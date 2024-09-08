2024年9月10日(火)に行われるFIFAワールドカップ26アジア最終予選（3次予選）で、中華人民共和国代表とサウジアラビア代表が対戦する。
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本記事では、中国vsサウジアラビアの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。
中国vsサウジアラビア 試合日程・キックオフ時間
中華人民共和国代表vsサウジアラビア代表は、9月10日(火)に中国の大連にある大連梭魚湾サッカー場で開催される。
- 大会：FIFAワールドカップ26アジア最終予選（3次予選）
- 日時：2024年9月10日(火) 21:00キックオフ／日本時間
- 対戦：中華人民共和国代表 vs サウジアラビア代表
- 会場：大連梭魚湾サッカー場
中国vsサウジアラビア テレビ放送・ネット配信予定
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W杯アジア最終予選 中国vsサウジアラビアの視聴方法
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