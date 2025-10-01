EA Sports FC 26が発売され、ファンは新作ゲームの内容に期待を膨らませている。EA Sportsの人気サッカーシミュレーションシリーズ第33弾であり、FIFAシリーズに続くEA Sports FCシリーズの第3作目となる。

毎年、ゲーマー（選手自身も含む）は開発者に新機能やアイコン、ゲームプレイの更新を懇願しており、EA Sports FC 26も例外ではない。では、2025年の最新バージョンでは何が期待できるのか？

ここでは、GOALが『FC 26』に関するすべて——発売日、価格、カバースターなど——を徹底解説する。

EA Sports FC 26の発売日はいつ？

イベント 日付 通常版発売日: 2025年9月26日 アーリーアクセス開始日: 2025年9月19日

EA Sportsは従来、FCシリーズを9月の最終金曜日に発売しており、今年もその方針を継続する。つまり、FC 26は2025年9月26日に全世界で正式にプレイ可能となった。

全世界での発売は9月の最終週末となるが、アーリーアクセス特典が用意されており、予約購入者は2025年9月19日から1週間早くプレイ可能となる。

EA Sports FC 26の価格はいくら？

FC 26には、「スタンダードエディション」と「Ultimate Edition」の2種類が用意されており、価格・特典・アクセス開始日が異なる。スタンダード版は2025年9月26日(金)に世界同時発売され、PS5版の価格は公式サイトでスタンダードエディションが9,800円(税込)、Ultimate Editionが13,900円(税込)に設定されている。Amazonでは、スタンダードエディションが8,141円(税込)、さらにオリジナルタンブラーが付属するAmazon限定版が9,800円(税込)で販売される。

EA Sports FC 26の表紙を飾るのは誰？

EA Sports/GOAL composite

レアル・マドリードのスター、ジュード・ベリンガムとバイエルン・ミュンヘンMFジャマル・ムシアラがFC26スタンダード版のカバーを飾る。世界中のゲームパッケージで2人が並んで登場する。ベリンガムは『FC 25』では単独で表紙を飾ったが、今回はドイツのライバルに席を譲ることになった。

一方、アルティメットエディションのカバーは、スウェーデンのアイコンであるズラタン・イブラヒモヴィッチが、マルメで10代の頃を過ごした頃の、古典的な写真を巧みに再現したものだ。彼はベッドに座って、表紙にロナウド・ナザリオが掲載された雑誌を読んでいる。その周りには、パリ・サンジェルマンのユニフォームやメダルなど、選手時代を彷彿とさせる小物が散らばっている。また、デスクトップパソコンの画面には、アルティメットチームの画面がほのかに映っている。

EA Sports FC 26 トレーラー

公式の公開予告編は 7 月 16 日に公開されました。ぜひご覧ください。

EA Sports FC 26 サウンドトラック

EA Sports FC 26 の公式サウンドトラックはSpotify で聴くことができる、

プレイリストにはHAIM、ザ・キュア、エド・シーラン、ガーリアーズなどが参加している。

EA Sports FC 26はどのコンソールでプレイできますか？

EA Sports FC 26は、PlayStation（PS4、PS5）、Xbox（Xbox Series X、Xbox One）、PC、Nintendo Switchといった主要なコンソールプラットフォームでプレイ可能だ。

EA Sports FC 26のウェブアプリとは？

EA Sports FC 26のウェブアプリとコンパニオンアプリは、ノートパソコンやスマートフォンのウェブブラウザからUltimate Teamを管理できるツール。つまり、コンソールを起動せずに外出先でも更新作業が可能だ。

EA Sports FC 26で最高評価を得ている選手は誰ですか？

EA Sports

EA Sports FC 26において最高評価の男性選手は、モハメド・サラーとキリアン・エムバペが共同でトップに立っています。リバプールのウインガーであるサラーの評価は、FC 25の89から実際に上昇しており、これは彼がリバプールで示した驚異的な活躍を明確に認めたものです。ゲームの表紙を飾るジュード・ベリンガムとジャマル・ムシアラは、それぞれ89と88の評価を受けています。

女子選手の最高評価では、アイタナ・ボンマティとアレクシア・プテラスの両名が91を獲得。カロリン・グラハム・ハンセンが90で続き、アレッシオ・ルッソは89でトップ3のすぐ外となった。

最高の男子選手

ランク 選手 ポジション レーティング 1 モハメド・サラー RW 91 2 キリアン・エンバペ ST 91 3 ウスマン・デンベレ ST 90 4 ロドリ CDM 90 5 フィルジル・ファン・ダイク CB 90 6 ジュード・ベリンガム CAM 90 7 アーリング・ハーランド ST 90 8 ハフィーニャ LM 89 9 ラミン・ヤマル RM 89 10 アクラフ・ハキミ RB 89

最高の女子選手

順位 選手 ポジション レーティング 1 アレクシア・プテリャス CM 91 2 アイタナ・ボンマティ CM 91 3 キャロライン・グラハム・ハンセン RW 90 4 アレッシア・ルッソ ST 89 5 マリオナ・カルデンテイ CM 89 6 パトリ・ギハロ CDM 89 7 カディジャ・ショー ST 89 8 マピ・レオン CB 89 9 マリー＝アントワネット・カトト ST 89 10 カディディアトゥ・ディアニ RW 88

最優秀若手選手

ランク 選手 ポジション 潜在能力評価 1 ラミン・ヤマル RM 95 2 デジレ・ドゥエ RW 91 3 エンドリッキ ST 91 4 ジョアン・ネヴェス CM 90 5 ディーン・ハウセン CB 89 6 ヨレル・ハト LB 89 7 エステヴァン RM 89 8 ジョシー・モキオ CDM 89 9 ケナン・ユルディズ CAM 89 10 アルダ・ギュレル RM 89

EA Sports FC 26の新アイコンは誰？

EA Sports/GOAL composite

ICON ポジション デビュー時のレーティング チャンピオン評価 アレックス・モーガン ST 86 91 ズラタン・イブラヒモヴィッチ ST 86 92 マルセロ LB 85 89 アンドレス・イニエスタ CM 86 92 カロリーネ・セゲル CM 86 90 フランチェスコ・トッティ ST 85 89 トニ・クロース CM 86 90 オリバー・カーン GK 86 91 ジョルジョ・キエッリーニ CB 85 89 チャ・ブンクン ST 85 88 シシ CAM 85 88 ステフィ・ジョーンズ CB 85 89

イブラヒモビッチはアルティメット版の顔としてアイコン待遇を受けているが、他にも多くのスター選手が名を連ねている。

ローマのレジェンド、フランチェスコ・トッティに加え、最近引退したミッドフィルダーのトニ・クロースとアンドレス・イニエスタもアイコンとして登場。米国女子代表のアレックス・モーガンやブラジルのシシーもプレイ可能で、ドイツの巨漢GKオリバー・カーンやイタリアのストッパー、ジョルジョ・キエッリーニもラインナップに加わっている。