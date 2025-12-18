KBS歌謡祭2025のテレビ放送/ネット配信予定・中継スケジュール

2025 KBS歌謡祭 GLOBAL FESTIVAL」が、12月19日(金)に行われる。

本記事では、KBS歌謡祭2025のテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

KBS歌謡祭2025のテレビ放送・ネット配信予定

KBS歌謡祭2025は、日本時間2025年12月19日(金)19:15に開始を予定。NCT DREAMやLE SSERAFIM、aespa、THE BOYZ、P1Harmony、CNBLUEらが出演予定となっている同イベントは、ネット『Hulu』が独占ライブ配信を行う。その他の国内プラットフォームでの生中継は予定されていない。

イベント名：2025 KBS歌謡祭 GLOBAL FESTIVAL

開催日時：2025年12月19日(金)19:15～

会場：仁川松島コンベンシア(韓国)

ライブ配信：Hulu独占ライブ配信

KBS歌謡祭2025のおすすめ視聴方法

『Hulu』に無料トライアル期間は設けられておらず、月額1,026円(税込)の月額プランに加入することで視聴することができる。登録方法は至って簡単。下記手順に従えば、3分程度で登録を完了することができる。

K-POPライブの関連情報

※本ページの情報は2025年12月時点のものです。最新の配信状況はHulu公式サイトにてご確認ください。