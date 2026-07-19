FIFAワールドカップ(W杯)2026では、閉会式が決勝戦前に行われる。

本記事では、閉会式のテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

ワールドカップ閉会式の日程・出演者

ワールドカップ2026では、決勝戦のスペイン代表vsアルゼンチン代表が日本時間2026年7月20日(月)午前4:00からキックオフ予定。そして、決勝キックオフ90分前の午前2:30から閉会式が実施される予定だ。

閉会式ではラウラ・パウジーニ、ニコール・シャージンガー、ロビー・ウィリアムズ、アイショウスピードがパフォーマンスを披露し、トム・クルーズが特別出演する。また、決勝戦前にはジェニファー・ハドソンがアメリカ国家を歌唱する。

会場は、決勝戦が開催されるアメリカ・ニュー・ジャージー州ニューヨークのニュージャージースタジアムとなる。

開始日時 2026年7月20日(月)

午前2:30 会場 ニューヨークニュージャージースタジアム 出演者 ラウラ・パウジーニ

ニコール・シャージンガー

ロビー・ウィリアムズ

アイショウスピード

トム・クルーズ

ジェニファー・ハドソン

※すべて日本時間。

ワールドカップ閉会式のテレビ放送・ネット配信予定は？

閉会式のテレビ放送およびネット配信予定について、具体的な中継の有無はどのチャンネルでも明記されていない。閉会式は決勝戦の中継局が試合の模様とともに伝える可能性がある。

地上波『NHK総合』と衛星放送『NHK BSプレミアム4K』では午前3:00から決勝の中継番組開始を予定。ネット『NHK ONE』は決勝戦を地上波同時生中継予定だ。

また、『DAZN』における決勝の配信開始時間は午前2:40と、キックオフの1時間20分前となっている。

ただし、いずれも閉会式の中継有無は不明となっている。各チャンネルの中継時間は以下の通り。

※すべて日本時間。

※各中継局の番組内容に閉会式が含まれない場合があります。

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