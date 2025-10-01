このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
EA Sports FC 26 covers and logoEA Sports/GOAL composite
Ryan Kelly

EA Sports FC 26：発売日、価格、対応機種など知っておくべきすべてのこと

EA Sports FCシリーズ最新作について知っておくべき情報をすべてご紹介する。

FC26は9月26日(金)に発売！

Amazon

FC26は9月26日(金)に発売！

【Amazon.co.jp限定】『EA SPORTS FC 26』アマゾン限定タンブラー&EA SPORTS FC ユナイテッドのカスタマイズコンテンツ付き

 

FC26は9月26日(金)に発売！

Amazon限定特典付き

事前予約受付中

EA Sports FC 26が発売され、ファンは新作ゲームの内容に期待を膨らませている。EA Sportsの人気サッカーシミュレーションシリーズ第33弾であり、FIFAシリーズに続くEA Sports FCシリーズの第3作目となる。

毎年、ゲーマー（選手自身も含む）は開発者に新機能やアイコン、ゲームプレイの更新を懇願しており、EA Sports FC 26も例外ではない。では、2025年の最新バージョンでは何が期待できるのか？

ここでは、GOALが『FC 26』に関するすべて——発売日、価格、カバースターなど——を徹底解説する。

EA Sports FC 26の発売日はいつ？

イベント日付
通常版発売日:2025年9月26日
アーリーアクセス開始日:2025年9月19日

EA Sportsは従来、FCシリーズを9月の最終金曜日に発売しており、今年もその方針を継続する。つまり、FC 26は2025年9月26日に全世界で正式にプレイ可能となった。

全世界での発売は9月の最終週末となるが、アーリーアクセス特典が用意されており、予約購入者は2025年9月19日から1週間早くプレイ可能となる。

EA Sports FC 26の価格はいくら？

FC 26には、「スタンダードエディション」と「Ultimate Edition」の2種類が用意されており、価格・特典・アクセス開始日が異なる。スタンダード版は2025年9月26日(金)に世界同時発売され、PS5版の価格は公式サイトでスタンダードエディションが9,800円(税込)、Ultimate Editionが13,900円(税込)に設定されている。Amazonでは、スタンダードエディションが8,141円(税込)、さらにオリジナルタンブラーが付属するAmazon限定版が9,800円(税込)で販売される。

EA Sports FC 26の表紙を飾るのは誰？

EA Sports FC 26 cover (standard and Ultimate) Jude Bellingham Jamal Musiala Zlatan IbrahimovicEA Sports/GOAL composite

レアル・マドリードのスター、ジュード・ベリンガムとバイエルン・ミュンヘMFジャマル・ムシアラがFC26スタンダード版のカバーを飾る。世界中のゲームパッケージで2人が並んで登場する。ベリンガムは『FC 25』では単独で表紙を飾ったが、今回はドイツのライバルに席を譲ることになった。

一方、アルティメットエディションのカバーは、スウェーデンのアイコンであるズラタン・イブラヒモヴィッチが、マルメで10代の頃を過ごした頃の、古典的な写真を巧みに再現したものだ。彼はベッドに座って、表紙にロナウド・ナザリオが掲載された雑誌を読んでいる。その周りには、パリ・サンジェルマンのユニフォームやメダルなど、選手時代を彷彿とさせる小物が散らばっている。また、デスクトップパソコンの画面には、アルティメットチームの画面がほのかに映っている。

EA Sports FC 26 トレーラー

公式の公開予告編は 7 月 16 日に公開されました。ぜひご覧ください。

EA Sports FC 26 サウンドトラック

EA Sports FC 26 の公式サウンドトラックはSpotify で聴くことができる、

プレイリストにはHAIMザ・キュアエド・シーランガーリアーズなどが参加している。

EA Sports FC 26はどのコンソールでプレイできますか？

EA Sports FC 26は、PlayStation（PS4、PS5）、Xbox（Xbox Series X、Xbox One）、PCNintendo Switchといった主要なコンソールプラットフォームでプレイ可能だ。

EA Sports FC 26のウェブアプリとは？

EA Sports FC 26のウェブアプリとコンパニオンアプリは、ノートパソコンやスマートフォンのウェブブラウザからUltimate Teamを管理できるツール。つまり、コンソールを起動せずに外出先でも更新作業が可能だ。

EA Sports FC 26で最高評価を得ている選手は誰ですか？

EA Sports FC 26 ratings top men's playersEA Sports

EA Sports FC 26において最高評価の男性選手は、モハメド・サラーとキリアン・エムバペが共同でトップに立っています。リバプールのウインガーであるサラーの評価は、FC 25の89から実際に上昇しており、これは彼がリバプールで示した驚異的な活躍を明確に認めたものです。ゲームの表紙を飾るジュード・ベリンガムとジャマル・ムシアラは、それぞれ89と88の評価を受けています。

女子選手の最高評価では、アイタナ・ボンマティとアレクシア・プテラスの両名が91を獲得。カロリン・グラハム・ハンセンが90で続き、アレッシオ・ルッソは89でトップ3のすぐ外となった。

最高の男子選手

ランク選手ポジション レーティング
1モハメド・サラーRW91
2キリアン・エンバペST91
3ウスマン・デンベレ ST90
4ロドリCDM90
5フィルジル・ファン・ダイクCB90
6ジュード・ベリンガムCAM90
7アーリング・ハーランドST90
8ハフィーニャLM89
9ラミン・ヤマルRM89
10アクラフ・ハキミRB89

最高の女子選手

順位選手ポジションレーティング
1アレクシア・プテリャスCM91
2アイタナ・ボンマティCM91
3キャロライン・グラハム・ハンセンRW90
4アレッシア・ルッソST89
5マリオナ・カルデンテイCM89
6パトリ・ギハロCDM89
7カディジャ・ショーST89
8マピ・レオンCB89
9マリー＝アントワネット・カトトST89
10カディディアトゥ・ディアニRW88

最優秀若手選手

ランク選手ポジション潜在能力評価
1ラミン・ヤマルRM95
2デジレ・ドゥエRW91
3エンドリッキST91
4ジョアン・ネヴェスCM90
5ディーン・ハウセンCB89
6ヨレル・ハトLB89
7エステヴァンRM89
8ジョシー・モキオCDM89
9ケナン・ユルディズCAM89
10アルダ・ギュレルRM89

EA Sports FC 26の新アイコンは誰？

EA Sports FC 26 ICONS Alex Morgan Zlatan IbrahimovicEA Sports/GOAL composite

ICONポジションデビュー時のレーティングチャンピオン評価
アレックス・モーガンST8691
ズラタン・イブラヒモヴィッチST8692
マルセロLB8589
アンドレス・イニエスタCM8692
カロリーネ・セゲルCM8690
フランチェスコ・トッティST8589
トニ・クロースCM8690
オリバー・カーンGK8691
ジョルジョ・キエッリーニCB8589
チャ・ブンクンST8588
シシCAM8588
ステフィ・ジョーンズCB8589

イブラヒモビッチはアルティメット版の顔としてアイコン待遇を受けているが、他にも多くのスター選手が名を連ねている。

ローマのレジェンド、フランチェスコ・トッティに加え、最近引退したミッドフィルダーのトニ・クロースとアンドレス・イニエスタもアイコンとして登場。米国女子代表のアレックス・モーガンやブラジルのシシーもプレイ可能で、ドイツの巨漢GKオリバー・カーンやイタリアのストッパー、ジョルジョ・キエッリーニもラインナップに加わっている。

広告