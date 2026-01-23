大坂なおみが、全豪オープンテニス2026の3回戦でマディソン・イングリスと対戦する。

本記事では、大坂なおみvsM・イングリスのテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

大坂なおみvsマディソン・イングリスの放送・配信予定

本戦3回戦の大坂なおみvsM・イングリスを含め、全豪オープンテニス2026は衛星放送『WOWOW』が初日から最終日まで連日生中継を予定。また、すべての中継がネット『WOWOWオンデマンド』で同時ライブ配信される。その他のプラットフォームでの放送・配信は予定されていない。

大坂なおみvsM・イングリスは、日本時間1月24日(土)に実施。開始時刻は未定となっている。

ラウンド：本戦3回戦

開始日時：1月24日(土)開始時刻未定 (日本時間)

対戦カード：大坂なおみ vs M・イングリス

テレビ放送：WOWOWライブ

ネット配信：WOWOWオンデマンド

大坂なおみ＆マディソン・イングリスのプロフィール

大坂なおみが2019年、2021年と2度の全豪オープン制覇を誇るのに対し、M・イングリスは2022年の3回戦進出が最高成績。世界ランキングは大坂なおみが17位、M・イングリスが168位となっている。

項目 大坂なおみ マディソン・イングリス 世界ランキング 17位 168位 全豪OP過去成績 優勝(2019、2021) 3回戦(2022) 今大会エントリー 本戦ストレートイン 予選通過

※世界ランキングは1月18日時点。

全豪オープンテニス2026の視聴方法は？

全豪オープンテニス2026は、全日程が衛星放送『WOWOWライブ』で生中継、ネット『WOWOWオンデマンド』でライブ配信される。同時配信のため中継内容に差はないが、出先での視聴やアーカイブ視聴などができる『WOWOWオンデマンド』がおすすめだ。

『WOWOWオンデマンド』の月額料金は2,530円(税込)となる。また、WOWOWに加入している人は、追加料金なしでアカウント登録をするだけでWOWOWオンデマンドのコンテンツが楽しめる。同金額ですべての番組が見放題となり、いつでも解約が可能。また、解約をする際の追加料金や違約金は一切かからない。

■すぐ視聴可能！WOWOWオンデマンドの登録方法

①WOWOW公式サイトにアクセス

②WOWOWオンデマンドページ「今すぐはじめる」を選択

③登録手順に沿って必要情報を入力すれば完了！

■支払い方法

支払い方法は、「クレジットカード」以外にも、「d払い」、「auかんたん決済」、「ソフトバンクまとめて支払い」、「ワイモバイルまとめて支払い」に対応している。

全豪オープンテニス2026の関連情報