合はネット配信の利用が基本となる。

大会開催日テレビ放送ネット配信
ONE SAMURAI 12026年4月29日(水)フジテレビ(22:00～23:24予定)
※ディレイ放送		U-NEXT(13:15配信開始予定)
公式YouTube(第1・第2試合のみ)

武尊引退試合！“宿敵”ロッタン戦はU-NEXTで配信31日間無料トライアルで視聴

武尊vsロッタンのおすすめ視聴方法

takeru rodtang 20260429U-NEXT

前述のとおり、「ONE SAMURAI 1」は『U-NEXT』が全試合独占ライブ配信する。『U-JEXT』では「CH1: U-NEXTオリジナル日本語版」と「CH2: 英語版」のマルチチャンネルで中継。また、見逃し配信も見逃し配信準備完了次第～6月17日(水)23:59まで視聴可能となる。

なお、「ONE SAMURAI 1」は見放題ライブ配信の対象となり、31日間無料トライアル中は見放題作品が視聴可能だ。『U-NEXT』の31日間無料トライアルは氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるため、おすすめの選択肢となる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶【U-NEXT公式】ONE SAMURAI 1視聴ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
  4. 登録完了！
  5. あとは視聴するだけ！

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

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※本ページの情報は2026年4月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。